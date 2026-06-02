Katilin sonuna doğru! Netanyahu hükümetini düşürebilecek süreç resmen başladı
Gazze'de aylardır süren soykırım ve Orta Doğu'da bitmeyen saldırıları nedeniyle uluslararası baskı altında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı. İsrail Meclisi'nde parlamentonun feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi.
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, iktidar koalisyonunun parlamentoyu feshetmeye yönelik kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan ilk okumada kabul edilerek, 27 Ekim'de yapılması gereken seçim tarihini öne çekebilecek süreci hızlandırdı.
Tasarıya karşı oy kullanan hiçbir milletvekili olmadı. Oylama 106'ya karşı 0 oyla sonuçlandı.
NETANYAHU KOALİSYONUNDA BÜYÜK ÇATLAK
Fesih tasarısının ilk oylamadan geçmesi, Netanyahu hükümetinde son dönemde büyüyen krizin gölgesinde gerçekleşti.
Özellikle koalisyonun önemli ortaklarından Ultra-Ortodoks (Haredi) partiler ile hükümet arasında, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar siyasi gerilimi artırdı.
Krizin merkezinde, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulması talebi yer alıyor.
Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Netanyahu'nun bu konuda bekledikleri yasal düzenlemeyi hayata geçirme konusunda yeterli adım atmadığını savunarak erken seçim çağrısında bulunmuştu.
KRİTİK SÜREÇ DÜN BAŞLADI
Meclis Düzenleme Komitesi, fesih tasarısını dün sabah ilk okuma için onaylamıştı.
Ancak milletvekilleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle komite kesin bir seçim tarihi belirleyemedi.
Bunun yerine taraflar, tasarının ilk aşamada kabul edilmesi ve seçim tarihinin ikinci ve üçüncü oylamalardan önce netleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.
Komite, seçimlerin öne alınması için 8 Eylül ile 20 Ekim arasında değişen bir tarih aralığı üzerinde mutabakat sağladı.
SEÇİM TARİHİ HENÜZ KESİN DEĞİL
İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz, söz konusu tarih aralığının bağlayıcı olmadığını açıkladı.
Katz, milletvekillerinin istemeleri halinde daha sonra bu tarihlerin dışında farklı bir seçim günü de belirleyebileceğini söyledi.
Bu nedenle erken seçim tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Öte yandan Meclis'in feshedilerek erken seçime gidilmesini sağlayacak ikinci ve üçüncü oylamaların hangi tarihte yapılacağı da belirsizliğini koruyor.
HÜKÜMET DÜŞMEYE NE KADAR YAKIN?
İlk oylamanın kabul edilmesi, Netanyahu hükümetinin düştüğü anlamına gelmiyor.
İsrail yasalarına göre parlamentonun feshedilmesine ilişkin tasarının yasalaşabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda ikinci ve üçüncü oylamalardan da geçmesi gerekiyor.
Tasarı ancak bu aşamaların tamamlanmasının ardından yasalaşabilecek.
Bu nedenle İsrail siyasetinde gözler şimdi yapılacak ikinci ve üçüncü kritik oylamalara çevrilmiş durumda.
AĞUSTOSTA SEÇİM MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Seçimler 27 Ekim tarihinden öne alınsa bile ağustos ayında yapılması mümkün görünmüyor.
Çünkü İsrail yasalarına göre bir fesih tasarısının kabul edilmesinin ardından seçimlerin yapılabilmesi için en az 90 günlük bir süre geçmesi gerekiyor.
Bu durum seçimlerin ya eylül ayı başlarında ya da ekim ayı içerisinde yapılabileceği anlamına geliyor.
İLK İŞARET 20 MAYIS'TA VERİLMİŞTİ
Aslında Netanyahu hükümetini sarsan sürecin ilk işareti 20 Mayıs'ta ortaya çıkmıştı.
Koalisyon hükümetinin Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısı, o tarihte yapılan ön oylamada kabul edilmişti.
120 sandalyeli İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullanmış, aleyhte veya çekimser oy kullanan milletvekili olmamıştı.