Katilin sonuna doğru! Netanyahu hükümetini düşürebilecek süreç resmen başladı

Tasarıya karşı oy kullanan hiçbir milletvekili olmadı. Oylama 106'ya karşı 0 oyla sonuçlandı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, iktidar koalisyonunun parlamentoyu feshetmeye yönelik kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan ilk okumada kabul edilerek, 27 Ekim'de yapılması gereken seçim tarihini öne çekebilecek süreci hızlandırdı.

KRİTİK SÜREÇ DÜN BAŞLADI

Meclis Düzenleme Komitesi, fesih tasarısını dün sabah ilk okuma için onaylamıştı.

Ancak milletvekilleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle komite kesin bir seçim tarihi belirleyemedi.

Bunun yerine taraflar, tasarının ilk aşamada kabul edilmesi ve seçim tarihinin ikinci ve üçüncü oylamalardan önce netleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Komite, seçimlerin öne alınması için 8 Eylül ile 20 Ekim arasında değişen bir tarih aralığı üzerinde mutabakat sağladı.

SEÇİM TARİHİ HENÜZ KESİN DEĞİL

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz, söz konusu tarih aralığının bağlayıcı olmadığını açıkladı.

Katz, milletvekillerinin istemeleri halinde daha sonra bu tarihlerin dışında farklı bir seçim günü de belirleyebileceğini söyledi.

Bu nedenle erken seçim tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Öte yandan Meclis'in feshedilerek erken seçime gidilmesini sağlayacak ikinci ve üçüncü oylamaların hangi tarihte yapılacağı da belirsizliğini koruyor.