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Haberler Galeri MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS'ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS'ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

MİGROS, 17 Ocak 2024 indirim kataloğunu yayınladı! 17 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında yüzlerce ürün, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Bu fırsatlarla dolu indirim kampanyası, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlayacak. Peki MİGROS'tahangi ürünler ucuza satılacak? İşte tam fiyat listesi….

Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:20
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MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS’ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

Migros'un 17 Ocak indirim kataloğunda yer alan uygun fiyatlı ürünlerin listesi açıklandı. 17 Ocak 2024 tarihine kadar tüm Türkiye genelinde geçerli olacak kampanya, yüzlerce ürünü içeriyor ve raflardaki yerini alacak. İşte MİGROS indirimli fiyatlar…

MİGROS 17 OCAK 2024 İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS’ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

Acıbadem Kurabiye 24,90 TL

Uno Tava Ekmeği 32,95 TL

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MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS’ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

Pınar Dana Sucuk 129 TL

Hindi Füme 37,90 TL

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MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS’ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

Beyaz Peynir 269,90 TL

Tel Peynir 350 TL

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MİGROS 17 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS’ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 74,90 TL

Süzme Peynir 69,90 TL