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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin engelli kız kardeşi, Başkan Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu oldu.
Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:37Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 11:47