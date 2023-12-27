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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin engelli kız kardeşi, Başkan Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu oldu.

Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 11:47
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden birisi olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Törene askeri üniformayla katılan Çilem Serinkan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarılırken, alana tekerlekli sandalyeyle getirilen şehidin 23 yaşındaki engeli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehit askere son görevlerini yapan eşi ve kardeşinin yaşadıkları acı görenlerin içini sızlattı.

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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Şehidi sonsuzluğa uğurlayan binlerce kişiden birisi olan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, törenin ardından şehit ailesini Tavas'a bağlı Yorga Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Zeybekci, baba Ali Serinkan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Baba Ali ve anne Rabia Serikan başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm kardeşlerimizin özellikle temennileri, bizi cennetinde kavuşturmasıdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diyerek, ailenin acısını paylaştı. Taziye dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden baba Ali Serinkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duasına "Amin" diyerek karışık verdi.

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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

ÇOK SEVDİĞİ ERDOĞAN'IN SESİNİ DUYDU
Babayla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin kız kardeşi Büşra'nın da isteğini geri çevirmedi.