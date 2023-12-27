Başkan Erdoğan’dan şehit ailesi taziye telefonu! Şehidin engelli kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

Baba Ali ve anne Rabia Serikan başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm kardeşlerimizin özellikle temennileri, bizi cennetinde kavuşturmasıdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diyerek, ailenin acısını paylaştı. Taziye dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden baba Ali Serinkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duasına "Amin" diyerek karışık verdi.

