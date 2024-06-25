Fransa grubu ikinci sırada tamamladı! Polonya ile yenişemedi

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde İtalyan hakem VAR uyarısıyla yaptığı incelemenin ardından bu kez Polonya lehine beyaz noktayı gösterdi.

Polonya için penaltıda topun başına geçen isim ise Robert Lewandowski oldu. Lewandowski'nin, 77. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Mike Maignan topu kurtarmayı başardı ancak kural ihlali olduğu gerekçesiyle atış tekrar ettirildi.