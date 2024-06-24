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Arnavutluk - İspanya | CANLI

Giriş: 24.06.2024 22:14 Güncelleme: 24.06.2024 22:20
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Arnavutluk - İspanya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunda oynanan son hafta maçında Arnavutluk ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü hafta maçları devam ediyor.

Son hafta maçında Arnavutluk ile İspanya kozlarını paylaşıyor.

İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI İLK 11'LERİ

Arnavutluk: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani, Laçi, Bajrami, Manaj.

İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal, Joselu.

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