Avustralya'da hükümet, sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması planlanan kanun teklifiyle kullanıcılara sosyal medya akışlarında karşılarına çıkan içerikleri belirleyen algoritmaları kapatma imkanı tanınması hedefleniyor.

Wells, ABC'ye yaptığı açıklamada, "Avustralyalıların sosyal medya akışlarında ne görecekleri konusunda daha fazla seçenek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

Wells, Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği sunmaması halinde "ciddi" cezalarla karşılaşması gerektiğini ifade etti.

Wells, "Birçok Avustralyalının gerek aldıkları keyif gerekse mahallelerindeki yerel işletmeleri görme olanağı gibi algoritmaların sağladığı kolaylıklar nedeniyle algoritmayı tercih ettiğini biliyoruz. Birçok kişi algoritmayı seçmek isteyecektir. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin öncelikle bu seçeneği sunması ve bu tercihe saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Büyük teknoloji şirketleri dokunulmaz değildir ve müşterilerine temel güvenlik standartlarını sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Wells, birçok Avustralyalının sunduğu kolaylıklar nedeniyle algoritmaları kullanmayı tercih ettiğini belirterek teknoloji şirketlerinin kullanıcı tercihlerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Taylor, News24'e yaptığı açıklamada bunun "hükümetin sosyal medyayı sansürleme girişimi" olmasından endişe ettiğini belirterek İşçi Partisi'nin öncelikle mevcut sosyal medya yasağındaki açıkları kapatması gerektiğini savundu.

Düzenlemeye muhalefet kanadından farklı tepkiler geldi. Bazı isimler öneriyi prensipte desteklerken, bazıları ise düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini savundu.

"BU SANSÜRLE İLGİLİ DEĞİL"

Bakan Wells ise düzenlemenin sansür amacı taşımadığını belirtti.

Channel Nine'ın Today programına konuşan Wells, "Bu sansürle ilgili değil. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kendi platformlarındaki riskleri tespit etmelerini ve bu riskleri azaltmalarını sağlamakla ilgili" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hükümet, geçen aralık ayında yürürlüğe giren 16 yaş altı sosyal medya yasağının uygulanması konusunda henüz hiçbir teknoloji şirketine para cezası verilmediğini de kabul etti.

Yasağın yürürlüğe girmesinden önce platformlarda bulunan 16 yaş altındaki kişilerin büyük çoğunluğunun halen bu uygulamaları kullandığını gösteren araştırmaların bulunduğu belirtildi.