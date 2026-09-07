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Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarının akışlarını belirleyen algoritmaları kapatabilmesine imkan tanıyan yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Hükümet, Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin bu seçeneği sunmasını isterken, kurala uymayan platformlara ciddi cezalar verilmesini planlıyor.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 1

Avustralya'da hükümet, sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması planlanan kanun teklifiyle kullanıcılara sosyal medya akışlarında karşılarına çıkan içerikleri belirleyen algoritmaları kapatma imkanı tanınması hedefleniyor.

Geçen yıl 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan düzenlemeye öncülük eden İletişim Bakanı Anika Wells, hazırlanacak dijital özen yükümlülüğü yasalarının teknoloji sektörüne temel güvenlik sorumlulukları getireceğini söyledi.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 2

KULLANICIYA ALGORİTMA SEÇENEĞİ SUNULACAK

Wells, Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği sunmaması halinde "ciddi" cezalarla karşılaşması gerektiğini ifade etti.

Wells, kullanıcıların sosyal medya akışlarında içeriklerin algoritmalar aracılığıyla karşılarına çıkarılmasını tercih edip etmeyeceği konusunda hükümetin uzman görüşü alacağını belirtti.

Wells, ABC'ye yaptığı açıklamada, "Avustralyalıların sosyal medya akışlarında ne görecekleri konusunda daha fazla seçenek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 3

Bakan Wells, birçok Avustralyalının sunduğu kolaylıklar nedeniyle algoritmaları kullanmayı tercih ettiğini belirterek teknoloji şirketlerinin kullanıcı tercihlerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Wells, "Birçok Avustralyalının gerek aldıkları keyif gerekse mahallelerindeki yerel işletmeleri görme olanağı gibi algoritmaların sağladığı kolaylıklar nedeniyle algoritmayı tercih ettiğini biliyoruz. Birçok kişi algoritmayı seçmek isteyecektir. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin öncelikle bu seçeneği sunması ve bu tercihe saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Büyük teknoloji şirketleri dokunulmaz değildir ve müşterilerine temel güvenlik standartlarını sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 4

MUHALEFETTEN "SANSÜR" ELEŞTİRİSİ

Düzenlemeye muhalefet kanadından farklı tepkiler geldi. Bazı isimler öneriyi prensipte desteklerken, bazıları ise düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini savundu.

Liberal Parti lideri Angus Taylor, teklife "oldukça şüpheyle" yaklaştığını ve düzenlemenin sansür anlamına gelebileceğini söyledi.

Taylor, News24'e yaptığı açıklamada bunun "hükümetin sosyal medyayı sansürleme girişimi" olmasından endişe ettiğini belirterek İşçi Partisi'nin öncelikle mevcut sosyal medya yasağındaki açıkları kapatması gerektiğini savundu.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 5

"BU SANSÜRLE İLGİLİ DEĞİL"

Bakan Wells ise düzenlemenin sansür amacı taşımadığını belirtti.

Channel Nine'ın Today programına konuşan Wells, "Bu sansürle ilgili değil. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kendi platformlarındaki riskleri tespit etmelerini ve bu riskleri azaltmalarını sağlamakla ilgili" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hükümet, geçen aralık ayında yürürlüğe giren 16 yaş altı sosyal medya yasağının uygulanması konusunda henüz hiçbir teknoloji şirketine para cezası verilmediğini de kabul etti.

Yasağın yürürlüğe girmesinden önce platformlarda bulunan 16 yaş altındaki kişilerin büyük çoğunluğunun halen bu uygulamaları kullandığını gösteren araştırmaların bulunduğu belirtildi.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 6

ZARARLI İÇERİKLERE DE SORUMLULUK GELİYOR

Düzenlemenin yalnızca algoritmalarla sınırlı kalmaması planlanıyor. Platformlara yeme bozukluklarını teşvik eden videolar gibi zararlı içeriklerin paylaşılmasını engelleme sorumluluğu da getirilmesi öngörülüyor.

Geçen hafta rıza hakları savunucusu Chanel Contos da Avustralya Ulusal Basın Kulübünde yaptığı konuşmada algoritmik sosyal medya akışları için onay esasına dayalı bir sistem kurulması çağrısında bulundu.

Avustralya sosyal medyada düğmeye bastı! Kullanıcılara algoritmaları kapatma seçeneği 7

Contos, algoritmaların Avustralya'da cinsel şiddetin yaygınlaşmasını körüklediğini ve gençleri kadın düşmanı içeriklere maruz bıraktığını ifade etti.

Kanun tasarısının önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması bekleniyor.

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