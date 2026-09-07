"KEMİK TARAK KIRILMA, DÖKÜLME YAPMAZ"

Sivas ekonomisi açısından üretici sayısının artması gerektiğini belirten Durna, doğal kemik tarakların yurt dışında da ilgi gördüğünü söyledi. Durna, "Kemik tarak kırılma, dökülme yapmaz, saç diplerine masaj yaptığı için daha sağlıklı saç çıkmasını sağlar. Türkiye'de doğal kemik tarağı yapanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Doğal olarak üretilen kemiğe sadece Sivaslılar ve araştıran insanlar ulaşabiliyor. Onun dışında çoğu bölgede sahte ürünler satışa sunuluyor. Kemik tarağa şu an da yurt dışından çok fazla talep oluyor. Faydalarını öğrenen, araştıran insanlar bizimle iletişime geçiyor" diye konuştu.