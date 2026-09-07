Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor
Sivas'ın coğrafi işaretli değerleri arasında yer alan kemik tarak, doğal yapısı ve saç sağlığına yönelik faydalarıyla yoğun talep görüyor. Ancak üretiminin büyük emek gerektirmesi ve usta sayısının azalması nedeniyle gelen talep karşılanamıyor. Kentte kemik tarak üretimini sürdüren tek usta ise mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için destek bekliyor.
Sivas'ın önemli el sanatlarından biri olan kemik tarak üretimi, usta sayısının azalması nedeniyle her geçen gün daha da geriliyor. Doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte kemik tarağa yönelik talep yükselirken, kentte üretimi sürdüren usta sayısının yetersiz olması nedeniyle bu talep karşılanamıyor.
3 YIL BOYUNCA KURUTULUYOR
Sivas'ın yanı sıra çevre illerden temin edilen koç boynuzlarından üretilen kemik tarakların hazırlanması yoğun emek gerektiriyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca kurutulan kemikler, ardından ısıl işlemden geçirilerek şekillendiriliyor.
Sivas'ın coğrafi işaretli değerlerinden olan kemik tarakların boynuzda bulunan keratin nedeniyle saçta kepeklenme ve elektriklenmeyi önlediği belirtiliyor.
YURT DIŞINDAN DA TALEP GÖRÜYOR
Kemik tarakların ayrıca hücreleri canlı tuttuğu ve bakteri oluşumunu engellediği ifade ediliyor. Plastik tarakların yerine doğal ürünleri tercih edenlerin ilgisinin arttığı kemik taraklar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden olduğu gibi yurt dışından da talep görüyor.
SİVAS'TA KEMİK TARAK ÜRETEN SON USTA
Kemik tarağın saçlarda dökülme problemini önlediğini söyleyen kemik tarak ustası Fatih Durna, mesleğin geçmişte yok olma noktasına geldiğini belirtti. Durna, "Kemik tarak işi aslında 2005'te yok olmaya yüz tutmuş bir meslekti, yapan kimse yoktu. Daha sonra biz dönemin valisinin teşvikleriyle tekrardan bu mesleği gün yüzüne çıkarmak için 2018 yılında çalışmaya başladık. 2020 yılında ise tekrar kemik tarak Sivas'ta imalata başladı. Şuan maalesef Sivas'ta kemik tarağı yapan tek usta ben kaldım" dedi.