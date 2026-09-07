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Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sivas'ın coğrafi işaretli değerleri arasında yer alan kemik tarak, doğal yapısı ve saç sağlığına yönelik faydalarıyla yoğun talep görüyor. Ancak üretiminin büyük emek gerektirmesi ve usta sayısının azalması nedeniyle gelen talep karşılanamıyor. Kentte kemik tarak üretimini sürdüren tek usta ise mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için destek bekliyor.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 1

Sivas'ın önemli el sanatlarından biri olan kemik tarak üretimi, usta sayısının azalması nedeniyle her geçen gün daha da geriliyor. Doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte kemik tarağa yönelik talep yükselirken, kentte üretimi sürdüren usta sayısının yetersiz olması nedeniyle bu talep karşılanamıyor.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 2

3 YIL BOYUNCA KURUTULUYOR

Sivas'ın yanı sıra çevre illerden temin edilen koç boynuzlarından üretilen kemik tarakların hazırlanması yoğun emek gerektiriyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca kurutulan kemikler, ardından ısıl işlemden geçirilerek şekillendiriliyor.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 3

Sivas'ın coğrafi işaretli değerlerinden olan kemik tarakların boynuzda bulunan keratin nedeniyle saçta kepeklenme ve elektriklenmeyi önlediği belirtiliyor.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 4

YURT DIŞINDAN DA TALEP GÖRÜYOR

Kemik tarakların ayrıca hücreleri canlı tuttuğu ve bakteri oluşumunu engellediği ifade ediliyor. Plastik tarakların yerine doğal ürünleri tercih edenlerin ilgisinin arttığı kemik taraklar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden olduğu gibi yurt dışından da talep görüyor.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 5

SİVAS'TA KEMİK TARAK ÜRETEN SON USTA

Kemik tarağın saçlarda dökülme problemini önlediğini söyleyen kemik tarak ustası Fatih Durna, mesleğin geçmişte yok olma noktasına geldiğini belirtti. Durna, "Kemik tarak işi aslında 2005'te yok olmaya yüz tutmuş bir meslekti, yapan kimse yoktu. Daha sonra biz dönemin valisinin teşvikleriyle tekrardan bu mesleği gün yüzüne çıkarmak için 2018 yılında çalışmaya başladık. 2020 yılında ise tekrar kemik tarak Sivas'ta imalata başladı. Şuan maalesef Sivas'ta kemik tarağı yapan tek usta ben kaldım" dedi.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 6

"KEMİK TARAK KIRILMA, DÖKÜLME YAPMAZ"

Sivas ekonomisi açısından üretici sayısının artması gerektiğini belirten Durna, doğal kemik tarakların yurt dışında da ilgi gördüğünü söyledi. Durna, "Kemik tarak kırılma, dökülme yapmaz, saç diplerine masaj yaptığı için daha sağlıklı saç çıkmasını sağlar. Türkiye'de doğal kemik tarağı yapanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Doğal olarak üretilen kemiğe sadece Sivaslılar ve araştıran insanlar ulaşabiliyor. Onun dışında çoğu bölgede sahte ürünler satışa sunuluyor. Kemik tarağa şu an da yurt dışından çok fazla talep oluyor. Faydalarını öğrenen, araştıran insanlar bizimle iletişime geçiyor" diye konuştu.

Sivas’ta kemik tarak üretimi alarm veriyor: Talep artıyor, usta sayısı azalıyor 7
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