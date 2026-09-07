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Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne-Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin alabora olarak batması sonucu meydana gelen faciaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda geminin hızının düşürülmemesi, yolcuların zamanında bilgilendirilmemesi ve tahliyenin yönetilmemesi gibi kritik başlıklara dikkat çekildi.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 1

Girne'den Taşucu'na seyir halinde bulunan Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olarak batması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayboldu. Kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, polisle birlikte kazaya ilişkin belge ve görüntüleri inceledi. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve bazı kritik belgelerin beklendiğini belirten Göker, ilk delillerin geminin teknik durumu, kaptanın kriz anındaki sevk ve idaresi ile denetim mekanizmasındaki eksiklikler üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 2

"GEMİ DURDURULSAYDI DAHA GEÇ BATABİLİRDİ"

Göker'in hazırladığı bilirkişi raporunda ilk bulgulara göre geminin olay sırasında yaklaşık 18-20 knot hızla ilerlediği değerlendirildi.

Geminin ön kısmından su almaya başlamasının ardından hızın düşürülmesi ve geminin kontrollü şekilde durdurulmasının tahliye için kritik bir zaman kazandırabileceğini ifade eden Göker, "Kaptanın yapacağı en basit şey yolu kesmekti. Yolu kesecek, duracaktı. Gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı" dedi.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 3

"KAPTAN GEMİYİ ÖNCEDEN TERK ETTİ"

Raporunda geminin kaptanının kriz anındaki tutumunu değerlendiren Göker, yolcuların zamanında bilgilendirilmediğini, geminin hızının düşürülmediğini ve düzenli bir tahliye planının uygulanmadığını söyledi.

Kaptanın gemiyi yolculardan önce terk ettiğini belirten Göker, "Yolculara ne yapmaları gerektiği anlatılmadı. Gemiyi sevk ve idare etmek sadece bir noktadan diğerine götürmek değildir. Yolcu taşıyorsanız kriz anında doğru bilgiyi vermek ve tahliyeyi yönetmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 4

"ZAMANINDA YARDIM ÇAĞRISI YAPILMADI"

Kaptanın zamanında yardım çağrısı yapmadığını da ileri süren Göker, olayın çevrede bulunan bir denizcinin denizdeki turuncu can sallarını fark ederek Sahil Güvenlik'e haber vermesi üzerine anlaşıldığını söyledi.

Can sallarının personel tarafından planlı şekilde denize indirilmediğini belirten Göker, geminin yan yatıp batması sırasında oluşan basınç nedeniyle salların kendiliğinden açıldığını ifade etti.

Gemideki can yeleği ve can salı kapasitesinin yeterli göründüğünü kaydeden Göker, buna rağmen yolculara bunların kullanımı ve tahliye konusunda gerekli yönlendirmenin yapılmadığını belirtti.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 5

GEMİ JURNALİNE ULAŞILAMADI

Kazanın dakika dakika seyrinin belirlenmesi açısından önem taşıyan gemi jurnaline henüz ulaşılamadığını açıklayan Göker, "Normal şartlarda gemiyi en son terk etmesi gereken kişi kaptandır. Kaptanın söz konusu evrakları da yanında götürmesi gerekir. Kaptanın gemiyi daha önce terk etmesi nedeniyle jurnal gemide kalmış olabilir" dedi.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 6

"DENETLEME KURULU 3-5 YILDIR ÇALIŞTIRILMIYOR"

Göker, KKTC bayraklı gemiler ile limanlara gelen gemileri denetlemekle görevli kurulun uzun süredir aktif olmadığını da söyledi.

Bir kaptan ve başmühendisten oluşan kurulda görev yapanların emekliye ayrılmasının ardından yeni atama yapılmadığını ifade eden Göker, kurulun yaklaşık 3-5 yıldır çalıştırılmadığını belirtti.

Göker, denetim mekanizmasındaki bu durumun uygun olmayan gemilerin sefer yapabilmesine zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Filo Jet'e çıkış izninin bir telefon görüşmesinin ardından verildiği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında ele alındı. Göker, ilgili kişilerle yaptığı görüşmeler sonucunda bu iddiayı doğrulayamadığını açıkladı.

Geminin çıkış belgesinin rutin prosedür kapsamında saat 11.50'de düzenlendiğini belirten Göker, söz konusu belgenin de soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 7

HONDURAS BELGESİ DE İNCELEMEDE

Kaptanın Honduras tarafından düzenlenen belgesine ilişkin değerlendirmede bulunan Göker, KKTC bayraklı bir gemide kaptanın Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen asıl gemi insanı belgesi ile liman cüzdanının görülmesi gerektiğini söyledi.

Honduras tarafından düzenlenen belgenin kabul edilmesinin doğru olmadığını savunan Göker, bu konunun da soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 8

SİGORTA POLİÇELERİ DOSYADA YOK

Göker, soruşturma dosyasında yolcu sorumluluk sigortası ile tekne ve makine sigortası poliçelerinin de bulunmadığını belirterek söz konusu belgelerin şirketten talep edildiğini söyledi.

Kazadaki sorumluluğun yalnızca kaptan üzerinden değerlendirilemeyeceğine işaret eden Göker, armatör şirketin bakım, onarım ve denetim yükümlülüklerinin de incelendiğini ve bu hususların nihai bilirkişi raporunda ayrıntılı şekilde ele alınacağını kaydetti.

Göker, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen belgelerin dosyaya girmesinin ardından nihai değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Kaptanın sahip olduğu belge de soruşturmanın başlıklarından biri oldu. Honduras tarafından düzenlenen belgenin KKTC bayraklı bir gemide kabul edilmesinin doğru olmadığını savunan Göker, gemi kaptanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen asıl gemi insanı belgesi ile liman cüzdanının görülmesi gerektiğini söyledi. Göker, bu konudaki belgelerin de soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti.

Girne’deki gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 9
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