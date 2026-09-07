Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri
Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Trabzonspor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği karşısında şov yaptı. Bordo-mavililerin farka koştuğu maçta, gollerle birlikte hakem hataları da ön plana çıktı. Tartışmalı penaltı pozisyonunu ve Hüsayin Cimşir'in eski teknik direktör Fatih Tekke sonrası Trabzonspor'a oynattığı oyunu deneyimli spor yazarları mercek altına aldı. İşte detaylar...
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.
Ligin ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Karadeniz ekibi, teknik heyet değişiminin yaşandığı haftada Gençlerbirliği karşısında rahat bir galibiyet aldı.
Bordo-mavililer, başkent temsilcisini Onuachu'nun 2, Salah, Muçi ve Dju'nun da birer golüyle 5-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti.
Ligde geçen hafta Amed Sportif Faaliyet deplasmanında 2-1 yenilen Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı karşılaşmada moral bularak çıkışa geçti.
ONUACHU 155 GÜN SONRA
Trabzonspor formasıyla geçen sezon gol kralı olan Paul Onuachu, Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle bu sezon ilk gollerine kavuştu.
Geçen sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncu, 155 gün sonra Gençlerbirliği maçında gol suskunluğunu bozdu.
Geçen sezon ligin 28. haftasındaki Galatasaray maçında son golünü atan Onuachu, 6'sı geçen sezon 3'ü de bu sezon olmak üzere 9 maç aradan sonra ligde gol kaydetti.
Bordo-mavili oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında kasığını tutarak oyundan alınırken yerini Dju'ya bıraktı.
SALAH BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği'ne attığı penaltı golüyle ligde 4 gole ulaştı.
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayla sahada yer alan tecrübeli futbolcu, daha sonra sırasıyla Başakşehir maçında 2, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Salah, Gençlerbirliği maçında attığı golle ligde son 3 haftayı boş geçmedi.
DJU "MERHABA" DEDİ
Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju, ilk maçında golle tanıştı.
Gençlerbirliği maçının 43. dakikasında Onuachu'nun yerine oyuna giren Dju, 78. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.
İşte spor yazarlarının Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı hakkında yorumları...
MUSTAFA ÇULCU: "HAKEM VASATTI"
Trabzonspor'da fırtınalı geçen günlerde göreve gelen Hüseyin Çimşir fark yaratmak adına bir dokunuş yapmalıydı ama o 3 dokunuş yaptı. Ligde bu maça kadar bir kez ilk 11'de yer alan Pina ve Aral Şimşir ile ve de bu sezon ilk 11'de hiç yer almayan Ozan Tufan ile başladı. Dağınık Gençlerbirliği savunması karşısında kanatlardan çok etkili gelen Aral ve Pina yaptıkları asistlerle buna olumlu cevap verdiler. Ozan ise Fabinho'nun yanında iyiydi. Uzun süredir suskun olan büyük golcü Onuachu iki golle döndü. Penaltıyı Salah'a bırakması çok kıymetli bir davranıştı. Alkışı hak etti. Sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. 22 dakikada atılan üç golle çözülen rahatlayan oyunda Trabzonspor savunmasının kalesinde Gençlerbirliği'ne pozisyon vermesi sorgulanmalı. Trabzonspor'un yeni transferi Dju oyuna girdiği gibi yakaladığı bire bir pozisyonda son vuruşu iyi yapabilmiş olsa golle başlamış olacaktı. O olmadı ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Oynadıkları oyundan keyif aldıkları her haliyle belli olan Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı açtı. Lider oyuncu Salah'ı izlemek ayrı bir keyif.
Çağdaş Altay 3. dakikada Diabate'ye gösterdiği sarı kart ne derece doğru ise 45+2 de Aral'ı benzer şekilde durduran ve büyük bir avantajı kesen Traore'ye göstermediği sarı kart o derece yanlıştı. Hakemliğinde standardı, kaliteyi yakalamak ve gelişmek istiyorsa bu iki kararı tekrar tekrar izlemeli. Trabzonspor penaltısını kendisinin vermesini beklerdim. Önü açık ve görüyor, Nwaiwu topa vurdu; Fıratcan ona vurdu. Kolay çözülecek net bir penaltı lakin veremedi, VAR müdahalesi yedi. 80'de Metehan'a Thalisson'un hareketi net penaltıydı veremediler. Ligde 4 haftada 3 maç yaptı. Çağdaş Altay adına iyi performans. Bu maçın farklı skorla bitmesi hakem için büyük avantaj oldu.