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Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Trabzonspor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği karşısında şov yaptı. Bordo-mavililerin farka koştuğu maçta, gollerle birlikte hakem hataları da ön plana çıktı. Tartışmalı penaltı pozisyonunu ve Hüsayin Cimşir'in eski teknik direktör Fatih Tekke sonrası Trabzonspor'a oynattığı oyunu deneyimli spor yazarları mercek altına aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 1

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Karadeniz ekibi, teknik heyet değişiminin yaşandığı haftada Gençlerbirliği karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Bordo-mavililer, başkent temsilcisini Onuachu'nun 2, Salah, Muçi ve Dju'nun da birer golüyle 5-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti.

Ligde geçen hafta Amed Sportif Faaliyet deplasmanında 2-1 yenilen Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı karşılaşmada moral bularak çıkışa geçti.


Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 2

ONUACHU 155 GÜN SONRA

Trabzonspor formasıyla geçen sezon gol kralı olan Paul Onuachu, Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle bu sezon ilk gollerine kavuştu.

Geçen sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncu, 155 gün sonra Gençlerbirliği maçında gol suskunluğunu bozdu.

Geçen sezon ligin 28. haftasındaki Galatasaray maçında son golünü atan Onuachu, 6'sı geçen sezon 3'ü de bu sezon olmak üzere 9 maç aradan sonra ligde gol kaydetti.

Bordo-mavili oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında kasığını tutarak oyundan alınırken yerini Dju'ya bıraktı.

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 3

SALAH BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği'ne attığı penaltı golüyle ligde 4 gole ulaştı.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayla sahada yer alan tecrübeli futbolcu, daha sonra sırasıyla Başakşehir maçında 2, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da 1 kez rakip fileleri havalandırdı.


Salah, Gençlerbirliği maçında attığı golle ligde son 3 haftayı boş geçmedi.

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 4

DJU "MERHABA" DEDİ

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju, ilk maçında golle tanıştı.

Gençlerbirliği maçının 43. dakikasında Onuachu'nun yerine oyuna giren Dju, 78. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.

İşte spor yazarlarının Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı hakkında yorumları...

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 5

MUSTAFA ÇULCU: "HAKEM VASATTI"

Trabzonspor'da fırtınalı geçen günlerde göreve gelen Hüseyin Çimşir fark yaratmak adına bir dokunuş yapmalıydı ama o 3 dokunuş yaptı. Ligde bu maça kadar bir kez ilk 11'de yer alan Pina ve Aral Şimşir ile ve de bu sezon ilk 11'de hiç yer almayan Ozan Tufan ile başladı. Dağınık Gençlerbirliği savunması karşısında kanatlardan çok etkili gelen Aral ve Pina yaptıkları asistlerle buna olumlu cevap verdiler. Ozan ise Fabinho'nun yanında iyiydi. Uzun süredir suskun olan büyük golcü Onuachu iki golle döndü. Penaltıyı Salah'a bırakması çok kıymetli bir davranıştı. Alkışı hak etti. Sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. 22 dakikada atılan üç golle çözülen rahatlayan oyunda Trabzonspor savunmasının kalesinde Gençlerbirliği'ne pozisyon vermesi sorgulanmalı. Trabzonspor'un yeni transferi Dju oyuna girdiği gibi yakaladığı bire bir pozisyonda son vuruşu iyi yapabilmiş olsa golle başlamış olacaktı. O olmadı ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Oynadıkları oyundan keyif aldıkları her haliyle belli olan Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı açtı. Lider oyuncu Salah'ı izlemek ayrı bir keyif.

Çağdaş Altay 3. dakikada Diabate'ye gösterdiği sarı kart ne derece doğru ise 45+2 de Aral'ı benzer şekilde durduran ve büyük bir avantajı kesen Traore'ye göstermediği sarı kart o derece yanlıştı. Hakemliğinde standardı, kaliteyi yakalamak ve gelişmek istiyorsa bu iki kararı tekrar tekrar izlemeli. Trabzonspor penaltısını kendisinin vermesini beklerdim. Önü açık ve görüyor, Nwaiwu topa vurdu; Fıratcan ona vurdu. Kolay çözülecek net bir penaltı lakin veremedi, VAR müdahalesi yedi. 80'de Metehan'a Thalisson'un hareketi net penaltıydı veremediler. Ligde 4 haftada 3 maç yaptı. Çağdaş Altay adına iyi performans. Bu maçın farklı skorla bitmesi hakem için büyük avantaj oldu.

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 6

ZEKİ UZUNDURUKAN: "BEŞ YILDIZLIK OYUN"

Trabzonspor ve sekiz maçtır suskun olan Onuachu için tam bir patlama maçı oldu. Fatih Tekke'ye Trabzonspor'a verdiği hizmetler için teşekkür etmek lazım. Hüseyin Çimşir, hoca arayışlarının gölgesinde sorumluluk üstlendi ve Trabzonspor'a daha ilk maçında hayat verdi. İki maçtır kulübede unutulan Pina'yı 11'de oynattı, Pina harika bir asistle Onuachu'ya 'al da at' dedi. Aral Şimşir 11'de başladı, ilk golün asistini yaptı. Orta sahada Melih'in yerine bir tecrübe abidesi Ozan Tufan'a görev verdi Hüseyin hoca. Pina ve Salah sağ kanatta başkent ekibini adeta canından bezdiren bindirmeler yaptı. Aral'ın hücum yönü çok güçlü ama işin savunma tarafında zayıf kaldı. Mustafa'ya yeteri kadar yardım edemedi Aral. Gençlerbirliği bu kanattan etkili ataklar yaptı.

Peki Fatih hoca sonrasında Hüseyin Çimşir ile ne değişti de Trabzonspor dün Gençlerbirliği karşısında şahlandı! Bu soruya cevap arayalım birlikte. Elbette ki teknik adamların elinde bir sihirli değnek yok. Ama Hüseyin hoca, savunma ve hücum oyuncularına 'birbirinize yakın oynayın' demiş. Trabzonspor'un bu sezon en büyük eksikliği buydu. Hücumda çoğalamıyor, savunmada az adamla yakalanıyordu. Dün çok adamla hücum yapan ve en önemlisi de hızlı futbol oynayan bir takım vardı sahada. Savunma da yardımlaşma üst düzeydeydi. Hüseyin Çimşir'in en radikal kararı bence Ozan Tufan oldu. Ayrıca Aral Şimşir'e de güvenmesi önemliydi. O Aral dün asist yaptı, şutlar attı, ceza sahasına adrese teslim ortalar gönderdi.

Trabzonspor ilk 20 dakikada farkı yakaladıktan sonra oyunu rölantiye almak istedi. Gençlerbirliği çok iyi bir geçiş takımı. Üçüncü bölgede çok hızlı oyuncuları var. Çok çabuk geriye düştüler ama pes etmeden savaştılar. Pozisyonlar da buldular. 34 yaşındaki Muhammed Salah adeta 'Şimşek McQueen' gibi. Topla ve topsuz oyunda çok hızlı. Önüne atılan toplarda ise rüzgar gibi... Gençlerbirliği karşısında 700. maçına çıkan Salah, kariyerindeki 338. golünü attı. Bu arada dün attığı iki golle patlama yapan Onuachu sakatlandı ve ilk yarının son anlarında çıktı. Yerine yeni transfer Dju girdi. Dju girer girmez iki kez golle burun buruna geldi. Çok hızlı bir santrfor. Geçen sezon Midtjylland'da tam 58 gol katkısı verdi Aral-Dju ikilisi. (Franculino Dju: 22 gol, 3 asist; Aral: 12 gol, 21 asist) Müthiş ikili Trabzonspor forması altında bu sezon çok can yakar.

Dju ilk maçında golünü de attı. Artık Onuachu sakatlandığında 'eyvah' demeyecek Trabzonspor taraftarı! Çünkü Dju var. Bu arada Fabinho'nun savunma yardımını beğendim. Oyunun savunma yönünde de dik duran bir oyuncu Fabinho... Trabzonspor'un etkili oyunu ikinci yarıda da devam etti. Muhammed Salah'ın Muçi'ye asisti ile tabelayı 4-0'a getirdi Fırtına. Dju, 78'de skoru ilan etti ve ilk maçında gol siftahı yaptı. Trabzonspor çok iyi bir takım. Salah, Trabzonspor'un gücüne güç kattı. Doğru ve güçlü bir oyunla Trabzonspor'un sahada neler yapabileceğini dün gördük. Hoca arayışları sürüyor. Ama unutulmasın ki, yabancı teknik adamla bizim ligimizde başarı zor. En yakın örnek Mourinho! O yüzden Hüseyin Çimşir'e süre vermek, şans tanımak lazım diye düşünüyorum. Bu arada üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan (Filenin Sultanlarını) A Milli Kadın Voleybol Takımımızı da yürekten kutluyorum. Helal olsun size!

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 7

REHA KAPSAL: "HOŞ GELDİN"

Trabzonspor'da Fatih hoca görevini bıraktıktan sonra takımın nasıl bir refleks ortaya koyacağı merak ediliyordu. Nitekim özellikle ilk 25 dakika ortaya koyduğu istekli oyun, ön alan presi ve attığı gollerle maçın fişini erkenden çekti ve sezon başından beri en etkili ilk yarıyı oynadılar. Bordo mavililer top ayağında iken tartışmasız çok etkili bir takım. Bunun nedeni hücum hattındaki oyuncuların yetenekleri. Oyunun durumuna göre atak yaptıklarında her türlü kombinasyon çeşitliliğine sahip oyuncu profillerden oluşuyor. Bu hücum cephaneliği doğru kullanılırsa her takıma karşı çok rahat gol bulurlar. Bordo mavililerin böyle yetenekli bir forvet hattı varsa bu oyuncuları çok geriye koşturmamak lazım. Onun için savunma bloğu daha takım boyunu kısaltıp orta sahaya kadar çıkmaları gerekiyor.

Özelikle bunu stoper yapmalı. Daha dar alana oyunu itmeliler ki oyunu dar alana çekip ön alanda oynayan oyuncuları çok gel git yaparak koşu metrajlarını uzatmamak en önemli konu başlığı gibi duruyor. Çünkü bu oyuncular topu karşılamada çok agresif değiller. Bu da takımın yumuşak karnı. Bu oyunculardan iyi performans alıp başarılı olmak istiyorlarsa top kaybı sonrası takım boyu 60-70 metre gibi çok uzun mesafede oynamayı bir an önce bırakmalılar. Salah ve Muçi'nin kendi pozisyonlarında oynamaları çok doğru karardı bu da ikisinin ve takımın performansını olumlu yönde etkiledi. Alınan üç puanla oyuncular Hüseyin Çimşir'e hoş geldin derken benim hocanın kendisine verilen şansı çok iyi değerlendireceğine şüphem olmadığı gibi şehrin ve taraftarın kendi evlatlarına sahip çıkıp destek vereceklerini düşünüyorum.

Trabzonspor gol oldu yağdı! İşte yazarların bordo-mavililer hakkında sözleri 8

İSKENDER GÜNEN: "ARAL GECENİN PARLAYAN YILDIZIYDI"

Çalkantılarla dolu bir haftanın ardından Gençlerbirliği maçı büyük önem taşımaktaydı. Sahada arzulu, coşkulu ve tempolu bir Trabzonspor vardı. Sezon başında beri yazdık çizdik. Kenardan Onuachu'ya gerekli pasların gelmesi gerektiğini söyledik. Yani hücumda kenar organizasyonlarının Trabzonspor için ne kadar önemli olduğu gerçeği, bu maçta bir kez daha görüldü. Sol kanatta müsabakanın başından itibaren çok etkili performans ortaya koyan Aral'ın adrese teslim ortasında Onuachu, takımını öne geçirdi. Erken golün verdiği moral ve öz güvenle yapılan baskı sonucunda kazanılan penaltıda, Salah ile ikinci gol atıldı. Sağ kanatta Pina ve Salah'ın yakaladığı müthiş oyun ve Pina'nın getirdiği topu, Onuachu ağlara yolladı. 3-0'dan sonra orta sahaların çabuk geçildiği, zaman zaman G.Birliği'nin de pozisyona girdiği anlar vardı. Bordo-mavililerde Aral, Onuachu'ya yaptığı asistin yanında direkten dönen topu ve ürettiği tehlikelerle maçın en parlak ismi oldu. Ancak Aral'a uyarı yapmak gerekiyor. Hücumda ne kadar etkiliyse, rakip ataklarda sol bek Mustafa'ya yardıma gelmeli. Sağ kulvarda ise Pina ve Salah ikilisinin birbirini tamamlayan hareketliliği savunmayı felç etti. Salah'ın pasında Muçi ile dördüncü ve yeni transfer Franculino ile 5'inci gol geldi. Trabzonspor; hücum hattındaki tüm aktörlerin tabelaya katkı vermesi sonucunda yüksek oyun arzusuyla taraftarına muazzam bir futbol akşamı yaşattı.

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