Usta oyuncu Serhat Kılıç'a hüzünlü veda
Usta oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'a sanat dünyasından dostları ve meslektaşları duygusal sözlerle veda ederken, oyuncunun 30 yıllık dostu Emre Karayel'in konuşması törende duygu dolu anlar yaşattı.
5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki Kılıç'ın naaşı, 7 Eylül saat 12.00'de düzenlenen tören için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun tören alanına getirilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.
Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim ünlü oyuncuya son görevini yerine getirmek üzere törende bir araya geldi. Kılıç'ın sevgilisi Özlem E. ise oyuncuya son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı.
MESLEKTAŞLARINDAN DUYGUSAL VEDA
Kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde kamera karşısına geçen Serhat Kılıç için düzenlenen törende meslektaşları da söz aldı.
Oyuncunun sanat kariyerinden kesitlerin ve birlikte yaşadıkları anıların paylaşıldığı törende dostları ve çalışma arkadaşları yaptıkları konuşmalarla Kılıç'a veda etti.
"SERHAT'I İNDİRMEYE ÇALIŞTIM AMA YAPAMADIM"
Serhat Kılıç'ı genç yaşlarından bu yana tanıdığını belirten Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncuyla Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda yollarının kesiştiğini söyledi. Kılıç'ın ilk oyununu kendisinin yönettiğini aktaran Taylan, oyuncunun enerjisinin hiçbir zaman tükenmediğini belirtti.
Taylan, Kılıç'ı şu sözlerle anlattı:
"Onu çok genç yaştayken tanıdım. Erzurum Devlet Tiyatrosunda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat'ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı. Okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun."
"ÇOK GÜLERDİ, ÇOK AĞLARDI, ÇOK SEVERDİ"
Kılıç ile "Seksenler" dizisinde birlikte çalıştıklarını söyleyen Birol Güven, oyuncunun küçük bir rolle başladığı projede kısa sürede dikkat çektiğini anlattı. Güven, Kılıç'ın kendisine verilen rolü büyüterek dizinin unutulmaz karakterlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
Güven, "Serhat öyleydi her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin çığ yapsın" diyerek Kılıç'ın hayata bakışını şöyle anlattı:
"Çok gülerdi, çok ağlardı, çok severdi, her şeyi çok yapardı.
Bir gün, 'Ankara'da oyunculuk kursu açacağım' dedi. Sonra geldi, 'Konservatuvara gideceğim' dedi.
Çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığı ile insanları özellikle profesyonel isimleri şaşırtmayı çok seviyordu. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun."