Törene Ertan Saban, Birol Güven, Bennu Yıldırımlar, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Alina Boz, Umut Evirgen, Özlem Esmergül, Barış Falay ve Ayça Bingöl gibi pek çok ünlü isim katıldı.

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan usta oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Kılıç'ın ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda meslektaşının katıldığı törende oyuncunun sanat kariyerine dair anılar paylaşıldı. Törende duygu dolu anlara şahit olunurken, katılımcıların gözyaşları adeta sel oldu.

Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim ünlü oyuncuya son görevini yerine getirmek üzere törende bir araya geldi. Kılıç'ın sevgilisi Özlem E. ise oyuncuya son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncunun sanat kariyerinden kesitlerin ve birlikte yaşadıkları anıların paylaşıldığı törende dostları ve çalışma arkadaşları yaptıkları konuşmalarla Kılıç'a veda etti.

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde kamera karşısına geçen Serhat Kılıç için düzenlenen törende meslektaşları da söz aldı.

"Onu çok genç yaştayken tanıdım. Erzurum Devlet Tiyatrosunda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat'ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı. Okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun."

Serhat Kılıç'ı genç yaşlarından bu yana tanıdığını belirten Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncuyla Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda yollarının kesiştiğini söyledi. Kılıç'ın ilk oyununu kendisinin yönettiğini aktaran Taylan, oyuncunun enerjisinin hiçbir zaman tükenmediğini belirtti.

"ÇOK GÜLERDİ, ÇOK AĞLARDI, ÇOK SEVERDİ"

Kılıç ile "Seksenler" dizisinde birlikte çalıştıklarını söyleyen Birol Güven, oyuncunun küçük bir rolle başladığı projede kısa sürede dikkat çektiğini anlattı. Güven, Kılıç'ın kendisine verilen rolü büyüterek dizinin unutulmaz karakterlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Güven, "Serhat öyleydi her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin çığ yapsın" diyerek Kılıç'ın hayata bakışını şöyle anlattı:

"Çok gülerdi, çok ağlardı, çok severdi, her şeyi çok yapardı.

Bir gün, 'Ankara'da oyunculuk kursu açacağım' dedi. Sonra geldi, 'Konservatuvara gideceğim' dedi.

Çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığı ile insanları özellikle profesyonel isimleri şaşırtmayı çok seviyordu. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun."