Kuyumcuyu gram gram soydu! 3 kilogram altın buhar oldu... "Hayatın olağan akışına aykırı"

İstanbul Fatih'te 3 yıldır çalıştığı kuyumcu dükkânını parça parça soyan çalışan, patronunun dikkati sayesinde sonunda yakalandı. Şüpheli, 600 gram altın aldığını itiraf ederek geri ödemeyi kabul etti ancak gerçekte bundan çok daha fazlasını çaldığı ortaya çıktı.

Binbirdirek Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Onur T., yanında çalışan Onur Y.'nin belli aralıklarla iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığını fark ederek geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Durumu ilk fark ettiğinde çalışanıyla görüşen Onur T., şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine onunla anlaştı. Çalışandan 1 araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan kuyumcu, kasa kayıtlarını detaylı incelediğinde asıl açığın 3 kilogram altın olduğunu gördü.

Sabah gazetesinden Sema Demir'in haberine göre, araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve 31 Ağustos günü gözaltına alınan Onur Y. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik, şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.