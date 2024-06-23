Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Güler açıklaması! Neden oynamadı? | Basın toplantısında duygusal anlar...

ARDA GÜLER İLE İLGİLİ HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ile ilgili olarak, " Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye." şeklinde konuştu.