Muharrem İnce'den A Haber canlı yayınında tepki çeken mesaj

A Haber'de Memleket Meselesi programında Ankara'dan son kulis bilgileri ele alınırken Muharrem İnce stüdyoya art arda mesajlar gönderdi. Gazeteci Zafer Şahin ile Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda'nın gündemdeki gelişmeleri ve muhalefetin durumunu değerlendirdiği anlarda gelen iletiler dikkat çekti. İnce'nin yayını hedef alan ve "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" ifadelerini içeren mesajlarına sert tepki gösteren Zafer Şahin, canlı yayında adeta ateş püskürerek "Milyonlarca insanı hakir göremezsiniz. Siz 'insanlık için kaybetmelisiniz' diyemezsiniz!" dedi.

İnce'nin "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" ifadelerine sert tepki gösteren Şahin, "İnsanlık için sen kaybetmelisin" sözleriyle karşılık verdi.

İNCE'DEN İLK MESAJ: "GAZ PEDAL NEREDE BİTER ALLAH'IN TAKDİRİDİR"

Program sırasında Muharrem İnce'nin kendisine gönderdiği ilk mesajı canlı yayında aktaran Gazeteci Zafer Şahin, "Muharrem Bey bir mesaj attı. Ben zaten bir tepki vereceğini ümit ediyordum, daha doğrusu tepki vermesini bekliyordum. Sana da dedim bak çok eleştiriyoruz dedim. Diyor ki 'Gaz pedal nerede biter Allah'ın takdiridir, göreceğiz hep birlikte' diyor. 'Senin de kaderini Allah belirler elbet, kısmet' demiş." sözleriyle İnce'nin ifadelerini paylaştı.

İnce'nin mesajında yer alan imaj eleştirisine de anında yanıt veren Gazeteci Zafer Şahin, "Hatta beni de eleştirmiş, diyor ki 'İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın Zafer Bey' demiş. Espirili bir kişi. Muharrem Bey, vallahi benim yani haşa kimseyi kandırmak gibi bir derdim yok, imaj falan da değiştirmedim. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Bugün de gözlüğümü unuttum yeni taktığım için. Onun neticesinde bir yüz felci geçirmiştim. Yoksa bir imaj değişikliği gibi derdim yok. Yani Allah kimseyi de imaj değiştirmek zorunda kalmasın bazı şeyleri kamufle etmek için. Öyle söyleyeyim. İyi bir şey değil yani şey olarak. Ama ben Muharrem Bey'in siyaset yapma, siyasete bir renk kattığını her zaman düşünürüm." diyerek meselenin bir sağlık sorunundan kaynaklandığını aktardı.

"MUHARREM İNCE BU VAKİTTEN SONRA SİYASETE TAT VERMEZ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda "Neyse, pedal konusu ama Muharrem Bey'in önem verdiği bir konu. Biliyorsunuz o cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işte bisikletle mesaiye gidip gelme konuları tartışılınca bisikletle çıkıverdi. Dolayısıyla pedal konusunu iyi biliyor Muharrem Bey. Ama biz tabii ki şunu söylüyoruz; Muharrem İnce Türk siyasetine önemli bir renk katıyor. Ama ben buradan iddiada bulunuyorum. Muharrem İnce, bu benim görüşüm, Türk siyasetine tat vermeyen bir isim bu vakitten sonra. Çünkü Memleket Partisi'nde denendi, 14 Mayıs seçimleri öncesinde denendi falan. Tabii bu bizim demokratik olarak, siyaseten bir şeyimiz, görüşümüz. Yoksa Muharrem Bey'in kişiliğiyle sonuna kadar sahip çıktık, 14 Mayıs öncesi televizyon programlarım benim ortadadır, bundan sonra da çıkarız. Ama oralarda bir an önce tornistan yapması falan, Memleket Partisi'nin içerisinden çok ismin eleştiri getirdiği bir isim oldu Muharrem Bey. Dolayısıyla çok Cumhuriyet Halk Partisi tabanına tat vereceğini zannetmiyorum." sözleriyle İnce'nin siyasetteki etkisini yitirdiğini ifade etti.

"İNSANLIK İÇİN SEN KAYBETMELİSİN"

Programın ilerleyen dakikalarında Muharrem İnce'den hakarete yakın ikinci bir mesaj daha geldi.

İlk andaki nezaketini geri aldığını belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Özür dilerim. Şimdi az önce Muharrem İnce için söylediklerimi geri alıyorum. Şimdi bak, şöyle yazmış: Diyor ki 'Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Bizi izlemediğimizi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için. Sana yazıklar olsun ya. Ya gerçekten sana yazıklar olsun. Bir daha da bana mesaj falan atma. Lütfen hani o şişede durduğu gibi durmadığını da unutma.' Sen bizi izlesen de izlemesen de deli gibi de izliyorsun! İzlediğin için işte bunu atıyorsun şimdi. Neyse, daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir böbürlenme, işte 'sizi izlemiyorum, insanlık için siz...' İnsanlık için sen kaybetmelisin be! Senin, neyse söyleyecek çok şey var da çoluk çocuk izliyor, gençler izliyor. İnsanlık için sen kaybetmelisin, sen, sen! Madem izlemiyorsun niye yazıyorsun sabahtan beri? Ya insan içinde hakikaten bazen bir iyi niyet geliştiriyorsun, iyi niyet besliyorsun. Diyorsun ki hadi nezaket çerçevesinde yazmış, öyle karşılık verelim. Adam deli gibi izliyor, mesaj atıyor üst üste, 'Sizi izlemediğimi biliyorsun, burada insanları kandırıyorsun'. Çok umurumda! Şişede durduğu gibi durmuyor. Az iç, az!" sözleriyle sert bir çıkış yaptı.

"MİLYONLARCA İNSANI HAKİR GÖREMEZSİNİZ"

İnce'nin canlı yayında sarf edilen ifadelere itiraz edip düzeltme istemesi üzerine sözlerini yeniden toparlayan ve polemiğin arka planındaki antidemokratik zihniyeti eleştiren Gazeteci Zafer Şahin, "Özür diliyorum. Biz edepli insanlar olduğumuz için şimdi Muharrem İnce yazıyor bunu düzeltin diye. 'Lütfen' diyor kendisi. 'Nereden biliyorsun içtiğimi?' diyor. 'Çok ayıp, yakışmadı' diyor. Peki ben bunu düzeltiyorum Muharrem İnce. Evet, RTÜK kurallarına girmeyelim, ben bunu düzeltiyorum. Ama siz de, bak ne güzel yazmışsınız bir Müslüman bir Müslümana bunu yapmamalı diye. Doğru, bir Müslüman toplumun bir bölümünü hakir görmemeli. Ne demek ya? 'İnsanlık için siz kaybetmelisiniz' ne demek? Yani bir düşünün ya bunu! Yaşını başını almış, Türkiye'de milletvekilliği yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insansınız. Ne yapacaksınız, sizin gibi düşünmeyen milyonlarca, 10 milyonlarca insanın kaybetmesi gerektiğini, mümkünse yok olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz siz? Ya da Türkiye'de demokrasi olsun, mümkünse siz kazanmayın! Sizin gibi insanlar ülke yönetmesin, bunu söylüyorsunuz aslında! Ben o şişe ve az iç sözlerim için özür diliyorum. Geri alıyorum. Evet, şu an nerede ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama siz milyonlarca insanı böyle hakir göremezsiniz. Siz 'insanlık için kaybetmelisiniz' diyemezsiniz! Benim söyleyeceğim de bu, lütfen artık siz de bana yazmayın." ifadelerini kullandı.