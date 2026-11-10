-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Özge Borak, Ata Demirer'le evliliği hakkında yıllardır konuşulan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerinin perde arkasını anlattı. Sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten oyuncu, eski evliliği hakkında konuşmak istemediğini de açıkça dile getirdi.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 1

Kızılcık Şerbeti'nde Salkım karakterine hayat veren Özge Borak, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Gökhan Çınar'ın programına konuk olan başarılı oyuncu, eski eşi Ata Demirer'le evliliği üzerinden yıllardır konuşulan bir ifadeye açıklık getirdi.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 2

2012-2014 yılları arasında Ata Demirer'le evli kalan Borak, kendisine atfedilen "Ayıp olmasın diye evlendim" sözünün aslında farklı bir sohbet sırasında ortaya çıktığını anlattı.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 3

SÖZLERİNİN NASIL ÇARPITILDIĞINI ANLATTI

Borak, söz konusu ifadenin daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programda yaptığı açıklamadan kaynaklandığını belirtti. Programda kendisine yöneltilen "Kendin için yaşıyor musun?" sorusuna "Artık evet" yanıtını veren oyuncu, arkadaşlık ve iş ilişkilerinde bazen kendi isteklerini geri plana attığını anlatmıştı.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 4

Bir işe istemese de "Ayıp olmasın, bir şekilde halledelim" düşüncesiyle evet diyebildiğini söyleyen Borak, Taylan'ın "Evliliklere mi gideceksin buradan?" sorusuna da "Tabii, onları da katabiliriz konuya" karşılığını vermişti.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 5

"EN BÜYÜK ZEHRİMİZ"

Ancak bu sohbetin ardından sözleri "Ayıp olmasın diye evlendim" başlığıyla haberleştirilmişti. İfadesinin bağlamından koparılarak sunulmasına tepki gösteren Borak, "O cımbızlama en büyük zehrimiz" dedi.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 6

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Eski eşi Ata Demirer'le evliliğinin yeniden gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu da dile getiren oyuncu, özel hayatını konuşmamayı tercih ettiğini vurguladı.

Borak, "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım" diyerek tavrını ortaya koydu. Ardından da "O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" sözleriyle geçmişteki evliliği hakkında neden açıklama yapmadığını bir kez daha ifade etti.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 7

BÜLENT ŞAKRAK'LA EVLİLİĞİNE DAİR DE KONUŞTU

Programda yalnızca Ata Demirer'le evliliğine değinmeyen Özge Borak, oyuncu Bülent Şakrak'la evli olduğu döneme ilişkin de samimi açıklamalarda bulundu.

O yıllarda kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana attığını anlatan Borak, yaşadığı öfkeyi dışarıya yansıtmasa da içinde biriktirdiğini söyledi. O dönemki ruh halini "Çok öfkeliydim her şeye" sözleriyle anlatan oyuncu, bugün ise kendisine karşı daha anlayışlı olduğunu ve sınırlarını daha net çizdiğini belirtti.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 8

Aynaya baktığında kendisine "Seni alnından öpüyorum Özge" dediğini de anlatan Borak, geçmişe kıyasla kendisiyle daha barışık bir noktada olduğunu ifade etti.

Ayrıldığı kişilerle arkadaş kalmayı tercih etmediğini de söyleyen oyuncu, çocuk gibi ortak bir bağ bulunmadığı sürece biten ilişkilerin ardından arkadaşlığı sürdürmek zorunda olmadığını dile getirdi.

Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı 9

KLİNİK PSİKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM ALMAK İSTİYOR

Öte yandan Özge Borak'ın psikoloji eğitimi de dikkat çekti. Pandemi döneminde Kıbrıs'ta başladığı eğitimine geçen yıl üniversite sınavına girerek yeniden devam eden oyuncu, akademik hedeflerini de paylaştı.

Önceki Galeri
Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı!
Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı!
Şöhretin ardından sessizliğe bürünmüştü! Selda Özer'in yıllar sonraki hali gündem oldu
Sonraki Galeri
Şöhretin ardından sessizliğe bürünmüştü! Selda Özer'in yıllar sonraki hali gündem oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin