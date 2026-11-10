Borak, "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım" diyerek tavrını ortaya koydu. Ardından da "O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" sözleriyle geçmişteki evliliği hakkında neden açıklama yapmadığını bir kez daha ifade etti.

Eski eşi Ata Demirer'le evliliğinin yeniden gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu da dile getiren oyuncu, özel hayatını konuşmamayı tercih ettiğini vurguladı.

O yıllarda kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana attığını anlatan Borak, yaşadığı öfkeyi dışarıya yansıtmasa da içinde biriktirdiğini söyledi. O dönemki ruh halini "Çok öfkeliydim her şeye" sözleriyle anlatan oyuncu, bugün ise kendisine karşı daha anlayışlı olduğunu ve sınırlarını daha net çizdiğini belirtti.

Programda yalnızca Ata Demirer'le evliliğine değinmeyen Özge Borak, oyuncu Bülent Şakrak'la evli olduğu döneme ilişkin de samimi açıklamalarda bulundu.

Aynaya baktığında kendisine "Seni alnından öpüyorum Özge" dediğini de anlatan Borak, geçmişe kıyasla kendisiyle daha barışık bir noktada olduğunu ifade etti.

Ayrıldığı kişilerle arkadaş kalmayı tercih etmediğini de söyleyen oyuncu, çocuk gibi ortak bir bağ bulunmadığı sürece biten ilişkilerin ardından arkadaşlığı sürdürmek zorunda olmadığını dile getirdi.