Özge Borak'ın sözleri yanlış mı anlaşıldı? "Ayıp olmasın" açıklamasının aslı
Özge Borak, Ata Demirer'le evliliği hakkında yıllardır konuşulan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerinin perde arkasını anlattı. Sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten oyuncu, eski evliliği hakkında konuşmak istemediğini de açıkça dile getirdi.
Kızılcık Şerbeti'nde Salkım karakterine hayat veren Özge Borak, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Gökhan Çınar'ın programına konuk olan başarılı oyuncu, eski eşi Ata Demirer'le evliliği üzerinden yıllardır konuşulan bir ifadeye açıklık getirdi.
2012-2014 yılları arasında Ata Demirer'le evli kalan Borak, kendisine atfedilen "Ayıp olmasın diye evlendim" sözünün aslında farklı bir sohbet sırasında ortaya çıktığını anlattı.
SÖZLERİNİN NASIL ÇARPITILDIĞINI ANLATTI
Borak, söz konusu ifadenin daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programda yaptığı açıklamadan kaynaklandığını belirtti. Programda kendisine yöneltilen "Kendin için yaşıyor musun?" sorusuna "Artık evet" yanıtını veren oyuncu, arkadaşlık ve iş ilişkilerinde bazen kendi isteklerini geri plana attığını anlatmıştı.
Bir işe istemese de "Ayıp olmasın, bir şekilde halledelim" düşüncesiyle evet diyebildiğini söyleyen Borak, Taylan'ın "Evliliklere mi gideceksin buradan?" sorusuna da "Tabii, onları da katabiliriz konuya" karşılığını vermişti.
"EN BÜYÜK ZEHRİMİZ"
Ancak bu sohbetin ardından sözleri "Ayıp olmasın diye evlendim" başlığıyla haberleştirilmişti. İfadesinin bağlamından koparılarak sunulmasına tepki gösteren Borak, "O cımbızlama en büyük zehrimiz" dedi.