Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek?

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam, sosyal yardımlardan yararlanma şartlarını da etkileyecek. A Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda sosyal yardımlar için aranan gelir sınırının 9 bin 358,50 TL'den yaklaşık 12 bin 167 TL'ye yükselebileceğini belirtti. Karakaş, 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım yardımından çocuk desteklerine kadar birçok kalemde mevcut ödeme tutarlarını paylaşırken 2027 yılında beklenen değişiklikleri de anlattı.

Karakaş, "Sosyal yardımların bir sadaka değil, bütün Türk vatandaşları için yasal bir hak olduğunu söyleyebiliriz. Devletimiz, muhtaç durumda olan vatandaşlarımız için belirli şartlar dahilinde çok sayıda nakdi destek yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, devletin belirli şartları karşılayan vatandaşlara çok sayıda nakdi destek sağladığını söyledi.

Karakaş, "Bugün itibarıyla geliriniz 9 bin 358,50 TL'nin altında ise nakdi sosyal yardımlara hak kazanıyorsunuz" dedi.

Yardımlardan yararlanabilmek için öncelikle gelir şartının dikkate alındığını belirten Karakaş, genel olarak kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinin altında olması gerektiğini vurguladı.

2027'DE GELİR SINIRI 12 BİN 167 TL'YE ÇIKABİLİR

Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla sosyal yardımlardan yararlanabilecek kişi sayısının da artabileceğine dikkat çeken Karakaş, 2027 yılına ilişkin tahminini paylaştı.

Karakaş, "Benim öngörüm, yıl başında asgari ücretin en az yüzde 30 oranında artacağı yönünde. Bu bağlamda yıl başından itibaren geliri 12 bin 167 TL ve altında olanlar sosyal yardımlara başvursun. Çünkü bunların da başvurma hakkı olacak, sosyal yardımları alma hakkı var" ifadelerini kullandı.

Karakaş, söz konusu rakamın asgari ücret artışına bağlı bir öngörü olduğunu belirterek nakdi sosyal yardım tutarlarının da yıl başında güncelleneceğini söyledi.