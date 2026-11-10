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Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
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2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri de gündemde. A Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırının 12 bin 167 TL'ye yükselebileceğini açıkladı. Peki, yeni yılda 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı ne kadar olacak? Kimler, hangi şartlarda bu desteklerden yararlanabilecek? İşte 2027 yılına ilişkin hesaplamalar ve mevcut ödeme tutarları...

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 1

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam, sosyal yardımlardan yararlanma şartlarını da etkileyecek. A Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda sosyal yardımlar için aranan gelir sınırının 9 bin 358,50 TL'den yaklaşık 12 bin 167 TL'ye yükselebileceğini belirtti. Karakaş, 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım yardımından çocuk desteklerine kadar birçok kalemde mevcut ödeme tutarlarını paylaşırken 2027 yılında beklenen değişiklikleri de anlattı.

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Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 2

SOSYAL YARDIMLARDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, devletin belirli şartları karşılayan vatandaşlara çok sayıda nakdi destek sağladığını söyledi.

Karakaş, "Sosyal yardımların bir sadaka değil, bütün Türk vatandaşları için yasal bir hak olduğunu söyleyebiliriz. Devletimiz, muhtaç durumda olan vatandaşlarımız için belirli şartlar dahilinde çok sayıda nakdi destek yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 3

Yardımlardan yararlanabilmek için öncelikle gelir şartının dikkate alındığını belirten Karakaş, genel olarak kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinin altında olması gerektiğini vurguladı.

Karakaş, "Bugün itibarıyla geliriniz 9 bin 358,50 TL'nin altında ise nakdi sosyal yardımlara hak kazanıyorsunuz" dedi.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 4

2027'DE GELİR SINIRI 12 BİN 167 TL'YE ÇIKABİLİR

Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla sosyal yardımlardan yararlanabilecek kişi sayısının da artabileceğine dikkat çeken Karakaş, 2027 yılına ilişkin tahminini paylaştı.

Karakaş, "Benim öngörüm, yıl başında asgari ücretin en az yüzde 30 oranında artacağı yönünde. Bu bağlamda yıl başından itibaren geliri 12 bin 167 TL ve altında olanlar sosyal yardımlara başvursun. Çünkü bunların da başvurma hakkı olacak, sosyal yardımları alma hakkı var" ifadelerini kullandı.

Karakaş, söz konusu rakamın asgari ücret artışına bağlı bir öngörü olduğunu belirterek nakdi sosyal yardım tutarlarının da yıl başında güncelleneceğini söyledi.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 5

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL ARTACAK?

Sosyal yardımlardaki artışların yalnızca asgari ücrete bağlı olmadığını anlatan Karakaş, bazı nakdi desteklerin memur maaş katsayısına göre güncellendiğini belirtti.

Karakaş, "Memurların maaşı ne kadar çok artarsa nakdi sosyal yardımların miktarı da artacak" diye konuştu.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 6

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

İhtiyaç sahibi 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sağlanan desteği açıklayan Karakaş, mevcut ödeme tutarına ilişkin bilgi verdi.

Karakaş, "65 yaşında olan ve 65 yaşını aşan bütün Türk vatandaşları, muhtaç durumda ise bugün itibarıyla 9 bin 358,50 TL tutarında aylık alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 7

ENGELLİ AYLIĞINDA ÖDEME TUTARLARI

Engelli vatandaşlara yönelik destekleri de anlatan Karakaş, sosyal güvencesi bulunmayan ve muhtaçlık şartını karşılayan kişilerin engellilik oranına göre ödeme alabildiğini belirtti.

Karakaş, "Yüzde 40 ile 69 arasında engelli olanlara bugün itibarıyla 5 bin 793 TL ödeme yapılıyor. 18 yaşın altında engelli çocuğu bulunanlara da yine 5 bin 793 TL tutarında yardım sağlanıyor. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerindeyse bu tutar 8 bin 690 TL'ye yükseliyor" dedi.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 8

EVDE BAKIM YARDIMINDA GELİR ŞARTI FARKLI

Evde bakım yardımının diğer sosyal desteklerden farklı gelir şartlarına tabi olduğunu belirten Karakaş, bu yardımda asgari ücretin üçte ikisinin esas alındığını söyledi.

Karakaş, "18 bin 716 TL'nin altında geliri olanlar, diğer şartları da karşılamaları halinde evde bakım hizmetinden yararlanabiliyor. Evde bakım yardımı ise 15 bin 755 TL" şeklinde konuştu.

Yeni yıla ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, "Yıl başından itibaren 24 bin 334 TL'nin altında geliri olanlar evde bakım için başvuruda bulunabilir" dedi.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 9

ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ İÇİN DESTEK

Çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçları için sağlanan yardımlara da değinen Karakaş, mevcut ödeme tutarının 11 bin 38 TL olduğunu belirtti.

Karakaş, tüberküloz gibi kronik hastalıkları bulunan ve muhtaçlık şartını karşılayan vatandaşlara ise 15 bin 755 TL ödeme yapıldığını söyledi.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 10

ÇOCUK SAYISINA GÖRE YARDIM TUTARLARI

Çocuk yardımlarının da güncellendiğini belirten Karakaş, çocuk sayısına göre uygulanan destekleri açıkladı.

Karakaş, "Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL veriliyor. İkinci çocuk için çocuk 5 yaşına gelinceye kadar her ay 1500 TL, üçüncü çocuk için ise yine 5 yaşına gelinceye kadar her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor. Bunlar da güncellenecek" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 11

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK

Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi olan kadınlara yönelik sosyal yardımları da açıklayan Karakaş, iki aylık dönemler halinde ödeme yapıldığını belirtti.

Karakaş, "Eşi ölmüş olan kadınlara, muhtaç durumda olmaları halinde her ay 2 bin TL olmak üzere iki ayda bir toplam 4 bin TL sosyal yardım yapılıyor" dedi.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 12

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Enerji giderleri için verilen desteklere de değinen Karakaş, elektrik yardımının 242,85 TL ile 485 TL arasında değiştiğini söyledi.

Doğal gaz yardımına ilişkin de bilgi veren Karakaş, ödemelerin 1500 TL ile 3500 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 13

İŞİ OLMAYANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KARŞILANABİLİYOR

Herhangi bir işte çalışmayan ve genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşlara ilişkin açıklamalarda bulunan Karakaş, muhtaçlık şartını karşılayanların primlerinin devlet tarafından üstlenilebildiğini belirtti.

Karakaş, "Hiçbir işi olmayan vatandaşlarımız için SGK her ay 1981,80 TL tutarında prim tahakkuk ettiriyor. Bu vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurduklarında, muhtaç durumda olmaları halinde devlet primlerinin tamamını üstleniyor" diye konuştu.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 14

EVLENECEK GENÇLERE 250 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Evlenecek gençlere sağlanan desteklere de değinen Karakaş, 48 ay vadeli faizsiz kredi imkanına dikkat çekti.

Karakaş, "Evlenen gençlere devletimiz 250 bin TL'ye varan faizsiz kredi veriyor. Burada işin püf noktası şudur: Evlendim, evlenme kredisini aldım, 250 bin TL'yi hiç ödemek istemiyorum diyenler iki çocuk yaptıkları takdirde devlet ana para dahil tamamını siliyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 15

2027'DE SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLACAK? İŞTE YÜZDE 30 ZAM HESABI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın 2027 yılı asgari ücreti için öngördüğü yüzde 30'luk artış, sosyal yardımlara ilişkin hesaplamaları da gündeme getirdi.

Karakaş'ın açıklamasına göre bu senaryoda sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırı yaklaşık 12 bin 167 TL'ye, evde bakım yardımındaki gelir sınırı ise 24 bin 334 TL'ye yükselebilecek.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 16

Peki, mevcut sosyal yardım tutarlarına da yüzde 30 artış uygulanırsa ödemeler ne kadar olur? İşte karşılaştırmalı hesaplama:

Sosyal yardım türü

Mevcut tutar

%30 artış hesabı

65 yaş aylığı

9.358,50 TL

12.166,05 TL

Engelli aylığı (%40-69)

5.793 TL

7.530,90 TL

Engelli aylığı (%70 ve üzeri)

8.690 TL

11.297 TL

18 yaş altı engelli yakını aylığı

5.793 TL

7.530,90 TL

Evde bakım yardımı

15.755 TL

20.481,50 TL

Çocuk bakım ve eğitim desteği

11.038 TL

14.349,40 TL

Kronik hastalık desteği

15.755 TL

20.481,50 TL

Eşi vefat eden kadınlara destek (2 aylık)

4.000 TL

5.200 TL

Elektrik yardımı

242,85–485 TL

315,71–630,50 TL

Doğal gaz yardımı

1.500–3.500 TL

1.950–4.550 TL

Not: Tablodaki 2027 tutarları, mevcut ödemelere yüzde 30 artış uygulanarak yapılan varsayımsal hesaplamalardır. Sosyal yardımların tamamı asgari ücret artışına göre güncellenmediğinden bu rakamlar kesinleşmiş ödeme tutarları değildir.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 65 yaş üstüne 2027 hesabı: Kimlere kaç TL ödenecek? 17
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