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Slovenya - Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:49 Güncelleme: 20.06.2024 17:48
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Slovenya - Sırbistan’ı 1-0 mağlup etti

Almanya'da devam eden EURO 2024'te C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Slovenya - Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan Münih Arena'da karşı karşıya geldi.

SLOVENYA - SIRBİSTAN'I 1-0 MAĞLUP ETTİ
Kritik mücadelede Slovenya - Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.






SLOVENYA - SIRBİSTAN 11'LERİ
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko
Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic

SLOVENYA-SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak mücadele saat 16:00'da başladı. Hakem Istvan Kovac'ın yöneteceği mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara geldi.

İLK MAÇLARDA NELER OLDU?
EURO 2024 C Grubu ilk maçlarında Slovenya, Danimarka'ya karşı geriye düşmesine rağmen 77'nci dakikada Erik Janza'nın attığı golle 1 puanı kurtarmayı başarmıştı.

Sırbistan ise kupanın favorilerinden olan İngiltere'ye karşı sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılarak ilk maç sonrası puanla tanışamadı.

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