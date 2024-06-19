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Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya-Avusturya maçını yönetecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:22
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Halil Umut Meler, EURO 2024’te Polonya-Avusturya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

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