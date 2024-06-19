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EURO 2024 Hırvatistan - Arnavutluk maçı canlı anlatım izle

Giriş: 19.06.2024 16:06
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EURO 2024 Hırvatistan - Arnavutluk maçı canlı anlatım izle

EURO 2024 tüm heyecanıyla devam ederken grup aşamasının ikinci hafta maçları da başladı. B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kritik maçta ilk düdük sesi geldi.

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