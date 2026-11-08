Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı

Erzurum'da televizyon programı çekimi sırasında eşeğe binen muhabir İlayda Yediel, hayvanın aniden hızlanarak mandaların bulunduğu alana yönelmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Yardıma koşan kameraman Sefa Aras'ın yanlışlıkla verdiği komut eşeği daha da hızlandırırken, Yediel son anda hayvandan atlayarak kurtuldu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde televizyon programı çekimi sırasında eşeğe binen muhabir İlayda Yediel, hayvanın aniden hızlanmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Kameraman Sefa Aras'ın müdahale etmeye çalıştığı olayda Yediel, son anda eşekten atlayarak kurtuldu.

ÇEKİM SIRASINDA EŞEĞE BİNDİ Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde bir program için çekim yapan ekip, mandaların bulunduğu tarlada çobanla sohbet etti. Çobanın eşeğini gören ekip, daha renkli görüntüler elde etmek amacıyla Yediel'in eşeğe binmesine karar verdi.

Çobanın hayvanın uysal olduğunu söylemesi üzerine eşeğe binen Yediel, eşeğin hareket etmesiyle beklenmedik anlar yaşadı. Başlangıçta sakin ilerleyen eşek, kısa süre sonra hızlanarak mandaların bulunduğu alana yöneldi.

KAMERAMAN KURTARMAK İSTERKEN EŞEK DAHA DA HIZLANDI Eşeğin hızlanması üzerine korkuya kapılan Yediel yardım istedi. Bunun üzerine kameraman Sefa Aras, arkadaşına yardım etmek için harekete geçti. Ancak Aras, çobanın eşeği hareket ettirmek için kullandığı komutu yanlışlıkla tekrarlayınca hayvan daha da hızlandı.