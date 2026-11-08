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Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı

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İHA
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Erzurum'da televizyon programı çekimi sırasında eşeğe binen muhabir İlayda Yediel, hayvanın aniden hızlanarak mandaların bulunduğu alana yönelmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Yardıma koşan kameraman Sefa Aras'ın yanlışlıkla verdiği komut eşeği daha da hızlandırırken, Yediel son anda hayvandan atlayarak kurtuldu.

Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı 1

Erzurum'un Aziziye ilçesinde televizyon programı çekimi sırasında eşeğe binen muhabir İlayda Yediel, hayvanın aniden hızlanmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Kameraman Sefa Aras'ın müdahale etmeye çalıştığı olayda Yediel, son anda eşekten atlayarak kurtuldu.

Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı 2

ÇEKİM SIRASINDA EŞEĞE BİNDİ

Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde bir program için çekim yapan ekip, mandaların bulunduğu tarlada çobanla sohbet etti.

Çobanın eşeğini gören ekip, daha renkli görüntüler elde etmek amacıyla Yediel'in eşeğe binmesine karar verdi.

Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı 3

Çobanın hayvanın uysal olduğunu söylemesi üzerine eşeğe binen Yediel, eşeğin hareket etmesiyle beklenmedik anlar yaşadı. Başlangıçta sakin ilerleyen eşek, kısa süre sonra hızlanarak mandaların bulunduğu alana yöneldi.

Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı 4

KAMERAMAN KURTARMAK İSTERKEN EŞEK DAHA DA HIZLANDI

Eşeğin hızlanması üzerine korkuya kapılan Yediel yardım istedi. Bunun üzerine kameraman Sefa Aras, arkadaşına yardım etmek için harekete geçti.

Ancak Aras, çobanın eşeği hareket ettirmek için kullandığı komutu yanlışlıkla tekrarlayınca hayvan daha da hızlandı.

Kadın muhabiri eşek kaçırdı! Kameraman kurtarmak isteyince işler daha da karıştı 5

SON ANDA ATLAYARAK KURTULDU

Yaşanan panik sırasında diğer kameraman Muhittin Yazıcıoğlu, olası bir kazadan endişe ederek kaydı durdurdu.

Muhabir İlayda Yediel, son anda eşekten atlayarak kurtulurken olayda kimse yaralanmadı.

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