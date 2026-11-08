Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Önümüzdeki haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kurulunda tekrar bir araya geleceğiz. Orada da bu göstergelere göre emeklilerimiz için ayırdığımız kaynağı inşallah adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya dikkat edeceğiz" dedi.

Emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ve Sayın Maliye Bakanımız açıklamalarda bulundu. İnşallah ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilaveten bir refah payı da düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli başlıklarımız var. Bunları Ekonomi Koordinasyon Kurulunda tartışıyoruz. Şu an netleşen bir şey yok ancak mevcut kaynağı emeklilerimizin refahına nasıl yansıtabiliriz, nasıl daha etkili olabilir ve daha fazla emeklimizi kapsayabiliriz diye çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bütçe yönetimi bir disiplin gerektiriyor. Önemli çalışmalarımız devam ediyor. Emeklilerimiz sürekli gündemimizde. Yıllarca ülkemizin kalkınmasına emek veren emektarlarımızın refah seviyesini nasıl artırabiliriz diye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda emeklilerimize özel bir yıl hazırladığımızı hatırlarsınız. Şu an beni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve bir kardeşiniz olarak sevindiren boyut, bütçeye bu rakamı koymuş olmamız" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılabilecek ilave iyileştirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Çalışma Bakanlığı olarak tek başımıza karar vermemiz zaten mümkün değil. Emeklilerimize ne kadar çok pay verebilirsek, ne kadar çok artı sağlayabilirsek bundan inanılmaz derecede mutluluk duyarız. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA HAZİNE DESTEĞİ

En düşük emekli aylığına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığını 18 bin liradan 20 bin liraya, ardından 23 bin 552 liraya çıkardık. Dikkat ederseniz en düşük emekli aylığında en önemli hedefimiz özellikle Bağ-Kurlular. Düşük prim ödeyen tarım Bağ-Kurluları, esnaf Bağ-Kurluları ve diğer Bağ-Kurluların yatırdıkları prim gün sayısı ve gösterdikleri kazanç çok düşük. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ne yatırdıysak onun karşılığında emekli aylıklarını belirliyoruz. Ancak ne yazık ki uzun yıllar çok düşük düzeyde prim yatırmışlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal devlet anlayışı kapsamında en düşük emekli aylığına destek sağlandığını belirten Işıkhan, "Onların hak ettiği emekli aylığı 10 bin, 12 bin lira. Ancak sosyal devlet olarak biz bunu veremeyiz. Bir emekli 10 bin, 12 bin lirayla nasıl geçinebilir? Biz 23 bin 552 liraya tamamlamak için aradaki farkı Hazine'den karşılıyoruz. Bu da önemli. Vatandaşlarımızın çoğu bunu bilmiyor" dedi.

Emeklilikte alınacak aylığın prim ödemeleriyle ilişkisine dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Emeklilik döneminde refah ve iyi bir aylık bekleniyorsa ne kadar çok prim yatırılırsa emeklilikte alınacak aylık da o kadar yüksek olur. Tüm emeklilerimiz sadece en düşük emekli aylığını almıyor. Kademelendirdiğimizde çok iyi düzeyde emekli aylığı alan vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımız uzun yıllar kazançlarını yüksek göstermişler. Olması gereken de bu. Ayrıca uzun prim gün sayısına sahipler. Ancak ne yazık ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ekonomik yetersizliklerden dolayı primlerini yatıramamış, borçlanmış. Onlar da haklı. Sosyal devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aradaki farkı karşılıyor, sosyal devlet ilkelerini yerine getirerek yaşanabilir bir destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.