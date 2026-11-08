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Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere enflasyon farkına ek refah payı verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bütçeye kaynak ayrıldığını belirten Işıkhan, seyyanen zam ihtimali, en düşük emekli aylığı ve yeni asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 1

Milyonlarca emekli ve çalışan, 2027 yılında maaşlara yapılacak artışları beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik refah payı çalışmalarından bütçede ayrılan kaynağa, en düşük emekli aylığından asgari ücret görüşmelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete zam hesabı sil baştan! ASGARİ ÜCRETE ZAM HESABI SİL BAŞTAN!
Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 2

EMEKLİYE ENFLASYON FARKINA EK REFAH PAYI GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ve Sayın Maliye Bakanımız açıklamalarda bulundu. İnşallah ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilaveten bir refah payı da düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli başlıklarımız var. Bunları Ekonomi Koordinasyon Kurulunda tartışıyoruz. Şu an netleşen bir şey yok ancak mevcut kaynağı emeklilerimizin refahına nasıl yansıtabiliriz, nasıl daha etkili olabilir ve daha fazla emeklimizi kapsayabiliriz diye çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Önümüzdeki haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kurulunda tekrar bir araya geleceğiz. Orada da bu göstergelere göre emeklilerimiz için ayırdığımız kaynağı inşallah adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya dikkat edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 3

"BENİ SEVİNDİREN BOYUT BÜTÇEYE BU RAKAMI KOYMUŞ OLMAMIZ"

Emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bütçe yönetimi bir disiplin gerektiriyor. Önemli çalışmalarımız devam ediyor. Emeklilerimiz sürekli gündemimizde. Yıllarca ülkemizin kalkınmasına emek veren emektarlarımızın refah seviyesini nasıl artırabiliriz diye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda emeklilerimize özel bir yıl hazırladığımızı hatırlarsınız. Şu an beni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve bir kardeşiniz olarak sevindiren boyut, bütçeye bu rakamı koymuş olmamız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 4

SEYYANEN ZAM İHTİMALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emekli maaşlarına yapılabilecek ilave iyileştirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Çalışma Bakanlığı olarak tek başımıza karar vermemiz zaten mümkün değil. Emeklilerimize ne kadar çok pay verebilirsek, ne kadar çok artı sağlayabilirsek bundan inanılmaz derecede mutluluk duyarız. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA HAZİNE DESTEĞİ

En düşük emekli aylığına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığını 18 bin liradan 20 bin liraya, ardından 23 bin 552 liraya çıkardık. Dikkat ederseniz en düşük emekli aylığında en önemli hedefimiz özellikle Bağ-Kurlular. Düşük prim ödeyen tarım Bağ-Kurluları, esnaf Bağ-Kurluları ve diğer Bağ-Kurluların yatırdıkları prim gün sayısı ve gösterdikleri kazanç çok düşük. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ne yatırdıysak onun karşılığında emekli aylıklarını belirliyoruz. Ancak ne yazık ki uzun yıllar çok düşük düzeyde prim yatırmışlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal devlet anlayışı kapsamında en düşük emekli aylığına destek sağlandığını belirten Işıkhan, "Onların hak ettiği emekli aylığı 10 bin, 12 bin lira. Ancak sosyal devlet olarak biz bunu veremeyiz. Bir emekli 10 bin, 12 bin lirayla nasıl geçinebilir? Biz 23 bin 552 liraya tamamlamak için aradaki farkı Hazine'den karşılıyoruz. Bu da önemli. Vatandaşlarımızın çoğu bunu bilmiyor" dedi.

Emeklilikte alınacak aylığın prim ödemeleriyle ilişkisine dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Emeklilik döneminde refah ve iyi bir aylık bekleniyorsa ne kadar çok prim yatırılırsa emeklilikte alınacak aylık da o kadar yüksek olur. Tüm emeklilerimiz sadece en düşük emekli aylığını almıyor. Kademelendirdiğimizde çok iyi düzeyde emekli aylığı alan vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımız uzun yıllar kazançlarını yüksek göstermişler. Olması gereken de bu. Ayrıca uzun prim gün sayısına sahipler. Ancak ne yazık ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ekonomik yetersizliklerden dolayı primlerini yatıramamış, borçlanmış. Onlar da haklı. Sosyal devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aradaki farkı karşılıyor, sosyal devlet ilkelerini yerine getirerek yaşanabilir bir destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL! MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 6

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin takvimi de açıklayan Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu aralık ayında toplayacağız. İnşallah önceki yıllara benzer bir süreç izleyeceğiz. Asgari ücreti belirleyerek 2027 yılında geçerli olacak yeni ücreti kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Öte yandan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emeklilerin merak ettiği zam formüllerini masaya yatırdı.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 7

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Meclis takvimini hatırlatan Faruk Erdem, çalışmanın aralık ayında yasalaşabileceğini ve ocak ayındaki ilk maaş artışına yetiştirilebileceğini söyledi.

Erdem, "Takvim aslında çok sıkıştı. Bütçe görüşmeleri komisyonda 27 Kasım'da bitecek. Dolayısıyla bu yasal düzenleme komisyona gelecek. Bütçe görüşmelerinin bir de Genel Kurul aşaması var ancak komisyon, emeklilerin ek gelirleriyle ilgili yasal düzenlemeyi görüşmeye başlayacak. Öyle görünüyor ki bu yasal düzenleme aralık ayı içinde Meclisten çıkacak ve ocakta uygulanmaya başlayacak. Çünkü ilk maaş artışı ocakta olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 8

KÖK MAAŞLAR NASIL DÜZENLENECEK?

Faruk Erdem, seyyanen artışın herkese aynı tutarda uygulanması veya en düşük maaşlardan başlayarak kademeli şekilde verilmesi ihtimallerine değindi.

Erdem, "Burada iki konu öne çıkıyor. Birisi seyyanen zam. Bunun da iki yönü olabilir. Birincisi, herkese belli miktarda bir seyyanen zam yapılması. Ben bunu biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü hem Sayın Bakanın hem de Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında 'adalet' ve 'hakkaniyet' kelimeleri kullanıldı. Buradan kasıt şu: Herkesin durumu farklı. Birisi daha az, birisi daha çok prim ödemiş. Dolayısıyla burada bir adalet sağlanması lazım. Eşitlik her zaman adalet olmuyor. Bu nedenle seyyanen artışın en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli şekilde bütün maaşlara yansıtılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Seyyanen artışın oransal zamdan farklı olduğuna dikkat çeken Erdem, "Seyyanen zam aslında oransal değil. Mesela herkese 5 bin lira verilmesi gibi. Seyyanen zam bu demek. Dolayısıyla burada bir rakam belirlenip bu rakam kademeli olarak en düşükten başlayarak uygulanabilir. Öncelikle kök maaşlar belli bir seviyeye getirilebilir" dedi.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 9

REFAH PAYINDA 4 SENARYO: 5, 10, 15 VE 20 PUAN MASADA

Faruk Erdem, seyyanen zam seçeneğinin yanı sıra enflasyon artışına ek refah payı verilmesinin de değerlendirilen formüller arasında bulunduğunu aktardı.

Olası refah payının 5, 10, 15 veya 20 puan olabileceğini belirten Erdem, "Ocak artışı artık yüzde 40'ı bulacak. O da aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Bunun üzerine 5 puan mı, 10 puan mı, 15 puan mı, 20 puan mı olur, bilemiyoruz. Bir refah payı eklenerek ocak artışının enflasyonun üzerinde yapılması artık kesin gözüyle görülüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 10

REFAH PAYI OCAK VE TEMMUZ AYLARINA BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Faruk Erdem, ilave artışın ocak ve temmuz aylarına bölünmesi ya da kalıcı bir uygulamaya dönüştürülmesi ihtimallerine de dikkat çekti.

Erdem, "Benim dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da şu: Bu refah payı belki ikiye bölünüp önce ocakta, sonra da temmuzda uygulanabilir. Biliyorsunuz, altı ay sonra bir artış daha olacak. Temmuzda enflasyonun biraz daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl enflasyonun düşmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla temmuza da bir refah payı gelebilir. Ya da kalıcı bir düzenleme yapılabilir. Örneğin her enflasyon artışına 5 puan refah payı eklenmesi gibi kalıcı bir uygulama da olabilir. Özetle, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını görüyoruz" dedi.

Refah payının miktarı ve uygulama biçiminin Meclis sürecinde netleşebileceğini belirten Erdem, "Bunun kaç puan olacağını ocakta göreceğiz. Hatta belki de 27 Kasım'da Meclise gelecek düzenlemeyle göreceğiz. Belki o düzenleme Mecliste görüşülürken de değişebilir. Dolayısıyla bu düzenleme, Sayın Bakanın ifadesiyle tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verdikten sonra da Meclisin iradesine bırakılacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM MI GELİYOR? REFAH PAYI VE MAAŞ DÜZENLEMESİNDE GÖZLER MECLİS'TE
Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 11

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE GIDA VE FATURA DESTEĞİ Mİ GELECEK?

Faruk Erdem ayrıca, 65 yaş üstündeki emeklilere nakdi yardımların dışında gıda ve enerji faturaları için destek sağlanabileceğini belirtti.

Erdem, "Bu konu çok konuşuluyor. Daha yaşlı ve ihtiyacı olan emekliler açısından farklı bir uygulama yapılabilir mi diye değerlendiriliyor. İhtiyaç sahiplerine sadece nakdi destek değil, ayni destekler de olabilir. Bu ne olabilir? Bir emeklilik kartıyla gıda yardımı yapılabilir. Enerji faturalarına, doğal gaz ve elektrik faturalarına destek sağlanabilir. Çocuk yardımı gibi uygulamalar olabilir. Vatandaşlık maaşı devreye girdiğinde emekliler de bu kapsama alınabilir. Dolayısıyla bahsettiğimiz iki konunun dışında, emeklilerin gelirini ve hayat standartlarını artırıcı bazı tedbirler de bu yasal düzenlemenin içinde olabilir" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 12

EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Emeklilere yönelik düzenlemenin yalnızca zam oranlarıyla sınırlı kalmayabileceğini aktaran Faruk Erdem, prim ödeme gün sayısının maaşlara etkisi ve emekli grupları arasındaki artış farklarının giderilmesi gibi yapısal değişikliklerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Erdem, "Ben bu yasal düzenlemenin içinde bazı yapısal değişikliklerin de olabileceğini düşünüyorum. Ne olabilir? Öteden beri konuştuğumuz, daha çok prim günü olanın emekli maaşının daha yüksek olmasının sağlanması, emekli maaşı sisteminin ve artış sisteminin eşitlenmesi gibi düzenlemeler olabilir. Şu anda 2 puan fark var, bazen bu fark ocak ayında 6 puana çıktı. Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın giderilmesi gibi yapısal değişiklikler de olabilir. Ama sonuçta bir seyyanen zam ve refah payı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 13

EMEKLİYE 10 BİN İLE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM MÜMKÜN MÜ?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise emeklilerin yasal enflasyon artışının yanı sıra seyyanen zam ve refah payı beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Kulislerde konuşulan 10 bin ile 15 bin TL arasındaki olası seyyanen zam tutarlarını değerlendiren Karakaş, "Milletvekillerinden ve AK Parti teşkilatından gelen kulis bilgilerine göre en az 10 bin, en fazla 15 bin verebilir mi? Şimdi bütün bütçe dengelerine baktığımız zaman verebilir tabii ki ancak ileride ek bütçe yapılması gerekir. Yani mevcut bütçeyle 15 bin rakamının verilmesi çok zor" diye konuştu.

Yine de hükümetin gerekli kaynağı oluşturabileceğini belirten Karakaş, 15 bin TL'lik seyyanen zam senaryosunun hayata geçirilmesi durumunda ek bütçe ihtiyacının doğabileceğine dikkat çekti.

Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! "Beni sevindiren boyut" diyerek açıkladı 14

DÜZENLEMELER KANUNLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Seyyanen zam ve refah payı düzenlemelerinin yasal süreç gerektirdiğini vurgulayan Karakaş, "Yapılacak olan bu düzenlemeler kanunla olacak. SGK'dan değil, hazineden olacak" ifadelerini kullandı.

İlave maaş artışlarının maliyetinin karşılanabilmesi için hükümetin ek bütçe oluşturarak SGK'ya kaynak aktarabileceğini belirten Karakaş, olası düzenlemelerin kapsamının yasal süreçle netleşeceğine işaret etti.

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