Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını yazdıran Prekazi'nin vefatı, futbol camiasında üzüntüye neden oldu.
GALATASARAY TARİHİNE ADINI YAZDIRDI
1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımın lig şampiyonluklarında ve Avrupa kupalarındaki başarılarında önemli rol oynadı. Özellikle etkili frikikleri ve yaptığı asistlerle taraftarların hafızasında yer edindi.
1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane isim, Sarı-Kırmızılı takımda 6 yıl forma giydi. Cevad Prekazi, Galatasaray formasıyla çıktığı 229 maçta 44 gol atarken, 65 de asiste imza atmıştı.
Prekazi, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
1988 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasında Monaco'ya attığı frikik golüyle Galatasaray'a yarı final biletini getirmiş, bu golle Türk fubolseverlerin aklına kazınmıştı.