-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını yazdıran Prekazi'nin vefatı, futbol camiasında üzüntüye neden oldu.

GALATASARAY TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımın lig şampiyonluklarında ve Avrupa kupalarındaki başarılarında önemli rol oynadı. Özellikle etkili frikikleri ve yaptığı asistlerle taraftarların hafızasında yer edindi.

1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane isim, Sarı-Kırmızılı takımda 6 yıl forma giydi. Cevad Prekazi, Galatasaray formasıyla çıktığı 229 maçta 44 gol atarken, 65 de asiste imza atmıştı.

Prekazi, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

1988 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasında Monaco'ya attığı frikik golüyle Galatasaray'a yarı final biletini getirmiş, bu golle Türk fubolseverlerin aklına kazınmıştı.

Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti
Sonraki Haber
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın