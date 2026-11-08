Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını yazdıran Prekazi'nin vefatı, futbol camiasında üzüntüye neden oldu.

GALATASARAY TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımın lig şampiyonluklarında ve Avrupa kupalarındaki başarılarında önemli rol oynadı. Özellikle etkili frikikleri ve yaptığı asistlerle taraftarların hafızasında yer edindi.

1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane isim, Sarı-Kırmızılı takımda 6 yıl forma giydi. Cevad Prekazi, Galatasaray formasıyla çıktığı 229 maçta 44 gol atarken, 65 de asiste imza atmıştı.

Prekazi, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

1988 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasında Monaco'ya attığı frikik golüyle Galatasaray'a yarı final biletini getirmiş, bu golle Türk fubolseverlerin aklına kazınmıştı.