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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da soğuk hava etkisini gösterirken gözler kar yağışının başlayacağı tarihe çevrildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte en yakın kar yağışı ihtimalinin aralık ayının sonunda göründüğünü belirterek kış mevsimine ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 1

İstanbul'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan kuzey kaynaklı serin hava, sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekti. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte sıcaklıkların bugün en düşük değerlerine ulaştığını belirtti.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 2

İstanbul'da sıcaklıkların gün içerisinde 8 ila 11 derece arasında seyrettiğini, gece saatlerinde ise 5-6 dereceye kadar gerilediğini aktaran Tek, bu değerlerin mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altında olduğunu kaydetti.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 3

Poyrazın da hissedilen soğuğu artırdığını belirten Tek, sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak yükselmeye başlayacağını söyledi.

HAFTA SONU 21 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
Soğuk havanın oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanının doğu tarafının kuzeyden gelen kutupsal havayı Karadeniz üzerinden İstanbul'a, Marmara'ya ve yurdun büyük bölümüne taşıdığını ifade etti.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 4

Bu sistemin geçen çarşamba gününden itibaren etkili olduğunu belirten Tek, İstanbul'da dün gece sıcaklıkların 5 dereceye kadar düştüğünü, gün içerisinde ise en yüksek sıcaklığın 8-11 derece civarında ölçüldüğünü söyledi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 5

Tek, sıcaklıkların yarın 14 dereceye, çarşamba günü 15 dereceye çıkacağını, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 21 dereceye kadar yükseleceğini dile getirdi.

İSTANBUL İÇİN KAR İHTİMALİ ARALIK SONUNDA
İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışların da etkili olacağını belirten Tek, bugün akşam saatlerine doğru yağışın etkisini kaybedeceğini söyledi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 6

Pazartesi günü gün içerisinde yağış beklenmediğini aktaran Tek, pazar akşamı Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin salı sabahına kadar etkili olacağını ifade etti.

Bu sistemin sıcaklıkları da artıracağını belirten Tek, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da kuvvetli olmayan, aralıklı yağış geçişlerinin görüleceğini kaydetti.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 7

Kasım ayı içerisinde sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirten Tek, aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediklerini söyledi.

İstanbul'da en yakın kar yağışı ihtimalinin aralık ayının sonunda göründüğünü ifade eden Tek, bunun kesin bir tarih olmadığının altını çizdi.

Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesinin soğuk hava girişine ve kar ihtimaline işaret edebileceğini belirten Tek, günler yaklaştıkça tahminlerin netleşeceğini dile getirdi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 8

"ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ"
Kış mevsimine ilişkin öngörülerini de paylaşan Tek, bu yıl kışın geçen yıla benzer bir tablo göstermesini beklediklerini söyledi.

Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, sıcak günlerin soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ettiklerini belirten Tek, yağışların görüleceğini ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar ihtimalinin azalacağını ifade etti.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 9

Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağdığını, bu yağışlardan birinin yeni yılın ilk gününde zeminde tuttuğunu hatırlatan Tek, bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

Yağışların bol olmasının tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkileyeceğini belirten Tek, İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışının en fazla birkaç kez görülebileceğini söyledi. Sıcak günlerin fazla olmasının kar ihtimalini ciddi ölçüde azalttığını ifade eden Tek, buna rağmen arada sert bir soğuk hava girişinin yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutmasının da ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 10

Tek, "İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz" dedi.
İSTANBULLULAR SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ
İstanbul'da sıcaklıkların düşmesine rağmen bazı vatandaşlar Üsküdar sahilinde gezmeye devam etti.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 11

Adana'dan 7-8 ay önce İstanbul'a geldiğini söyleyen Tunahan Öztürk, soğuk havaya alışmakta zorlandığını belirterek, "Bu soğuğu hayatımda hiç görmedim. Adana gibi sıcak bir yerden gelince buraya alışmak bayağı zor. Arkadaşımla birlikte burada zorluk çekiyoruz, neredeyse dışarıya bile çıkamıyoruz. Bugün ayrı bir soğuk var. Adana'da hiç kar görmedim. Burada hem biraz korkuyoruz hem de kar görmek için meraklanıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 12

İstanbul'u gezdiklerini belirten Gönül Akkurt ise İran'dan gelen misafirlerine Boğaz'ı gezdirdiklerini söyledi. Akkurt, "Bizim için her hava güzel, gezme havası. Evde oturmuyoruz, geziyoruz. İran'dan gelen misafirimize İstanbul'u ve Boğaz'ı gezdiriyoruz. Şimdi Anadolu Kavağı'na gideceğiz. Hava soğuk tabii ama ona göre giyiniyoruz. Sonuçta kış havası. Yazın yazlık, kışın kışlık giyiniyoruz. Hava soğuk olabilir ama renk tonlarımız sıcak olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 13

Samsun'dan yeğeninin düğünü için İstanbul'a geldiğini ve gezmeye çıktığını söyleyen Feride Uzun da havanın bu ay için normal olduğunu belirterek, "O kadar üşümüyoruz, bu ay için normal. Yapacak bir şey yok. Samsun'dan yeğenimin düğünü için geldik. Şimdi de gezmeye çıktık. Allah izin verirse yarın memlekete döneceğiz" dedi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı 14

Üsküdar sahilinde balık tutan Kemal Çelik ise 5 saattir sahilde bulunduğunu belirterek, "Hareket edenlere pek soğuk olmuyor, sıcak oluyor. O yüzden herkesi harekete davet ediyoruz" diye konuştu.

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