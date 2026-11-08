İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Adil Tek tarih vererek uyardı
İstanbul'da soğuk hava etkisini gösterirken gözler kar yağışının başlayacağı tarihe çevrildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte en yakın kar yağışı ihtimalinin aralık ayının sonunda göründüğünü belirterek kış mevsimine ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı.
İstanbul'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan kuzey kaynaklı serin hava, sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekti. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte sıcaklıkların bugün en düşük değerlerine ulaştığını belirtti.
İstanbul'da sıcaklıkların gün içerisinde 8 ila 11 derece arasında seyrettiğini, gece saatlerinde ise 5-6 dereceye kadar gerilediğini aktaran Tek, bu değerlerin mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altında olduğunu kaydetti.
Poyrazın da hissedilen soğuğu artırdığını belirten Tek, sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak yükselmeye başlayacağını söyledi.
HAFTA SONU 21 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
Soğuk havanın oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanının doğu tarafının kuzeyden gelen kutupsal havayı Karadeniz üzerinden İstanbul'a, Marmara'ya ve yurdun büyük bölümüne taşıdığını ifade etti.
Bu sistemin geçen çarşamba gününden itibaren etkili olduğunu belirten Tek, İstanbul'da dün gece sıcaklıkların 5 dereceye kadar düştüğünü, gün içerisinde ise en yüksek sıcaklığın 8-11 derece civarında ölçüldüğünü söyledi.
Tek, sıcaklıkların yarın 14 dereceye, çarşamba günü 15 dereceye çıkacağını, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 21 dereceye kadar yükseleceğini dile getirdi.
İSTANBUL İÇİN KAR İHTİMALİ ARALIK SONUNDA
İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışların da etkili olacağını belirten Tek, bugün akşam saatlerine doğru yağışın etkisini kaybedeceğini söyledi.