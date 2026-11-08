Pazartesi günü gün içerisinde yağış beklenmediğini aktaran Tek, pazar akşamı Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin salı sabahına kadar etkili olacağını ifade etti. Bu sistemin sıcaklıkları da artıracağını belirten Tek, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da kuvvetli olmayan, aralıklı yağış geçişlerinin görüleceğini kaydetti.

Kasım ayı içerisinde sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirten Tek, aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediklerini söyledi. İstanbul'da en yakın kar yağışı ihtimalinin aralık ayının sonunda göründüğünü ifade eden Tek, bunun kesin bir tarih olmadığının altını çizdi. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesinin soğuk hava girişine ve kar ihtimaline işaret edebileceğini belirten Tek, günler yaklaştıkça tahminlerin netleşeceğini dile getirdi.

"ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ"

Kış mevsimine ilişkin öngörülerini de paylaşan Tek, bu yıl kışın geçen yıla benzer bir tablo göstermesini beklediklerini söyledi. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, sıcak günlerin soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ettiklerini belirten Tek, yağışların görüleceğini ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar ihtimalinin azalacağını ifade etti.

Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağdığını, bu yağışlardan birinin yeni yılın ilk gününde zeminde tuttuğunu hatırlatan Tek, bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını beklediklerini kaydetti. Yağışların bol olmasının tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkileyeceğini belirten Tek, İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışının en fazla birkaç kez görülebileceğini söyledi. Sıcak günlerin fazla olmasının kar ihtimalini ciddi ölçüde azalttığını ifade eden Tek, buna rağmen arada sert bir soğuk hava girişinin yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutmasının da ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirdi.