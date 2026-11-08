Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var

Milyonlarca çalışanın gözü Ocak 2027'de geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında başlaması beklenen komisyon görüşmeleri öncesinde yeni maaş hesapları gündeme geldi. Mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net asgari ücret için yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam senaryoları öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte dört farklı zam hesabına göre olası maaş tablosu...

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiren yeni ücretin aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belirlenmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım'da ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler özel sektör çalışanları için de örnek teşkil edecek asgari ücret artışına çevrildi.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Ocak 2026'da asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75,50 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olurken, işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaştı. Yeni asgari ücretle birlikte devletin işverenlere her bir asgari ücretli için sağladığı destek de 1000 liradan 1270 liraya yükseltildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranları önemli rol oynuyor. Merkez Bankası, son enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak açıkladı. Merkez Bankasının 12 Kasım Perşembe günü yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Raporda enflasyon tahminlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği, asgari ücret artışına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da ise 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,40 olarak öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK? Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde 2027 yılında uygulanacak yeni ücret belirlenecek. Yeni asgari ücretin üçüncü veya dördüncü toplantının ardından açıklanması öngörülüyor.