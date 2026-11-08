-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Milyonlarca çalışanın gözü Ocak 2027'de geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında başlaması beklenen komisyon görüşmeleri öncesinde yeni maaş hesapları gündeme geldi. Mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net asgari ücret için yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam senaryoları öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte dört farklı zam hesabına göre olası maaş tablosu...

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 1

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiren yeni ücretin aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belirlenmesi öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım'da ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler özel sektör çalışanları için de örnek teşkil edecek asgari ücret artışına çevrildi.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 2

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2026'da asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75,50 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olurken, işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaştı.

Yeni asgari ücretle birlikte devletin işverenlere her bir asgari ücretli için sağladığı destek de 1000 liradan 1270 liraya yükseltildi.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranları önemli rol oynuyor. Merkez Bankası, son enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak açıkladı.

Merkez Bankasının 12 Kasım Perşembe günü yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Raporda enflasyon tahminlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği, asgari ücret artışına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Orta Vadeli Program'da ise 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,40 olarak öngörülüyor.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 4

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde 2027 yılında uygulanacak yeni ücret belirlenecek.

Yeni asgari ücretin üçüncü veya dördüncü toplantının ardından açıklanması öngörülüyor.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 5

ASGARİ ÜCRET İÇİN 4 FARKLI ZAM SENARYOSU

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75,50 TL üzerinden yüzde 25, 30, 35 ve 40 oranlarında artış yapılması halinde ortaya çıkabilecek yeni maaşlar hesaplandı.

Bu oranlar resmi olarak kararlaştırılmış zamlar değil, olası senaryoları gösteriyor.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 6

YÜZDE 25 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net ücret 35 bin 94,38 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 7

YÜZDE 30 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Ocak 2027'de yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni net asgari ücret 36 bin 498,15 TL olacak.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 8

YÜZDE 35 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 35 artış senaryosunda net asgari ücret 37 bin 901,93 TL'ye ulaşacak.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 9

YÜZDE 40 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde yeni net ücret 39 bin 305,70 TL olacak.

Asgari ücrete 4 farklı zam formülü: Ocak 2027 maaş hesabı değişti: Masada bu rakamlar var 10

2027 ASGARİ ÜCRET OLASI ZAM TABLOSU

Zam oranı

Yeni net asgari ücret

%25

35.094,38 TL

%30

36.498,15 TL

%35

37.901,93 TL

%40

39.305,70 TL

Yeni asgari ücret, aralık ayında yapılması beklenen komisyon görüşmelerinin ardından netleşecek.

Ankara'da 247 kilometrelik akıllı yol projesi: Hangi güzergahları kapsayacak?
Sonraki Galeri
Ankara'da 247 kilometrelik akıllı yol projesi: Hangi güzergahları kapsayacak?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin