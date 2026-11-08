Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tam liste

Dünya futbolunda milli takımların başarısı kadar kadrolarında yer alan yıldız oyuncuların piyasa değerleri de dikkat çekiyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen futbolcuların yükselen bonservis bedelleri ve piyasa değerleri, ülkelerin toplam kadro değerlerine doğrudan yansıyor.

Transfermarkt verilerine göre uluslararası futbolun önde gelen ülkelerinin yer aldığı listede Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Almanya gibi güçlü kadrolara sahip milli takımlar dikkat çekti. Avrupa futbolunun yıldız isimlerini bünyesinde barındıran ülkeler, toplam piyasa değerleriyle üst sıralarda kendilerine yer buldu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLARI BELLİ OLDU

Sıralamada yalnızca Avrupa ülkeleri değil, Güney Amerika ve Afrika futbolunun önemli temsilcileri de yer aldı. Arjantin, Brezilya, Senegal ve Fas gibi ülkeler, kadrolarındaki oyuncuların toplam piyasa değerleriyle listede öne çıktı.

Peki, dünyanın en değerli milli takımı hangisi? Türkiye kaçıncı sırada bulunuyor? A Milli Takımımızın toplam piyasa değeri ne kadar ve hangi futbol ülkelerini geride bıraktı?

İşte dünyanın en değerli milli takımları sıralaması ve Türkiye'nin listedeki yeri...