Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tam liste
Dünya futbolunda yıldız oyuncuların piyasa değerleri, milli takımlar arasındaki rekabeti saha dışına da taşıyor. Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli milli takımları listesinde Fransa, İngiltere, İspanya ve Portekiz gibi futbol devleri öne çıkarken gözler A Milli Futbol Takımımızın sıralamadaki yerine çevrildi. Peki, Türkiye dünyanın en değerli kaçıncı milli takımı? Ay-yıldızlılar hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte dünyanın en değerli milli takımları ve merak edilen sıralama...
Dünya futbolunda milli takımların başarısı kadar kadrolarında yer alan yıldız oyuncuların piyasa değerleri de dikkat çekiyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen futbolcuların yükselen bonservis bedelleri ve piyasa değerleri, ülkelerin toplam kadro değerlerine doğrudan yansıyor.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLARI BELLİ OLDU
Transfermarkt verilerine göre uluslararası futbolun önde gelen ülkelerinin yer aldığı listede Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Almanya gibi güçlü kadrolara sahip milli takımlar dikkat çekti. Avrupa futbolunun yıldız isimlerini bünyesinde barındıran ülkeler, toplam piyasa değerleriyle üst sıralarda kendilerine yer buldu.
Sıralamada yalnızca Avrupa ülkeleri değil, Güney Amerika ve Afrika futbolunun önemli temsilcileri de yer aldı. Arjantin, Brezilya, Senegal ve Fas gibi ülkeler, kadrolarındaki oyuncuların toplam piyasa değerleriyle listede öne çıktı.
Peki, dünyanın en değerli milli takımı hangisi? Türkiye kaçıncı sırada bulunuyor? A Milli Takımımızın toplam piyasa değeri ne kadar ve hangi futbol ülkelerini geride bıraktı?
İşte dünyanın en değerli milli takımları sıralaması ve Türkiye'nin listedeki yeri...
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25. Japonya – 270,85 milyon euro
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24. Yunanistan – 275,60 milyon euro
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23. Kolombiya – 302,35 milyon euro
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22. İtalya – 319 milyon euro
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21. İsviçre – 332,50 milyon euro
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20. Uruguay – 359,30 milyon euro
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19. Danimarka – 365 milyon euro
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18. Ekvador – 368,70 milyon euro
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17. ABD – 385,65 milyon euro
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16. Hırvatistan – 387,30 milyon euro