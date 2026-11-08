GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz”
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücüne dikkat çeken bir değerlendirme yayımlandı. Politis gazetesindeki köşe yazısında Rum yönetiminin silahlanma politikası eleştirilirken, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" ifadeleri kullanıldı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
"KARABAĞ" BENZETMESİ
Türkiye'nin askeri kapasitesini konu alan bir araştırmadan etkilendiğini belirten Mavros, Rum yönetiminin silahlanma politikasının gerçekçi olmadığını savundu.
Kıbrıs'ın askerileştirilmesinin yeni bir Dağlık Karabağ senaryosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.
"80 MİLYONLUK TÜRKİYE'YE HİÇBİR ÇÖZÜM DAYATILAMAZ"
Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne ve uluslararası ilişkilerine dikkat çeken Mavros, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin gücünün göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.
Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin büyük pazarından pay almak istediğini belirten Rum yazar, bu ekonomik gerçekliğin Kıbrıs meselesindeki değerlendirmelerde dikkate alınması gerektiğini savunarak, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" ifadesini kullandı.
KKTC'NİN TÜRK DEVLET TEŞKİLATI'NDAKİ STATÜSÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Mavros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünü de değerlendirdi.
Bu gelişmenin KKTC'nin uluslararası tanınmasına yönelik sürecin habercisi olduğunu ileri süren Mavros, Rum yönetiminin Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin önemini yeterince değerlendiremediğini savundu.