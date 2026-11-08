Rum yazara göre, Türkiye'nin Türk devletleriyle geliştirdiği ilişkiler, Kıbrıs meselesindeki diplomatik dengeler açısından da dikkate alınması gereken gelişmeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de değinen Rum yazar, Türk sondaj gemilerinin Rum yönetiminin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak nitelendirdiği alanlarda faaliyet gösterebildiğini, Rum tarafının ise buna karşı etkili bir politika geliştiremediğini savundu.