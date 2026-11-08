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GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücüne dikkat çeken bir değerlendirme yayımlandı. Politis gazetesindeki köşe yazısında Rum yönetiminin silahlanma politikası eleştirilirken, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" ifadeleri kullanıldı.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 1

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 2

"KARABAĞ" BENZETMESİ

Türkiye'nin askeri kapasitesini konu alan bir araştırmadan etkilendiğini belirten Mavros, Rum yönetiminin silahlanma politikasının gerçekçi olmadığını savundu.

Kıbrıs'ın askerileştirilmesinin yeni bir Dağlık Karabağ senaryosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 3

"80 MİLYONLUK TÜRKİYE'YE HİÇBİR ÇÖZÜM DAYATILAMAZ"

Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne ve uluslararası ilişkilerine dikkat çeken Mavros, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin gücünün göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 4

Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin büyük pazarından pay almak istediğini belirten Rum yazar, bu ekonomik gerçekliğin Kıbrıs meselesindeki değerlendirmelerde dikkate alınması gerektiğini savunarak, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" ifadesini kullandı.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 5

KKTC'NİN TÜRK DEVLET TEŞKİLATI'NDAKİ STATÜSÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Mavros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünü de değerlendirdi.

Bu gelişmenin KKTC'nin uluslararası tanınmasına yönelik sürecin habercisi olduğunu ileri süren Mavros, Rum yönetiminin Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin önemini yeterince değerlendiremediğini savundu.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 6

Rum yazara göre, Türkiye'nin Türk devletleriyle geliştirdiği ilişkiler, Kıbrıs meselesindeki diplomatik dengeler açısından da dikkate alınması gereken gelişmeler arasında yer alıyor.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 7

RUM YÖNETİMİNİN SİLAHLANMA POLİTİKASINA ELEŞTİRİ
GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs'ı askerileştirmeye yönelik politikalarını eleştiren Mavros, Türkiye'nin askeri kapasitesi karşısında bu yaklaşımın ciddi riskler taşıdığını öne sürdü.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 8

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de değinen Rum yazar, Türk sondaj gemilerinin Rum yönetiminin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak nitelendirdiği alanlarda faaliyet gösterebildiğini, Rum tarafının ise buna karşı etkili bir politika geliştiremediğini savundu.

GKRY basınında Türkiye'nin gücüne dikkat çeken çıkış: “80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz” 9

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM UYARISI

Maraş ve Mağusa konularındaki gelişmeleri de değerlendiren Mavros, Rum liderliğinin geçmişteki çözüm fırsatlarını değerlendiremediğini ileri sürdü.

Rum tarafının 2004 yılında Annan Planı'nı reddetmesine değinen yazar, mevcut siyasi yaklaşımın sürmesi halinde iki devletli çözümün kalıcılaşabileceği uyarısında bulundu.

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