Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl?
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürürken Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de 11. haftanın tüm sonuçları, puan durumunda son gelişmeler ve 12. haftanın maç programı...
Trendyol Süper Lig'de cuma günü başlayan 11. hafta heyecanı, pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere sahne olan haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, lider Galatasaray ile takipçisi Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı.
Beraberliğin yaşanmadığı 11. haftanın ardından gözler milli ara sonrası oynanacak 12. hafta karşılaşmalarına çevrildi. İşte Süper Lig'de haftanın tüm sonuçları, puan durumunda son gelişmeler ve gelecek haftanın fikstürü...
GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMADI! 7 GOLLÜ MAÇTA GALİBİYET
Haftaya lider giren Galatasaray, sahasında en yakın takipçilerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.
Toplam 7 golün atıldığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanla üçüncü sırada yer aldı.
KOCAELİSPOR EYÜPSPOR'U DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ
Kocaelispor, 11. haftada deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 yendi.
Yeşil-siyahlı ekip, rakibi karşısında iki farklı galibiyet elde ederek üç puanın sahibi oldu.
Eyüpspor ise sahasında oynadığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR ERZURUMSPOR FK'Yİ 2-1 YENDİ
Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.
Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde aldığı galibiyetle 11. haftayı üç puanla kapattı.
Erzurumspor FK ise Rize deplasmanından puansız döndü.