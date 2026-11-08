Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl?

Trendyol Süper Lig'de cuma günü başlayan 11. hafta heyecanı, pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere sahne olan haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, lider Galatasaray ile takipçisi Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı.