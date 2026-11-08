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Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürürken Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de 11. haftanın tüm sonuçları, puan durumunda son gelişmeler ve 12. haftanın maç programı...

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 1

Trendyol Süper Lig'de cuma günü başlayan 11. hafta heyecanı, pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere sahne olan haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, lider Galatasaray ile takipçisi Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 2

Beraberliğin yaşanmadığı 11. haftanın ardından gözler milli ara sonrası oynanacak 12. hafta karşılaşmalarına çevrildi. İşte Süper Lig'de haftanın tüm sonuçları, puan durumunda son gelişmeler ve gelecek haftanın fikstürü...

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 3

GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMADI! 7 GOLLÜ MAÇTA GALİBİYET

Haftaya lider giren Galatasaray, sahasında en yakın takipçilerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

Toplam 7 golün atıldığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 4

KOCAELİSPOR EYÜPSPOR'U DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Kocaelispor, 11. haftada deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Yeşil-siyahlı ekip, rakibi karşısında iki farklı galibiyet elde ederek üç puanın sahibi oldu.

Eyüpspor ise sahasında oynadığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 5

ÇAYKUR RİZESPOR ERZURUMSPOR FK'Yİ 2-1 YENDİ

Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde aldığı galibiyetle 11. haftayı üç puanla kapattı.

Erzurumspor FK ise Rize deplasmanından puansız döndü.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 6

FENERBAHÇE'DEN ÇORUM'DA GOL ŞOV! EMRE BELÖZOĞLU GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe, üç puana rağmen 19 puanla altıncı sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 7

SAMSUNSPOR KONYA KARŞISINDA TEK GOLLE KAZANDI

Samsunspor, 11. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Karadeniz temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı.

Konyaspor ise Samsun deplasmanından puansız ayrıldı.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 8

TRABZONSPOR ALANYA'DA KAZANDI! İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Trabzonspor, 11. haftada deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, Alanya deplasmanından üç puanla dönerek puanını 25'e yükseltti.

Bu sonuçla Trabzonspor, haftayı ikinci sırada tamamladı ve milli araya zirve takibini sürdürerek girdi.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 9

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE DEPLASMANINDA 3 PUANI ALDI

İstanbul Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, İzmir deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.

Göztepe ise sahasında oynadığı mücadeleyi 2-1 kaybetti.

KASIMPAŞA GAZİANTEP DEPLASMANINDA KAZANDI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oldu.

İstanbul ekibi, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Gaziantep FK ise kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan puan çıkaramadı.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 10

BEŞİKTAŞ'TAN GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA 3 GOLLÜ GALİBİYET

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında aldığı galibiyetle puanını 22'ye yükseltti.

Beşiktaş, bu sonuçla milli araya dördüncü sırada girdi.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 11

SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN TÜM MAÇ SONUÇLARI

  • Gaziantep FK – Kasımpaşa 0-2

  • Eyüpspor – Kocaelispor 0-2

  • Samsunspor – TÜMOSAN Konyaspor 1-0

  • Göztepe – İstanbul Başakşehir 1-2

  • Galatasaray – Amed Sportif Faaliyetler 4-3

  • Çaykur Rizespor – Erzurumspor FK 2-1

  • Arca Çorum FK – Fenerbahçe 0-5

  • Corendon Alanyaspor – Trabzonspor 0-2

  • Beşiktaş – Gençlerbirliği 3-0

Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 12

SÜPER LİG'DE 11. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU

  • 1. Galatasaray - 28 puan
  • 2. Trabzonspor - 25 puan
  • 3. Amed SK - 23 puan
  • 4. Beşiktaş - 22 puan
  • 5. Kasımpaşa - 20 puan
  • 6. Fenerbahçe - 19 puan
  • 7. Kocaelispor - 19 puan
  • 8. Başakşehir - 17 puan
  • 9. Çorum FK - 16 puan
  • 10. Göztepe - 15 puan
  • 11. Çaykur Rizespor - 14 puan
  • 12. Erzurumspor FK - 14 puan
  • 13. Alanyaspor - 12 puan
  • 14. Gençlerbirliği - 11 puan
  • 15. Konyaspor - 8 puan
  • 16. Gaziantep FK - 8 puan
  • 17. Samsunspor - 7 puan
  • 18. Eyüpspor - 3 puan
Süper Lig'de 11. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu! Zirvede tablo nasıl? 13

TRENDYOL SÜPER LİG – 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

İşte Süper Lig'de milli ara sonrası oynanacak maçlar...

  • 21 KASIM CUMARTESİ
    13.30 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK
    16.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
    16.00 | Galatasaray - Samsunspor
    19.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

    22 KASIM PAZAR
    13.30 | Erzurumspor FK - Göztepe
    16.00 | Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
    16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş
    19.00 | Trabzonspor - Eyüpspor

    23 KASIM PAZARTESİ
    20.00 | Başakşehir - Arca Çorum FK

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