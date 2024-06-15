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Son finalist İngiltere, EURO 2024'te Sırbistan karşısında

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 10:15
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Son finalist İngiltere, EURO 2024’te Sırbistan karşısında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere 16 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sırbistan da zorlu gruptan çıkma adına İngiltere karşısında puan alma peşinde olacak.

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