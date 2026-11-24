Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan ve bu borcun 10 bin TL'sini sonraki aya devreden bir kullanıcı için aylık azami akdi faiz yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e inecek. Buna göre 10 bin TL üzerinden hesaplanan aylık faiz, vergiler hariç 325 TL'den 308 TL'ye düşecek.

İlgili faiz kademeleri esas alındığında 50 bin TL'lik devreden borcun aylık faizi 1.875 TL'den 1.790 TL'ye, 200 bin TL'lik devreden borcun aylık faizi ise 8.500 TL'den 8.160 TL'ye gerileyecek. Hesaplamalar, borcun bir ay boyunca değişmediği varsayımıyla ve vergiler hariç yapıldı.