Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde kullanılan referans oranı düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranını 1 Aralık 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2,94’e düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranını düşürdü. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 olan oran, 1 Aralık 2026'dan itibaren yüzde 2,94 olarak uygulanacak.
Referans oranındaki 0,17 puanlık düşüş, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde dönem borcuna göre belirlenen azami akdi ve gecikme faizlerine yansıyacak. Yeni oranlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
TCMB'nin yayımladığı faiz tablosuna göre dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, azami gecikme faizi yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e düşecek.
Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, azami gecikme faizi yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e gerileyecek.