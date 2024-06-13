EURO 2024’te Süper Lig rüzgarı! Yıldızlar ülkeleri için forma giyecek! En çok oyuncu o milli takıma gitti...

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP FK'DEN 3'ER İSİM

Süper Lig'den EURO 2024'te mücadele edecek ülkelere en fazla oyuncu gönderen takımlar, Fenerbahçe ve Gaziantep FK oldu. Fenerbahçe ve Gaziantep FK'den 3'er futbolcu, EURO 2024'te ülkelerinin formasını giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten Dominik Livakovic Hırvatistan, Dusan Tadic Sırbistan, Sebastian Szymanski de Polonya kadrosunda yer alacak. Gaziantep FK'den ise Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguş, Romanya formasıyla şampiyonada mücadele edecek.