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EURO 2024'te Süper Lig rüzgarı! Yıldızlar ülkeleri için forma giyecek! En çok oyuncu o milli takıma gitti...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 11:33 Güncelleme: 13.06.2024 11:36
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EURO 2024’te Süper Lig rüzgarı! Yıldızlar ülkeleri için forma giyecek! En çok oyuncu o milli takıma gitti...

Dünya genelinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başlarken şampiyonada Süper Lig'den forma giyecek çok sayıda isim de bulunuyor. Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu mücadele edeceği şampiyonada Süper Lig'den en fazla oyuncunun gittiği milli takım Romanya oldu. İşte detaylar...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu mücadele edecek.

SÜPER LİG'DEN TAM 13 FUTBOLCU

Süper Lig'in 9 takımından yabancı 13 futbolcu, 7 farklı ülkenin formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek. Fenerbahçe ve Gaziantep FK 3'er, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu EURO 2024'te ülkelerinin aday kadrolarında yer aldı.

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP FK'DEN 3'ER İSİM

Süper Lig'den EURO 2024'te mücadele edecek ülkelere en fazla oyuncu gönderen takımlar, Fenerbahçe ve Gaziantep FK oldu. Fenerbahçe ve Gaziantep FK'den 3'er futbolcu, EURO 2024'te ülkelerinin formasını giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten Dominik Livakovic Hırvatistan, Dusan Tadic Sırbistan, Sebastian Szymanski de Polonya kadrosunda yer alacak. Gaziantep FK'den ise Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguş, Romanya formasıyla şampiyonada mücadele edecek.

EN FAZLA ROMANYA'YA

Süper Lig'den en fazla oyuncunun gittiği milli takım Romanya oldu. Romanya'nın aday kadrosuna Süper Lig kulüplerinden 4 oyuncu davet edildi.

Gaziantep FK'den Nita, Sorescu ve Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau, organizasyonda Romanya forması giyecek. Romanya'da aday kadroda yer alması beklenen MKE Ankaragücü'nden Olimpiu Morutan ise sakatlığı nedeniyle şampiyonada forma giyemeyecek.

Romanya'yı 3 oyuncuyla Polonya, 2 oyuncuyla Arnavutluk ve 1'er futbolcuyla Hırvatistan, Sırbistan, Belçika ve Slovenya takip etti. Süper Lig kulüplerinden EURO 2024'te forma giyecek yabancı futbolcular şunlar:

Futbolcu Kulübü Ülkesi
Dominik Livakovic Fenerbahçe Hırvatistan
Dusan Tadic Fenerbahçe Sırbistan
Sebastian Szymanski Fenerbahçe Polonya
Florin Nita Gaziantep Romanya
Deian Sorescu Gaziantep Romanya
Denis Draguş Gaziantep Romanya
Rey Manaj Sivasspor Arnavutluk
Ernest Muçi Beşiktaş Arnavutluk
Thomas Meunier Trabzonspor Belçika
Adam Buksa Antalyaspor Polonya
Krzysztof Piatek Başakşehir Polonya
Alexandru Cicaldau Konyaspor Romanya
Jure Balkovec Alanyaspor Slovenya

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