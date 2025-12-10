Finans dünyası Turkuvaz Medya'da buluştu! Türk bankacılığında 2026'ya güçlü geçiş

22:50 11 Aralık 2025

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi & 13. Para Sohbetleri Zirvesi, Türkiye finans dünyasının liderlerini ve karar vericilerini bir araya getirdi. Zirvenin kapanışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İstikrar ve Reform Programı’nın üçüncü ve en kritik evresine girildiğini belirterek Türkiye’nin enflasyonda kalıcı düşüş, bütçe disiplininin güçlenmesi, cari dengenin sürdürülebilir seviyeye inmesi ve sanayide nitelik dönüşümünün hızlanmasıyla 2026’dan itibaren vatandaşın ve reel sektörün sonuçları çok daha belirgin şekilde hissedeceği yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansının güçlü olduğunun altını çizen Şimşek, “Gelecek çok parlak; yatırımların hızlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK İSTİKRAR VE REFORM PROGRAMINDA YENİ EVRE: “TÜRKİYE SONUÇLARIN HİSSEDİLECEĞİ DÖNEME GİRİYOR”

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan Ekonomik İstikrar ve Reform Programı’nın üçüncü ve en kritik evresine girildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, programın nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve gelirin daha adil dağılımı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Enflasyonun tek haneye indiği, bütçe açığının kalıcı olarak %3’ün altında tutulduğu, cari açığın ise %1 veya altına gerilediği bir döneme giriyoruz. Bu evre, yapısal dönüşümlerin hızlandığı ve vatandaşın programın sonuçlarını doğrudan hissettiği dönem olacak.”

“ÜÇ AŞAMALI PROGRAMDA ÜÇÜNCÜ EVRE BAŞLIYOR”

Mehmet Şimşek, Ekonomik İstikrar ve Reform Programı’nın üç aşamalı bir çerçevede kurgulandığını belirterek süreci şu şekilde özetledi: İlk evre, depremin yarattığı olağanüstü koşullar altında risklerin yönetildiği, rezerv birikiminin güçlendirildiği ve kural bazlı piyasa ekonomisinin yeniden tesis edildiği kontrol dönemiydi. İkinci evre, dezenflasyonun başladığı, mali disiplinin sağlandığı, cari dengenin yönetilebilir seviyeye indirildiği ve KKM’den çıkışın başarıyla tamamlandığı bir dengeleme süreci olarak tanımlandı. Üçüncü evre ise 2025 itibarıyla başlayan, verimlilik artışı ve rekabet gücü hedefleri doğrultusunda sanayide dönüşüm ve yapısal reformların hızlandığı; programın sonuçlarının hem vatandaş hem reel sektör tarafından doğrudan hissedileceği kalıcı iyileşme dönemini ifade ediyor. Bakan, “Artık programın en kritik aşamasındayız. Hem vatandaş hem reel sektör bu dönemin sonuçlarını çok daha güçlü şekilde hissedecek” dedi.

ENFLASYON: “20’Lİ RAKAMLAR BİR AY GECİKMEYLE GÖRÜLECEK”

Bakan, enflasyon patikasındaki geçici sapmanın nedenlerini detaylandırarak, yıl boyunca yaşanan zirai don nedeniyle meyve üretiminin yüzde 30 azaldığını, bunun fiyatlara belirgin şekilde yansıdığını; ayrıca kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 7 düştüğünü söyledi. Üçüncü çeyrekte gıda fiyatlarının son 20 yıl ortalamasına kıyasla iki ila üç kat daha hızlı arttığını hatırlatan Bakan, bu olağanüstü koşulların beklentileri geçici olarak bozduğunu ifade etti. “Tüm bu etkiler olmasaydı enflasyon çok rahat şekilde 20’li rakamlara inerdi. Bu bir mazeret değil; ancak Şubat başında açıklanacak Ocak verileriyle birlikte Türkiye büyük ihtimalle 20’li rakamları görecek” diye konuştu.

2026 YILI: DEZENFLASYON HIZLANARAK DEVAM EDECEK

Bakan Mehmet Şimşek, 2026’da dezenflasyonun hızlanarak devam edeceğini belirterek bunun para politikası, maliye politikası ve gelirler politikası arasındaki güçlü eşgüdümden kaynaklandığını vurguladı. Para politikasının sıkı ve kararlı duruşunu koruyacağını, maliye politikasının ise bütçe imkânları el verdiği ölçüde harcamaları hedef enflasyon doğrultusunda optimize ederek sürece destek vereceğini ifade eden Bakan, gelirler politikasının da aynı çerçevede yönetileceğini söyledi. Bu kapsamda 2026 yılında yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda yeniden değerleme oranının (%25) referans alınmayacağını, kamu tarafından belirlenen tüm fiyatların hedef enflasyon bandına göre, yani yüzde 19’un altında düzenleneceğini belirterek, bunun dezenflasyon sürecini güçlendirecek kritik bir adım olduğunu kaydetti.

“BÜTÇE DİSİPLİNİ DEPREM HARCAMALARINA RAĞMEN SAĞLANDI”

Şimşek, mali disiplinin deprem sonrası ihtiyaçlara rağmen korunmasının programın güvenilirliğini artırdığını şu sözlerle ifade etti: “Bütçe açığını deprem harcamaları dahil kalıcı olarak %3’ün altında tutacağız. Türkiye’nin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için ciddi yatırımlar yaptık.”

“CARİ AÇIĞI YÜZDE 1’İN ALTINA ÇEKİYORUZ”

Cari dengenin sürdürülebilir seviyeye indiğini vurgulayan Mehmet Şimşek, “Türkiye dış kaynak ve dış borç birikimi anlamında risk yaratmayacak bir cari denge seviyesine hızla ilerliyor.”

ARZ YÖNLÜ POLİTİKALAR DEZENFLASYONU DESTEKLEMEYE BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, arz yönlü politikaların etkisinin giderek belirginleştiğini vurgulayarak deprem bölgesinde konut açığının önemli ölçüde giderildiğini, 350 bin konutun teslim edildiğini ve ülke genelinde kapsamlı bir konut seferberliğinin yürütüldüğünü söyledi. Önümüzdeki iki yıl içinde bu sürecin büyük ölçüde tamamlanacağını belirten Şimşek, konut arzındaki artış, gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyen bir aşamaya geçildiğini ifade etti. Şimşek, son üç yılda enflasyonun 64-65 seviyelerinden önce 44’e, bugün ise 31 civarına gerilediğini hatırlatarak gelecek yıl için hedef bandın 13–19 olduğunu, piyasa beklentisinin ise 20 civarında seyrettiğini söyledi. Ek bir şok yaşanmadığı sürece hedef bandının üst kısmının rahatlıkla gerçekleştirilebilir olduğunu kaydetti.

KİRA ENFLASYONU NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİYOR

Bakan Şimşek, temel mallarda enflasyonun yüzde 18,6 seviyesine kadar gerilediğini, gıda enflasyonunun yüzde 27 civarına indiğini, buna karşın manşet enflasyonu yukarıda tutan en önemli unsurun kira enflasyonu olduğunu belirtti. Kira artışlarının yüzde 63,6 ile manşet enflasyonun iki katına çıktığını söyleyen Şimşek, bunun temel nedeninin 2018–2023 döneminde uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırı olduğunu ifade etti. Bu dönemde konut fiyatları yaklaşık 7,5–8 kat artarken kiraların yalnızca 1,8 kat arttığını, dolayısıyla konut fiyatı ile kira arasındaki ilişkinin bozulduğunu aktardı. Haziran 2023–Kasım 2025 döneminde ise konut fiyatlarının yüzde 118, enflasyonun 1,7 kat artmasına karşın kiraların yüzde 426 yükseldiğini belirterek, “Geçmişte oluşan fark telafi edildi ve konut fiyatı–kira ilişkisi yeniden kuruldu. Bu nedenle önümüzdeki dönemde kira artışlarının normalleşmesini bekliyoruz” dedi. Deprem nedeniyle daralan konut stokunun hem bölgede hem büyük şehirlerde kira baskısı oluşturduğunu, ancak yeni arzın devreye girmesiyle bu etkinin de ortadan kalktığını vurgulayan Şimşek, özel sektörün yapı ruhsatlarında daire sayısının 1 milyonun üzerine çıkmasının konut arzını hızla artırdığını, bunun da kiraları aşağı çekecek güçlü bir dinamik olduğunu söyledi. “2026’da kiralardaki normalleşme çok net şekilde görülecek” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM ENFLASYONUNDA KURAL BAZLI FİYATLAMA DÖNEMİ

Şimşek, enflasyonu yukarıda tutan ikinci önemli kalemin eğitim olduğunu belirterek, Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ının devlet okullarına gittiğini, kitap ve diğer temel giderlerin devlet tarafından ücretsiz karşılandığını hatırlattı. Asıl fiyat baskısının özel okullar ve özel üniversitelerden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, uzun süre yüzde 36 seviyesinde zımni bir tavan uygulandığını, bu sınırın kaldırılmasıyla birlikte özel öğretim kurumlarında fiyatların hızla yükseldiğini ifade etti. Özel üniversitelerin harç artışlarının son yıllarda 10 katı aşan seviyelere çıktığını, Eylül ayında yüzde 106’ya varan artışlar görüldüğünü belirten Şimşek, “Bu artışlar artık geçmişteki sınırlamanın fazlasıyla telafi edildiğini gösteriyor” dedi. Eğitimde kural bazlı fiyatlamaya geçileceğini vurgulayan Şimşek, hem özel okullar hem özel üniversitelerde öngörülebilir ve piyasa gerçeklerine uygun bir çerçeve oluşturulacağını söyledi. “Eğitim ve kira enflasyonunda aşağı yönlü güçlü bir döneme giriyoruz. Bu iki kalem, enflasyonu 30’un üzerinde tutan ana faktörlerdi; artık her ikisinde de hızlı bir normalleşme başlayacak” diye konuştu



KÜRESEL EMTİA GÖRÜNÜMÜ ENFLASYON İÇİN DESTEKLEYİCİ



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte emtia fiyatlarının Türkiye’nin enflasyon dinamikleri açısından kritik olduğunu belirterek 2026’ya ilişkin görünümün son derece olumlu olduğunu söyledi. Enerji fiyatlarının bu yıl gerilediğini, 2026 için de düşüş beklendiğini vurgulayan Şimşek, enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışın sınırlı kalacağına işaret etti. “Dışarıdan yeni bir enflasyon şoku beklemiyoruz. Emtia piyasalarındaki istikrarlı görünüm, enflasyonun 2026’da hedef aralığına girme ihtimalini oldukça güçlendiriyor” dedi.

“MALİ DİSİPLİN KALICI HALE GELDİ; BÜTÇE HEDEFLERİ BEKLENENDEN İYİ”

Şimşek, mali disiplinin programın en güçlü bileşenlerinden biri olduğunu belirterek harcamalarda sıkı bir çerçevenin benimsendiğini, Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinin sahada gerçek anlamda uygulandığını ifade etti. Vergi harcamalarının azaltılması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlenmesi sayesinde gelir performansının arttığını vurguladı. Depremin bütçe üzerindeki olağanüstü etkisine rağmen açığın hızla iyileştiğini belirten Şimşek, “Bu yılı büyük olasılıkla yüzde 3 civarında tamamlayacağız. Hedefimiz yüzde 3,1’di; beklentimiz bunun bile altında bir gerçekleşme” dedi. Bütçe dengesindeki bu iyileşmenin kamunun borçlanma ihtiyacını azalttığını kaydeden Şimşek, son üç yılda depremin etkisiyle 90 milyar dolarlık ilave harcama yapılması nedeniyle borç çevirme oranının yüzde 135’e çıktığını, gelecek yıl ise bu oranın 100–105 seviyesine gerileyeceğini ifade etti. “Bu, geçmişe göre özel sektöre yüzde 30 daha fazla kaynak bırakacağımız anlamına geliyor. Reel sektöre alan açmak için kamuyu disipline ediyoruz; özet budur” diye konuştu.

KAMUDA TASARRUF RAKAMLARLA KANITLANDI

Şimşek, kamuda harcama disiplininin “laf değil, rakamlarla somutlaşmış bir gerçek” olduğunu belirterek son iki yılda bütçenin neredeyse kuruşu kuruşuna hedef doğrultusunda yönetildiğini kaydetti. On yıllık ortalamalarda bütçe 100 lira ise 109 lira harcandığını, ancak son iki yılda bu eğilimin tersine döndüğünü, 100 liranın dahi tamamen harcanmadığını ifade etti. Kamunun en çok tartışılan kalemlerinde taşıtlar, bina kiraları, haberleşme, seyahat, enerji, kırtasiye ve demirbaş harcamalarında bütçe içindeki payın yüzde 4,6’dan yüzde 3’e gerilediğini söyleyen Şimşek, “Bu yaklaşık üçte birlik bir azaltım demektir. Nominal artışlar olsa da esas olan bütçeye oranıdır. Kamuda ciddi bir tasarruf çabası var ve sonuç alıyoruz” dedi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de tarihî bir başarı yakalandığını belirten Şimşek, ilk kez beyanname sayısının 5 milyonun üzerine çıktığını ve beyan edilen matrahların her yıl katlanarak arttığını vurguladı.

REFORM GÜNDEMİ: KAMU İHALE, VERGİ, YÖNETİŞİM VE SOSYAL KORUMA

Bakan Şimşek, reform başlıklarının güçlü bir takvimle ilerlediğini belirterek Kamu İhale Reformu taslağının, mali kuralların etkinleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ve KİT’lerde yönetişim reformunun hazır olduğunu açıkladı. Vergi sisteminin basitleştirilmesi konusunda uzun vadeli bir çalışma yürütüldüğünü, sosyal koruma ağının güçlendirilmesi amacıyla 2026’da pilot gelir desteği programının hayata geçeceğini söyledi. Mali şeffaflığın artırılmasına yönelik çabaların uluslararası raporlarda da karşılık bulduğunu belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ DENGE: “ALTIN HARİÇ CARİ AÇIK SORUNU KALICI OLARAK ÇÖZÜLDÜ”

Şimşek, Türkiye ekonomisinin dış denge tarafında yapısal bir dönüşüm geçirdiğini belirterek yeşil dönüşümü hızlandıran İklim Kanunu’nun, aktif sanayi politikalarının ve hizmet ihracatındaki güçlü performansın sonuç vermeye başladığını söyledi. Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimindeki artışın da dış dengeyi desteklediğini ifade eden Şimşek, “Altın hariç baktığımızda Türkiye’nin cari açık diye bir sorunu kalmadı. Geçen yıl altın hariç zaten cari fazla verdik ve büyümeye devam ettik. Bu artık yapısal bir dönüşümün göstergesidir” dedi. Bu yıl için yüzde 2 cari açık öngördüklerini, ancak yılın yüzde 1,5 civarında tamamlanacağını belirterek cari açık hedefinin de bütçe hedefi gibi tutturulduğunu vurguladı. Türkiye’nin brüt dış finansman ihtiyacının millî gelire oranla yüzde 21’den yüzde 17’nin altına gerilediğini hatırlatan Şimşek, program dönemi sonunda bu oranın yüzde 13’e inerek tarihî düşük seviyelere ulaşabileceğini söyledi. “Bu göstergeler, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini ve Türk lirasının itibarını destekleyen bir çerçeve sunduğunu açık şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR PAY: DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığı azaltma hedeflerinde kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, bu yıl Ocak–Ekim döneminde yaşanan büyük kuraklığa ve hidroelektrik santrallerinde düşen verime rağmen Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 45’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını söyledi. Bu performansın, hem dışa bağımlılığın azaldığını hem de ülkenin enerji maliyetleri ve cari denge üzerinde orta vadede olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

HİZMETİ İHRACATINDA 63 MİLYAR DOLARLIK REKOR FAZLA

Şimşek, Türkiye’nin dış ticaret tartışmalarında çoğu zaman göz ardı edilen ancak büyük bir ekonomik değer üreten hizmet ihracatına özel önem verdiklerini belirtti. Türkiye’nin 63 milyar dolarlık hizmet ihracatı fazlası verdiğini ifade eden Şimşek, “Katma değerin neredeyse tamamen içeride kaldığı bu alan Türkiye ekonomisi için stratejik bir güç kaynağıdır” dedi.

SANAYİDE NİTELİK DÖNÜŞÜMÜ HIZLANIYOR

Bakan Şimşek, sanayide uzun vadeli dönüşümün başladığını vurgulayarak özellikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretiminin toplam üretim ve ihracat içindeki payının son yıllarda hızla arttığını söyledi. Geleneksel, emek yoğun sektörlerde yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiklerini ve desteklerin sürdüğünü belirten Şimşek, buna karşılık sanayide nitelik artışının çok daha güçlü bir ivmeyle devam ettiğini ifade etti. “Katma değeri yüksek, kâr marjı yüksek üretimde çok hızlı bir artış var. Sanayide kalite belirgin şekilde yükseliyor” dedi. Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimindeki artışın da bu dönüşümü desteklediğini belirtti.

BÜYÜME %3,7’YE YAKLAŞIYOR; 2025’TE VERİMLİLİK BAZLI HIZLANMA BEKLENİYOR

Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel konjonktüre göre güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ifade ederek, ticaret ortaklarının yaklaşık yüzde 1,8–2 büyüdüğü bir ortamda Türkiye’nin yüzde 4’e yakın bir büyümeyi yakalamasının önemine dikkat çekti. Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3,6 seviyesinde olduğunu, yılı yüzde 3,7’ye yakın bir seviyede kapatmanın mümkün olduğunu söyledi. Şimşek, dezenflasyon sürecinin hızlanmasının büyüme üzerinde olumlu bir etki yaratacağını, özellikle verimlilik artışının ekonomide enflasyon yaratmayan bir büyüme modeli sunduğunu belirterek, “2025’te büyümenin neredeyse yarısı faktör verimliliğinden gelecek. Bu dezenflasyonist bir büyüme modelidir” dedi. İşsizliğin yaklaşık 30 aydır tek hanede seyrettiğini, yüzde 8,5 düzeyinin Türkiye şartlarında oldukça makul bir seviyeye işaret ettiğini de vurguladı.

KKM’DEN ÇIKIŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI: REZERVLERDE 122,5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışın öngörüldüğü gibi başarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye’nin 143 milyar dolarlık koşullu yükümlülüğü geride bıraktığını söyledi. Mart ortası–Nisan sonu arasında, 2001 krizinde bir günde yaşanan döviz talebinin neredeyse 10 katına denk gelen bir döviz talebiyle karşılaşıldığını, buna rağmen piyasa dostu, kural bazlı yaklaşım sayesinde sürecin sorunsuz yönetildiğini ifade etti. “Programın başından bu yana swap hariç net rezervler 122,5 milyar dolar arttı. KKM’den çıkışla birlikte düşünüldüğünde ülkemizin bilançosu 265 milyar dolar iyileşti. Bünyemiz daha güçlü, daha dayanıklı” dedi.

RİSK PRİMİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ: BORÇLANMA MALİYETLERİNDE SERT GERİLEME

Şimşek, Türkiye’nin risk primindeki iyileşmenin benzer ülkelere kıyasla çok daha hızlı gerçekleştiğini belirterek, son iki–iki buçuk yılda benzer ülkelerde risk priminin 53 baz puan düştüğü, Türkiye’de ise 480 baz puan gerilediğini söyledi. “Bu düşüşün herkes için somut faydası var” diyen Şimşek, Hazine’nin 5 yıllık Eurobond faizinin yüzde 11’den yüzde 5,5’e, 10 yıllık faizlerin ise yüzde 10’un üzerinden yüzde 6,5 seviyelerine gerilediğini anlattı. Özel sektörde de koşulların dramatik biçimde iyileştiğini belirten Şimşek, yakın dönemde 100 dolar borç ödeyen firmaların sadece 70 dolar borçlanabildiğini, bugün ise aynı koşullarda 165 dolar borçlanabilir hâle geldiğini söyledi. Kredi notlarının Moody’s tarafından üç kademe, diğer derecelendirme kuruluşları tarafından ikişer kademe artırıldığını hatırlatarak, “Yapısal dönüşüm hızlandıkça yeni not artışları gelecektir” dedi.

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM VE İHRACATA GÜÇLÜ DESTEK

Şimşek, Cumhurbaşkanı’nın en önemli hassasiyetinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğunu hatırlatarak, bu alanların bütçe ve politika seti içinde önceliklendirildiğini söyledi. Ar-Ge ve yatırımların teşviki için 2026 yılında uygulanacak yeni destek sistemi kapsamında toplam 836 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. “Bu program, yüksek katma değerli yatırımları ve teknolojik dönüşümü hızlandıracak çok güçlü bir adımdır” dedi.

TÜRKİYE’NİN UZUN DÖNEM BÜYÜME PERFORMANSI GÜÇLÜ: GELECEK POTANSİYELİ ÇOK DAHA YÜKSEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin uzun dönem büyüme performansının çoğu zaman kamuoyunda tartışılan algının aksine son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, son 100 yılda Türkiye’nin ortalama yüzde 4,8 büyüdüğünü, son 23 yılda ise Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde reel büyümenin yüzde 5,5’e yakın bir seviyede gerçekleştiğini söyledi. Şimşek, bu dönemde Türkiye’nin büyüme performansının gelişmekte olan ülkeleri geride bıraktığını, hatta Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda benzer ülkeleri neredeyse katladığını ifade etti. Gelişmekte olan ülkelerin reel ekonomik endeksinin 100’den 221’e çıktığı bir dönemde Türkiye’nin aynı endekste 100’den 312’ye yükseldiğini belirten Şimşek, “Bu Türkiye’nin yapısal olarak güçlü bir büyüme dinamiğine sahip olduğunu çok net gösteriyor” dedi.

DÜŞÜK HANE HALKI BORCU: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AVANTAJI

Bakan Şimşek, Türkiye’nin gelecekteki büyüme potansiyelinin en önemli dayanaklarından birinin düşük borçluluk seviyesi olduğunu belirterek, hane halkı borcunun millî gelire oranının sadece yüzde 10 olduğunu, ipotekli konut kredilerinin toplamının ise millî gelirin yüzde 2’sine bile ulaşmadığını söyledi. “Dezenflasyonla birlikte finansal koşulların 2010’lu yılların tek haneli enflasyon dönemine geri döndüğünü düşünün; büyüme potansiyelimiz çok yüksek. Çünkü borç yok, yük yok. Finansal koşullar gevşedikçe büyüme ivme kazanacak” diyen Şimşek, düşük borçluluğun ekonominin en kırılgan alanlarından birini güçlü bir avantaja dönüştürdüğünü belirtti.

SANAYİDE ÜST BASAMAKLARA ÇIKIŞ VE YATIRIM POTANSİYELİ

Şimşek, Türkiye’nin sanayide katma değer zincirinde yukarı çıktığını, savunma sanayi, makine, otomotiv ve pek çok orta-yüksek teknoloji alanında hızlı bir kapasite artışı yaşandığını söyledi. Bu dönüşüm sayesinde Türkiye’nin küresel büyüme görünümünden pozitif ayrışacağını belirten Şimşek, “Önümüzdeki beş yıla ilişkin küresel büyüme beklentileri yüzde 3 civarında. Türkiye ise bu dönemde çok büyük ihtimalle bunun üzerinde büyüyecek” dedi. Türkiye’nin son dönemde dolar bazında millî gelirini 6,6 kat artırdığını ve dünya ekonomisinden aldığı payı yüzde 0,7’den yüzde 1,3’e çıkardığını hatırlatarak, bunun tamamen reel bir artış olduğunu söyledi.

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA YÜKSELİYOR: 16. BÜYÜK EKONOMİ

Şimşek, IMF tahminlerine göre Türkiye’nin cari dolar kuru ile bu yıl dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna geldiğini, satın alma gücü paritesine göre ise 11. sırada yer aldığını vurguladı. Yaklaşık 18 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesinin ve genç, büyük nüfus yapısının Türkiye’yi güçlü, dinamik ve yatırım açısından cazip bir pazar hâline getirdiğini söyleyen Şimşek, “Türkiye’ye yatırımların hızlanacağına inanıyorum. Çünkü hem uzun dönem büyüme performansı hem düşük borçluluk hem de sanayideki nitelik dönüşümü ülkemizin geleceğini çok parlak kılıyor” ifadelerini kullandı.

PARA SOHBETLERİ’NİN 13 YILLIK YOLCULUĞU

A Para Genel Müdürü Özlem Doğaner, Para Sohbetleri’nin 7 yıl önce ekonomi dünyasının ihtiyaç duyduğu açık ve güvenilir bir iletişim platformu olarak doğduğunu belirterek, bu süreçte iş dünyası, akademi, bürokrasi ve siyaset temsilcilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan paylaşabildiği sürdürülebilir bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Doğaner, platformun Türkiye ekonomisinin sorunlarını ve fırsatlarını objektif bir perspektifle ele alırken kamuoyunu doğru bilgilendirmeye katkı sunduğunu vurgulayarak tüm destekçilere ve A Para ile Sabah Ekonomi ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Para Sohbetleri’nin üçüncü kez gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.