Husilerin başlattığı saldırılar nedeniyle Babülmendep Boğazı'ndaki küresel gemi ticareti olumsuz yönde etkileniyor. (Foto: AA)

Husilerin saldırısının ardından Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattını tedbir amaçlı kapattığını duyurması ve milis güçlerinin Babülmendep Boğazı'nı kontrol ettiğini açıklaması bölgedeki tansiyonu yükseltti.

SON 3 GÜNDE 79 GEMİ GEÇTİ

Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı, Yemen'in batı sahilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle ticari gemi geçişleri kritik seviyelere geriledi. Bölgedeki saldırılar nedeniyle son 3 günde toplam 79 ticari gemi boğazdan geçti. Kriz öncesi dönemde ise günlük ortalama 70 ila 75 gemi geçiş yapıyordu.

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazının ardından Babülmendep Boğazının kapanma ihtimali küresel piyasaları derinden sarsarken, Brent petrolün 104 doları aşması dünyada adeta alarm oluşturdu.

A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Babülmendep krizinin piyasalara olan etkisini değerlendirdi.

"BÖLGEDEKİ GERİLİM PİYASALARA OLUMSUZ YANSIYOR"

Piyasalardaki gerginliğin fiyatlara yansıdığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Piyasalara baktığımız zaman aslında gerginlik fiyatlamalara zaten yansımış durumda. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Tabii ki daha kötüsü olabilir. Ama tabii burada ABD seçimleri yaklaşıyor. Ciddi anlamda biz şu anda Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk, şimdi diğer Babülmendep Boğazı'nı da konuşmaya başladık. Bütün bunlara baktığımız zaman, artık sadece petrol fiyatlarını değil, dünya ticaretini de etkiler hâle geliyor. Çünkü Süveyş Kanalı'nın kullanılamıyor olması veya buradaki geçişlerin azalıyor olması ciddi anlamda taşımacılık maliyetlerini, uluslararası ticaretin maliyetini de artırıyor. "



"BOĞAZIN KAPANMASI TAŞIMACILIK VE SİGORTA MALİYETİNİ ARTIRIYOR"

Babülmendep Boğazı'nın dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Ergezen, "Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 9'luk bir kısmı buradan geçiyordu ki konteyner ticaretinin ise dünyadaki yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda da petrol fiyatlarını konuşuyorduk; petrol fiyatları bir taraftan artıyor ama bu riskler sigortacılık, navlun, taşımacılık ve küresel ticaretin maliyetini artırıyor. İşte asıl etki de burada başlıyor." ifadelerini kullandı.

Zafer Ergezen, "Tabii ki buradaki net etki çok daha az olacaktır dediğiniz gibi. Yani buradaki bütün boğazın kapanmış olması söz konusu değil. Hürmüz tarafında da zaten bütün boğazın kapandığını söylemek zor, hâlâ zaman zaman geçişler oluyor. Ama dediğim gibi burada eğer bir kapanma olursa, buradaki şiddet artarsa burada ticaretin maliyeti artıyor olacak. Baktığımız zaman aslında bu kadar risklerin arttığı bir ortamda yani faizler artacak diye konuşuluyor, petrol fiyatları ciddi anlamda artmış. Evet, yani çok kötü bir duruma doğru gidiyoruz ki tahvil faizleri de zaten rekor seviyelere çıkmış durumda, son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Burada sadece petrol fiyatlarındaki artış değil; bunun enflasyona etkisi, enflasyonun faizlere etkisi gibi çok dolaylı etkileri var. Maalesef bu yüksek petrol fiyatları dünyada hiç kimsenin işine yaramıyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"DOLAR DEĞER KAZANDIKÇA KIYMETLİ MADENLER ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUR"

Altındaki dinamikleri açıklayan Zafer Ergezen, "Bundan sonraki dönemde ne olacak? Petrol fiyatları bu kadar yüksek kaldığı sürece altın fiyatlarında aslında yukarı yönlü bir hareket beklememiz çok zor. Tabii bu kadar risklerin arttığı bir ortamda izleyiciler, yatırımcılar hemen diyecektir; 'Neden peki altın güvenli liman değil mi?' Onu da hemen açıklayayım. Bu kadar risklerin arttığı bir ortamda faizler yukarı gidiyor, çünkü enflasyon yukarı gidiyor. Faizler yukarı gittiği için de para, nakit açıkçası faiz tarafına doğru gitmekte. Dolar değer kazanıyor, para birimleri değer kazanıyor. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Burada petrol fiyatlarında o geri çekilmeyi görmeden ki petrol fiyatları şu anda piyasada en fazla takip edilen parametre diyebilirim, petrol fiyatları geri çekilmeden ne faiz tarafında ne varlıklar fiyatında düzenli bir iyileşme görmemiz oldukça zor." dedi.