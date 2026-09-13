Babülmendep krizi piyasaları alt üst etti! Petrol fiyatlarında artış altını baskıladı
Yemen'de yıllardır süren iç savaş yeniden alevlenirken, Babülmendep Boğazı'ndaki gemi geçişindeki azalma küresel deniz ticaretini durma noktasına geldi. Orta Doğu'da Husilerin başlattığı saldırılarla Brent petrol hızla tırmanışa geçerken, A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen Babülmendep krizinin piyasalara olan etkisini değerlendirdi. Ergezen, gerginliğin piyasalara olumsuz yönde yansıdığı ve boğazın kapatılması durumunda uluslararası ticarette taşımacılık maliyetlerini artıracağını belirtirken, petrol fiyatlarının artmasıyla altın üzerindeki baskının süreceğini vurguladı.
İran destekli Husilerin Yemen'de birçok kenti ele geçirmesi ve Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırıları Orta Doğu'da yeni bir krizi ortaya çıkarırken, dünya ticaretinin can damarı Babülmendep Boğazı'ndaki gemi trafiğini olumsuz yönde etkiliyor.
Husilerin saldırısının ardından Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattını tedbir amaçlı kapattığını duyurması ve milis güçlerinin Babülmendep Boğazı'nı kontrol ettiğini açıklaması bölgedeki tansiyonu yükseltti.
SON 3 GÜNDE 79 GEMİ GEÇTİ
Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı, Yemen'in batı sahilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle ticari gemi geçişleri kritik seviyelere geriledi. Bölgedeki saldırılar nedeniyle son 3 günde toplam 79 ticari gemi boğazdan geçti. Kriz öncesi dönemde ise günlük ortalama 70 ila 75 gemi geçiş yapıyordu.
Orta Doğu'da Hürmüz Boğazının ardından Babülmendep Boğazının kapanma ihtimali küresel piyasaları derinden sarsarken, Brent petrolün 104 doları aşması dünyada adeta alarm oluşturdu.
A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Babülmendep krizinin piyasalara olan etkisini değerlendirdi.
"BÖLGEDEKİ GERİLİM PİYASALARA OLUMSUZ YANSIYOR"
Piyasalardaki gerginliğin fiyatlara yansıdığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Piyasalara baktığımız zaman aslında gerginlik fiyatlamalara zaten yansımış durumda. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Tabii ki daha kötüsü olabilir. Ama tabii burada ABD seçimleri yaklaşıyor. Ciddi anlamda biz şu anda Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk, şimdi diğer Babülmendep Boğazı'nı da konuşmaya başladık. Bütün bunlara baktığımız zaman, artık sadece petrol fiyatlarını değil, dünya ticaretini de etkiler hâle geliyor. Çünkü Süveyş Kanalı'nın kullanılamıyor olması veya buradaki geçişlerin azalıyor olması ciddi anlamda taşımacılık maliyetlerini, uluslararası ticaretin maliyetini de artırıyor. "
"BOĞAZIN KAPANMASI TAŞIMACILIK VE SİGORTA MALİYETİNİ ARTIRIYOR"
Babülmendep Boğazı'nın dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Ergezen, "Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 9'luk bir kısmı buradan geçiyordu ki konteyner ticaretinin ise dünyadaki yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda da petrol fiyatlarını konuşuyorduk; petrol fiyatları bir taraftan artıyor ama bu riskler sigortacılık, navlun, taşımacılık ve küresel ticaretin maliyetini artırıyor. İşte asıl etki de burada başlıyor." ifadelerini kullandı.
Zafer Ergezen, "Tabii ki buradaki net etki çok daha az olacaktır dediğiniz gibi. Yani buradaki bütün boğazın kapanmış olması söz konusu değil. Hürmüz tarafında da zaten bütün boğazın kapandığını söylemek zor, hâlâ zaman zaman geçişler oluyor. Ama dediğim gibi burada eğer bir kapanma olursa, buradaki şiddet artarsa burada ticaretin maliyeti artıyor olacak. Baktığımız zaman aslında bu kadar risklerin arttığı bir ortamda yani faizler artacak diye konuşuluyor, petrol fiyatları ciddi anlamda artmış. Evet, yani çok kötü bir duruma doğru gidiyoruz ki tahvil faizleri de zaten rekor seviyelere çıkmış durumda, son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Burada sadece petrol fiyatlarındaki artış değil; bunun enflasyona etkisi, enflasyonun faizlere etkisi gibi çok dolaylı etkileri var. Maalesef bu yüksek petrol fiyatları dünyada hiç kimsenin işine yaramıyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.
"DOLAR DEĞER KAZANDIKÇA KIYMETLİ MADENLER ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUR"
Altındaki dinamikleri açıklayan Zafer Ergezen, "Bundan sonraki dönemde ne olacak? Petrol fiyatları bu kadar yüksek kaldığı sürece altın fiyatlarında aslında yukarı yönlü bir hareket beklememiz çok zor. Tabii bu kadar risklerin arttığı bir ortamda izleyiciler, yatırımcılar hemen diyecektir; 'Neden peki altın güvenli liman değil mi?' Onu da hemen açıklayayım. Bu kadar risklerin arttığı bir ortamda faizler yukarı gidiyor, çünkü enflasyon yukarı gidiyor. Faizler yukarı gittiği için de para, nakit açıkçası faiz tarafına doğru gitmekte. Dolar değer kazanıyor, para birimleri değer kazanıyor. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Burada petrol fiyatlarında o geri çekilmeyi görmeden ki petrol fiyatları şu anda piyasada en fazla takip edilen parametre diyebilirim, petrol fiyatları geri çekilmeden ne faiz tarafında ne varlıklar fiyatında düzenli bir iyileşme görmemiz oldukça zor." dedi.
"FED İÇİN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKTI"
Fed'in atacağı adımları yorumlayan Zafer Ergezen, "Bu kadar yükseldikten sonra faiz artırma ihtimali oldukça yükselmiş durumda. Yüzde 70'in üzerine çıktı. Zaten 3 üyenin faiz artırma niyetinde olduğunu önceki tutanaklardan biliyoruz. Bu noktada üç üyenin faiz artırımı yönünde görüş bildirmesi, son gelen enflasyon raporu geçtiğimiz hafta gene yüksekti, yıllık yüzde 2 hedefinden uzakta bulunuyor hâlâ. ABD ekonomisi iyi gidiyor. Son gelen istihdam verileri de beklentilerin üzerinde geldi. Bu da faiz artırma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor bize." değerlendirmesinde bulundu.
"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PETROLÜ 95 DOLARA FIRLATTI"
Zafer Ergezen, Babülmendep Boğazı'ndaki krizin piyasalara etkisini sürdüreceğini belirterek, "Açık konuşmak gerekirse bundan 1-2 hafta önce ben çok yüksek olasılık olduğunu düşünüyordum. Özellikle eylül ayının sonunda veya ekim ayı içerisinde mutlaka kasım seçimleri öncesinde bir çözüme ulaşılma ihtimalini yüksek görüyordum. Fakat Trump da buradaki savaşın belki de seçimlerden sonraya kalacağını söylüyor. Bu tabii riskleri de artırıyor. Baktığımız zaman petrol fiyatlarında 95 seviyesinin üzerine çıkılması da Trump'ın bu açıklamalarıyla beraber geldi. Çünkü açık konuşmak gerekirse piyasa çok fazla savaşın uzun süreceğine inanmıyordu, mutlaka seçimler öncesi bir anlaşma olacağına inanıyordu. Ama sene başından beri Trump'ın herkesi yanılttığı gibi gene bir yanıltma izledik, bir açıklama izledik. Onda da maalesef fiyatlar yukarı gitti." ifadelerini kullandı.