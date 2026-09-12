İrlanda ziyareti sırasında Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı, petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki boru hattı saldırısı, Gazze ve Hürmüz Boğazı'na dair çarpıcı ifadeler kullandı. Savaşın kısa sürede biteceğini iddia eden Trump, “Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek” dedi.

İrlanda ziyareti sırasında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "SAVAŞ ÇOK YAKINDA BİTECEK, PETROL FİYATLARI HIZLA DÜŞECEK" Bölgedeki çatışmaların uzun sürmeyeceğini savunan Trump, savaşın sona ermesi için ABD'deki seçim takvimine işaret etti. Trump, petrol piyasalarını doğrudan ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Savaş çok yakında sona erecek. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek. İran ile savaşın, kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin hemen ardından biteceğine inanıyorum."

BORU HATTI SALDIRISINDA OKLAR İRAN'A ÇEVRİLDİ! Basın mensuplarının Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına yönelik gerçekleştirilen sabotajı sorması üzerine Trump, doğrudan Tahran yönetimini işaret etti. Saldırının arkasında kimin olduğuna dair değerlendirmede bulunan ABD Başkanı, İran'ın bu eylemden "muhtemelen sorumlu" olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisine de değinen Trump, "Veliaht Prens benim çok iyi bir dostum. Her şey yoluna girecek, endişelenecek bir durum yok" mesajını verdi.