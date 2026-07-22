İran savaşı Hürmüz ve Babülmendep'te düğümlendi mi? "ABD'nin küresel sistemdeki kurgusu çatırdıyor"
ABD-İran hattında günlerdir tırmanan kriz, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep ekseninde küresel güvenliği tehdit ediyor. İran'ın misilleme mesajları ve Trump'ın nükleer tesislere yönelik açıklamaları tansiyonu zirveye taşırken, enerji ve ticaret koridorlarındaki risk dünya ekonomisini de endişelendiriyor. A Haber'de savaşın seyri uzman isimler tarafından masaya yatırılırken, tarafların uyguladığı taktikler ele alındı. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla büyük resme bakıldığında İran'ın ABD'yi bölgeden süpürdüğünü, Washington yönetiminin ise savaş nedeniyle küresel sistemdeki kurgusunun çatırdadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların ardından nükleer tesislere yönelik bombardıman çıkışı Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye taşıdı. Tahran rejimi ise Washington'un tehditlerine karşı Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırılarını sürdüreceği mesajını yineliyor. Yaşanan gelişmeler tedirginlikle takip edilirken ticaret yollarının kapanması tüm dünyayı ekonomik açıdan darboğaza sürüklüyor.
ABD-İran cephesinde 11 gündür süren kriz Hürmüz-Babülmendep hattında düğünlenirken, Trump'ın olası planları A Haber'de ele alındı.
ÇİN'İN BATI YOLU VE İRAN'IN STRATEJİK KONUMU
Çin ve ABD arasındaki rekabetin karasal boyutuna dikkat çeken Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Büyük resimde Çin, ABD'nin rakibi. Çin'i denizden kuşattı ABD ama Çin deniz kuvveti değil, tıpkı Rusya gibi her zaman karaya hakim olmak isteyen bir ülke. Çin'in batıya uzanan yolunda, o karasal hattın oluşmasındaki en büyük engel İran'ın kendisi. Çin'in hem İran coğrafyasına hem de ticaretini sürdürebilmek için Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı var. Çin'in 1 milyar 400 milyon varil stratejik rezervi var, ABD'nin ise 400 milyon varil ve her hafta 8 milyon varil kaybediyor." ifadelerini kullandı.
"İRAN ABD'Yİ BÖLGEDEN SÜPÜRÜYOR"
ABD'nin bölgedeki geleceğini sorgulayan Hüseyin Fazla, "ABD acaba Afganistan'daki gibi bir harekat yapacak mı? İran çetin ceviz çıktı. Şu anki resme göre İran, ABD'yi süpürüyor. ABD'nin Körfez ülkeleri dahil neredeyse gücü kalmadı. İran, asimetrik manada balistik füzeler ve kamikaze dronlarla büyük bir başarı sergiliyor. Ürdün'de ABD'nin 4 tane askeri üssü var, İran gidip onları vurabiliyor. " sözleriyle durumu özetledi.
RUSYA VE ÇİN'DEN TAHRAN'A İSTİHBARAT KALKANI
İran'ın operasyonel gücünün arkasındaki teknolojik desteğe değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Bir ülkenin uydu desteği bu kadar kuvvetli değilken bu bölgeleri vurabilmesi için kuvvetli bir istihbarata ve GPS karıştırmasına dayanabilecek bir mekanizmaya ihtiyacı var. ABD'den bağımsız Çin sistemi Beidou'nun şu anda İran tarafından kullanıldığı söyleniyor. Rusya'nın da istihbarat desteği verdiği belirtiliyor. Hem Rusya hem Çin, İran'ın ezilmesini ve rejimin çökmesini istemiyorlar." açıklamasında bulundu.
"ABD'NİN KÜRESEL SİSTEMDEKİ KURGUSU ÇATIRDIYOR"
Savaşın ekonomik yükünün ABD için sürdürülemez hale geldiğini vurgulayan Hüseyin Fazla,"ABD, küresel boyuttaki hegemonyasını İran nedeniyle sorgulatıyor. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı elden giderse ABD'nin serbest ticaret yollarındaki garantörlüğü sorgulanır. ABD'nin küresel sistemdeki kurgusu çatırdıyor. Bundan Çin de etkilenecek. O yüzden Hürmüz, Babülmendep ve Malakka'da kurulacak her bir sistem dünyadaki küresel mekanizmayı yerinden çatırdatıyor." şeklinde konuştu.
"NÜKLEER SİLAH MESELESİ SADECE İSRAİL İÇİN TEHDİT"
Trump'ın Orta Doğu'daki stratejisini analiz eden Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda; "Nükleer zenginleştirilmiş uranyumun alınması Siyonist lobinin en çok üzerinde durduğu konu. Burada üretilecek bir nükleer silahın ABD'nin can güvenliğine bir etkisi yok. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu İsrail'de tehdit oluşturduğu için ABD bu konunun peşinde. Hürmüz Boğazı'ndaki meseleler halledildikten sonra geriye kalan konuların Trump açısından önemli olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Alabarda ABD'nin İran'da sürdürülebilir yıpratma stratejisine geçtiğini belirterek; "İran hava savunma bakımından oldukça savunmasız. ABD de bu yüzden gece İran'a hava saldırısı düzenliyor. Peki sivil altyapıyı da vurmaya başlayacak mı? İran da bu tehdide karşı Bahreyn, Kuveyt, Katar ve BAE'deki su tesisleri, ABD üsleri gibi lokasyonları vuracağını söylüyor" ifadelerini kullandı.