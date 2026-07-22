Çin ve ABD arasındaki rekabetin karasal boyutuna dikkat çeken Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Büyük resimde Çin, ABD'nin rakibi. Çin'i denizden kuşattı ABD ama Çin deniz kuvveti değil, tıpkı Rusya gibi her zaman karaya hakim olmak isteyen bir ülke. Çin'in batıya uzanan yolunda, o karasal hattın oluşmasındaki en büyük engel İran'ın kendisi. Çin'in hem İran coğrafyasına hem de ticaretini sürdürebilmek için Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı var. Çin'in 1 milyar 400 milyon varil stratejik rezervi var, ABD'nin ise 400 milyon varil ve her hafta 8 milyon varil kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Fazla, ABD'nin İran savaşı sürecinde çıkmaza girmesi nedeniyle küresel sistemdeki gücünün dünya tarafından sorgulandığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"İRAN ABD'Yİ BÖLGEDEN SÜPÜRÜYOR"

ABD'nin bölgedeki geleceğini sorgulayan Hüseyin Fazla, "ABD acaba Afganistan'daki gibi bir harekat yapacak mı? İran çetin ceviz çıktı. Şu anki resme göre İran, ABD'yi süpürüyor. ABD'nin Körfez ülkeleri dahil neredeyse gücü kalmadı. İran, asimetrik manada balistik füzeler ve kamikaze dronlarla büyük bir başarı sergiliyor. Ürdün'de ABD'nin 4 tane askeri üssü var, İran gidip onları vurabiliyor. " sözleriyle durumu özetledi.

RUSYA VE ÇİN'DEN TAHRAN'A İSTİHBARAT KALKANI

İran'ın operasyonel gücünün arkasındaki teknolojik desteğe değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Bir ülkenin uydu desteği bu kadar kuvvetli değilken bu bölgeleri vurabilmesi için kuvvetli bir istihbarata ve GPS karıştırmasına dayanabilecek bir mekanizmaya ihtiyacı var. ABD'den bağımsız Çin sistemi Beidou'nun şu anda İran tarafından kullanıldığı söyleniyor. Rusya'nın da istihbarat desteği verdiği belirtiliyor. Hem Rusya hem Çin, İran'ın ezilmesini ve rejimin çökmesini istemiyorlar." açıklamasında bulundu.

"ABD'NİN KÜRESEL SİSTEMDEKİ KURGUSU ÇATIRDIYOR"

Savaşın ekonomik yükünün ABD için sürdürülemez hale geldiğini vurgulayan Hüseyin Fazla,"ABD, küresel boyuttaki hegemonyasını İran nedeniyle sorgulatıyor. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı elden giderse ABD'nin serbest ticaret yollarındaki garantörlüğü sorgulanır. ABD'nin küresel sistemdeki kurgusu çatırdıyor. Bundan Çin de etkilenecek. O yüzden Hürmüz, Babülmendep ve Malakka'da kurulacak her bir sistem dünyadaki küresel mekanizmayı yerinden çatırdatıyor." şeklinde konuştu.