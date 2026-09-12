Tera Grubu, Pusula Finans Holding A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini ve son gelişmelerin stratejik hedeflerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla sürece ilişkin detaylar paylaşılırken, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından devir işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi.

Piyasalardaki bilgi akışının şeffaflığı kapsamında önemli bir duyuru yapan şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu durum değerlendirmesinin paylaşıldığını belirtti.

Açıklamada, daha önce ilan edilen mutabakat doğrultusunda Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin paylarının devralınmasına ilişkin temel ticari ve finansal şartlarda taraflar arasında mutabakata varıldığı hatırlatıldı.

"STRATEJİK VE FİNANSAL DEĞERLENDİRMEMİZDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Son dönemde gündeme gelen haber ve gelişmelerin kurumsal yapıdan bağımsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada şirket, "Söz konusu gelişmeler, Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmemiştir. Devralma süreci devam etmekte olup, işlemin tamamlanması ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlü bir finansal yapı oluşturulmasına yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.