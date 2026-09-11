Altında üç haftalık düşüş: Ons 4.400 doların altında, gram 6.800 liranın üzerinde seyrediyor
Altın fiyatlarında haftalık gerileme üç haftadır sürüyor. Ons fiyatı 4.400 dolar seviyesinin altına inerken gram altın 6.800 lira üzerinde seyrediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber’de piyasaları değerlendirdi. 100 doların üzerindeki petrol fiyatlarının altın üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.
Altın haftalık bazda üçüncü haftasında da düşüş yaşarken ons fiyatı 4.400 doların altında, gram altın ise 6.800 liranın üzerinde kaldı. Faruk Erdem, ABD'de üretici enflasyonunun yüksek gelmesinin FED'in önümüzdeki haftaki kararı öncesinde faizin artırılacağı yönündeki endişeleri artırdığını belirtti. Erdem, 100 doların üzerindeki petrolün de altın üzerinde baskı oluşturduğunu, kendi beklentisinin ise FED'in faizi sabit tutması yönünde olduğunu söyledi.
ALTINDA HAFTALIK DÜŞÜŞ ÜÇÜNCÜ HAFTAYA TAŞINDI
Faruk Erdem, altının bugün küçük bir yükseliş göstermesine karşın haftalık bazda düşüşünü sürdürdüğünü belirtti. Erdem, "Üç haftadır altın haftalık düşüşler yaşıyor" sözleriyle mevcut seyri değerlendirdi.
FED'İN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR
ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksinin yüksek geldiğini belirten Erdem, bunun FED'in önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısına ilişkin beklentileri etkilediğini söyledi. "Dolayısıyla önümüzdeki hafta FED'in yapacağı faiz toplantısında faizin artırılacağı yönündeki endişeler de arttı." dedi.
FED kararına ilişkin kendi beklentisini de paylaşan Erdem, "Bana göre FED sabit tutacak faizi ama hala arttıracak diyenler de var. Bunlar altının üzerinde bir baskı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.