Petrol fiyatının 100 doların üzerinde kalması ve Körfez’deki gelişmeler, altın fiyatlarını baskılayan unsurlar arasında gösterildi.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatlarının da altın üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Erdem, petrolün 105 dolar seviyelerinde bulunduğunu ve mayıs ayından bu yana ilk kez haftayı 100 doların üzerinde kapatacağını söyledi. Bu tabloyu "Hepsi baskı unsuru." sözleriyle değerlendirdi.

Körfez'deki gelişmelerin petrol fiyatına etkisine de değinen Erdem, "Körfez'de Husilerin saldırısı petrolü yukarı doğru çekiyor." dedi. Petrolde yüzde 2'ye yakın düşüş yaşandığını belirterek, fiyatın buna rağmen 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti.