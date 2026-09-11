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Altında üç haftalık düşüş: Ons 4.400 doların altında, gram 6.800 liranın üzerinde seyrediyor

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Altında üç haftalık düşüş: Ons 4.400 doların altında, gram 6.800 liranın üzerinde seyrediyor

Altın fiyatlarında haftalık gerileme üç haftadır sürüyor. Ons fiyatı 4.400 dolar seviyesinin altına inerken gram altın 6.800 lira üzerinde seyrediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber’de piyasaları değerlendirdi. 100 doların üzerindeki petrol fiyatlarının altın üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Altın haftalık bazda üçüncü haftasında da düşüş yaşarken ons fiyatı 4.400 doların altında, gram altın ise 6.800 liranın üzerinde kaldı. Faruk Erdem, ABD'de üretici enflasyonunun yüksek gelmesinin FED'in önümüzdeki haftaki kararı öncesinde faizin artırılacağı yönündeki endişeleri artırdığını belirtti. Erdem, 100 doların üzerindeki petrolün de altın üzerinde baskı oluşturduğunu, kendi beklentisinin ise FED'in faizi sabit tutması yönünde olduğunu söyledi.

Faruk Erdem, altının günlük sınırlı yükselişe rağmen haftalık bazda üst üste üçüncü kez düşüş yönünde ilerlediğini belirtti. (Görsel: A Haber)Faruk Erdem, altının günlük sınırlı yükselişe rağmen haftalık bazda üst üste üçüncü kez düşüş yönünde ilerlediğini belirtti. (Görsel: A Haber)

ALTINDA HAFTALIK DÜŞÜŞ ÜÇÜNCÜ HAFTAYA TAŞINDI

Faruk Erdem, altının bugün küçük bir yükseliş göstermesine karşın haftalık bazda düşüşünü sürdürdüğünü belirtti. Erdem, "Üç haftadır altın haftalık düşüşler yaşıyor" sözleriyle mevcut seyri değerlendirdi.

ABD’de üretici enflasyonunun yüksek gelmesi, FED’in önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde altın üzerindeki baskıyı artıran başlıklar arasında yer aldı.ABD’de üretici enflasyonunun yüksek gelmesi, FED’in önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde altın üzerindeki baskıyı artıran başlıklar arasında yer aldı.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksinin yüksek geldiğini belirten Erdem, bunun FED'in önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısına ilişkin beklentileri etkilediğini söyledi. "Dolayısıyla önümüzdeki hafta FED'in yapacağı faiz toplantısında faizin artırılacağı yönündeki endişeler de arttı." dedi.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE: GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

FED kararına ilişkin kendi beklentisini de paylaşan Erdem, "Bana göre FED sabit tutacak faizi ama hala arttıracak diyenler de var. Bunlar altının üzerinde bir baskı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ons altın 4.400 dolar seviyesinin altına çekilirken gram fiyatı 6.800 liranın üzerinde seyrini sürdürdü.Ons altın 4.400 dolar seviyesinin altına çekilirken gram fiyatı 6.800 liranın üzerinde seyrini sürdürdü.

ONS ALTIN 4.400 DOLARIN ALTINDA

Altın fiyatlarındaki son seviyelere değinen Erdem, ons altının dün 4.400 doların üzerine çıktığını söyledi. Gram altının 6.800 lira üzerinde olduğunu belirten Erdem "ons altın bugün 4.400 doların altına geriledi." bilgisini verdi.

Petrol fiyatının 100 doların üzerinde kalması ve Körfez’deki gelişmeler, altın fiyatlarını baskılayan unsurlar arasında gösterildi.Petrol fiyatının 100 doların üzerinde kalması ve Körfez’deki gelişmeler, altın fiyatlarını baskılayan unsurlar arasında gösterildi.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatlarının da altın üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Erdem, petrolün 105 dolar seviyelerinde bulunduğunu ve mayıs ayından bu yana ilk kez haftayı 100 doların üzerinde kapatacağını söyledi. Bu tabloyu "Hepsi baskı unsuru." sözleriyle değerlendirdi.

Körfez'deki gelişmelerin petrol fiyatına etkisine de değinen Erdem, "Körfez'de Husilerin saldırısı petrolü yukarı doğru çekiyor." dedi. Petrolde yüzde 2'ye yakın düşüş yaşandığını belirterek, fiyatın buna rağmen 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Merkez Bankasının faizi değiştirmemesinin ardından borsa 14.300 puan seviyelerinde güne başlarken piyasalarda gözler FED kararına çevrildi.Merkez Bankasının faizi değiştirmemesinin ardından borsa 14.300 puan seviyelerinde güne başlarken piyasalarda gözler FED kararına çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin Erdem, "Merkez Bankası faizi sabit tuttu, bizim beklentimiz de o yöndeydi." değerlendirmesini yaptı.

Borsadaki görünümü de aktaran Erdem, "Borsada da hala 14.300 puanlarda bugün güne başlamış olduk. Küçük bir düşüş var, dün de bir düşüş yaşandı. Bazı satışlar gerçekleşiyor." dedi.

Erdem, piyasalarda önümüzdeki sürece ilişkin odağın FED kararında olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta FED'e bakacağız." sözlerini kullandı.

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#Gram Altın #Petrol
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