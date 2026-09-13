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Dünya petrolüne Husi kıskacı! Babülmendep Boğazındaki kriz piyasaları nasıl etkiliyor?
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Dünya petrolüne Husi kıskacı! Babülmendep Boğazındaki kriz piyasaları nasıl etkiliyor?

Husilerin Yemen'deki bazı kentleri işgali ve Suudi Arabistan'daki enerji hatlarını vurması brent petrolde artışa neden olurken, dünya ticaretini alarma geçirdi. Bölgede artan gerilim gemi trafiğini sekteye uğratırken, A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, piyasaların olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Ergezen, boğazın kapatılması durumunda uluslararası ticarette taşımacılık maliyetlerini artırdığını ve petrol fiyatlarının artmasıyla altın üzerindeki baskının artacağını ifade etti.

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