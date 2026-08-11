Doğu’da stratejik ittifak Batı’da milli çatlak! Küresel savunmada dengeler değişti
Mekke'de imzalanan üçlü savunma mutabakatıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak üretim eksenini genişletirken; savunma bütçesini rekor seviyeye çıkaran Avrupa Birliği'nde iş paylaşımı, fikri mülkiyet ve liderlik krizleri savaş uçağından tanka kadar birçok dev projeyi kilitledi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı stratejik savunma anlaşması, üç ülkenin ortak üretim potansiyelini gündeme taşıdı. Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'a Suudi Arabistan'ın yatırımcı olarak katılabileceği konuşulurken, Pakistan'ın envanterindeki savaş uçaklarında zaten Türk yapımı mühimmat kullanılıyor.
ÜÇ ÜLKE ARASINDA SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR ÜRETİM HATTI ŞEKİLLENİYOR
Türkiye ile Pakistan arasında MİLGEM gemi projesi ve havacılık iş birliği sürerken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında insansız hava araçları ve teknoloji transferi odaklı projeler yürütülüyor. Yeni savunma mutabakatının, İHA, füze, mühimmat ve hava savunma sistemlerinde ortak üretimi daha da genişletmesi bekleniyor. Bölgedeki başka ülkelerin de bu ittifaka katılabileceği konuşuluyor.
Türkiye ve doğusundaki ülkeler bu şekilde yakınlaşırken, yarım yüzyıla yakın süredir birlik hâlinde olan Avrupa'da manzara tam tersi yönde ilerliyor.
AVRUPA'DA BÜTÇE BÜYÜYOR, ORTAK ÜRETİM KÜÇÜK KALIYOR
Avrupa Birliği ülkeleri savunma harcamalarını hızla yükseltiyor, fakat kıtanın gerçek sorunu para bulmak değil, bu kaynağı ortak bir savunma sanayiine dönüştürebilmek. Avrupa Savunma Ajansı verilerine göre AB ülkelerinin savunma harcamaları 2025'te yüzde 20 artışla 418 milyar avroya ulaştı; 2026'da bu rakamın 454 milyar avroya çıkması öngörülüyor.