Kuruyemiş sektörünün güçlü markası Çitlekçi halka arz oluyor

Kuruyemiş sektörünün yükselen markası Çitlekçi, halka arz oluyor. Dünya genelinde kuruyemiş sektöründe halka arzı gerçekleştirilen ilk şirket olarak sektörde ayrışan Çitlekçi mağazalarını ziyaret edenlerin sayısı 2025 yılında 33 milyona ulaştı.

Banka kredisi ya da finansal borcu bulunmayan, aktif büyüklüğü 7 milyar TL'nin üzerinde olan şirketin nakit ve nakit benzerleri varlığı ise 500 milyon TL'nin üzerinde.

Sürdürülebilir büyümesini uzun yıllardır öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlarla destekleyen Çitlekçi, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını; işletme sermayesi, yurt içi yeni şube, depolama ve güneş enerjisi yatırımları için değerlendirecek. Çitlekçi, perakende mağazalarının yanı sıra üretim, depolama ve lojistik süreçlerini de kendi bünyesinde yönetiyor.

Türkiye'de yıllık 100 bin ton ay çekirdeği tüketiliyor. 45 bin ton çekirdek işleme kapasitesiyle ülke tüketiminin %45'ini karşılayacak üretim hacmine sahip Çitlekçi'nin, 13 ilde 40 mağazası bulunuyor. Halka arzdan elde edilecek fonun %100'ünü yatırım amaçlı kullanacak olan şirket, önümüzdeki dönem 30 yeni mağaza açmayı da hedefliyor.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 10-11-12 AĞUSTOS 2026



Ankara- Türkiye kuruyemiş sektörünün güçlü markası Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., sermaye piyasalarına açılıyor. 1995 yılında Ankara'da kurulan ve kuruyemiş perakendesinde sürdürülebilir güçlü bir büyüme hedefleyen Çitlekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde, pay başına 73,70 TL sabit fiyatla 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2.690.050.000 TL olarak hedeflendiği ihraçta, tamamı sermaye artırımı şeklinde 36.500.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %20,28 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

CITAS koduyla Yıldız Pazar platformunda işlem görecek mevcut durumda 150.000.000 TL olan şirket sermayesini, 30.000.000 TL bedelli artırımla 180.000.000 TL seviyesine çıkaracak. Sermaye artırımının yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarından Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. mülkiyetinde bulunan 6.500.000 adet hisse ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak. Belirlenen 73,70 TL'lik fiyatın, yüzde 20 oranında iskonto barındırdığı finansal raporlarda yer aldı.

1.350 ÇEŞİT ÜRÜNÜ 33 MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞTIRDI

Otuz yılı aşkındır faaliyet gösteren Çitlekçi; halihazırda 13 ilde faaliyet gösteren 40 mağazası, Kırıkkale'deki modern ay çekirdeği işleme tesisi, Ankara'daki lojistik ve depolama altyapısı, geniş ürün portföyü ve güçlü operasyon yapısıyla Türkiye'nin önde gelen gıda perakende markalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kuruyemiş sektörüne 1995 yılında toptan satış ile adım atan Çitlekçi, o günden bu yana perakende sektöründe etkili bir konuma ulaştı. Modern perakende mağazalarında kuruyemişin yanı sıra geniş bir atıştırmalık yelpazesi sunan şirketin ürün kategorisi; 135 çeşit kuruyemiş ve kuru meyve, 122 çeşit şeker ve şekerleme, 51 çeşit lokum çeşitleri, 130 çeşit draje ve çikolata çeşitleri, 314 atıştırmalık grubu, 40 çeşit kahve ile 490 farklı diğer grup ürününden oluşuyor.

Kırıkkale'de 13.103 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 22.831 metrekarelik alana sahip ay çekirdeği işleme tesisi bulunan şirketin mağaza depolarından ayrı olarak; Kırıkkale Tesisinde toplam 7.500 metrekarelik ve Ankara Yenimahalle'de toplamda 8.500 metrekarelik depolama alanlarının yanı sıra yine Ankara Yenimahalle'de tamamlanan 6.000 metrekarelik depolama ve lojistik merkezi bulunmaktadır.

30 YILLIK BÜYÜME HİKAYESİ RAKAMLARLA DESTEKLENİYOR

2025 yılında ziyaretçi sayısı 33 milyona ulaşan Çitlekçi'nin aktif büyüklüğü 7 milyar TL'nin üzerinde. Nakit ve nakit benzerleri varlığı 500 milyon TL'nin üzerinde olan şirkette, 1.200'ün üzerinde kişi istihdam ediliyor.

2024-2025 döneminde %44 büyüyen ve banka kredisi kullanımı olmayan şirket borçsuz yapıda faaliyetlerine devam ediyor. Gıda sektörü ortalama FAVÖK oranı %4-%8 iken şirketin FAVÖK oranı %19,5 olarak açıklandı. Perakende mağazalarının yanı sıra üretim, depolama ve lojistik süreçlerini de kendi bünyesinde yöneten şirket, sürdürülebilir büyümesini uzun yıllardır öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlarla destekledi.

HALKA ARZ GELİRİNİN TAMAMI YATIRIM İÇİN KULLANILACAK

1995 yılında Ankara'da başlayan yolculuğunu üretimden lojistiğe, perakendeden teknolojiye uzanan entegre bir yapıya dönüştüren ÇİTLEKÇİ, halka arz sonrasında elde edilmesi planlanan kaynağı, Fon Kullanım Raporunda belirtilen kullanım alanları doğrultusunda büyüme stratejisini destekleyecek yatırımların finansmanında değerlendirecek.

Halka arzdan elde edilecek fonun %100'ünü yatırım amaçlı kullanacak olan şirket halka arzdan elde edilecek fonun; %30-%40 işletme sermayesine, %30-%40 yurt içi yeni şube yatırımları, %10- %20 depolama yatırımı, %10-%20 güneş enerjisi yatırımı için değerlendirecek.

Şirket önümüzdeki dönemde 30 adet mağaza açılışı planlarken depo yatırımları ise İç Anadolu Bölgesi için Ankara, Marmara Bölgesinde ise Bursa veya Kocaeli illerinden birisi olarak planlanmaktadır.

TÜM PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah TUNÇ, halka arz onayına ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu:

"Yaklaşık otuz yıl önce çıktığımız bu yolculukta her zaman uzun vadeli düşünerek ilerledik. Halka arzı yalnızca finansal bir adım değil; kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yarım asrı geçen sektör tecrübemiz, kurumsal yapımız, marka bilinirliğimiz ve 40 adet perakende mağazamızla geniş bir satış ve dağıtım ağına sahip olmamız, ÇİTLEKÇİ olarak en büyük avantajlarımız. Bize güvenen tüm paydaşlarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz."

Halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının yatırım amaçlı kullanacağını aktaran Abdullah Tunç şu bilgileri paylaştı: "Haziran 2026 itibarıyla 40 adet perakende mağazamız var. Ankara ve Bursa'da 2 yeni mağaza yatırımımız devam ediyor. Önümüzdeki dönem 25-30 yeni mağaza yatırımı planlıyoruz. Yatırımlarımızın bir diğer konusu, yüksek kapasiteli üretim ve depolama alanlarımız olacak. Bu konuda İç Anadolu Bölgesi için Ankara, Marmara Bölgesinde ise Bursa veya Kocaeli'ni düşünüyoruz."

Abdullah Tunç, mağazalarda ve fabrikada tüketilen elektrik enerjisinin karşılanması amacıyla planlanan GES yatırımı konusunda da teklif ve ön fizibilite çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaştı.

SEKTÖR VERİLERİ: 52 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL PAZAR

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin verilerine göre (TÜKSİAD) kuru yemiş sektörü, dünya çapında 42 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Bu hacme kuru meyve de dahil edildiğinde sektörün dünya çapındaki ticaret hacminin 52 milyar dolara yükseldiği öngörülüyor.



TÜKSİAD verilerine göre dünyada kişi başı kuru yemiş tüketiminin en yüksek olduğu ülke kişi başı 11-12 kilogram ile Lübnan. Bu ülkeyi İran ve Yunanistan izliyor. Türkiye ise kişi başı yaklaşık 6-6,5 kilogram kuruyemiş tüketimiyle dünyada beşinci sırada gözüküyor.

Türkiye küresel pazarda; yıllık 3,5 milyar dolarlık büyüklüğü ile yüzde 6 pazar payına sahip. Türkiye'nin yıllık 100-120 bin ton arasında ay çekirdeği tüketimi söz konusu. Ay çekirdeğinden sonra Türk halkının en fazla tükettiği kuruyemiş yer fıstığı, en az tüketilen kuruyemiş ise leblebi.

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