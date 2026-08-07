CANLI İslam dünyasında yeni dönem! Üç ülke "Mekke Anlaşması" için masada

Anlaşmanın jeopolitik önemine dikkat çeken Stratejist Mehmet Bozkuş, "Yapılan bu anlaşmayla beraber bölgede hem yeni bir jeopolitik güç yapılanması hem ekopolitik yapılanma hem de stratejik bir caydırıcılıkla beraber stratejik bir yeni bağımsızlık doktrininden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Bozkuş, bölgede şimdiye kadar kimliksel, mezhepsel ve dini krizleri tetikleyen ülkelere karşı bu anlaşmanın yeni bir güvenlik merkezi oluşturacağını belirterek, "Bu üç ülkenin nükleer caydırıcılık noktası, Türkiye’nin 25 yıldır ulaştığı istikrarlı yönetim ve diplomatik gücü, Pakistan’ın konvansiyonel ordusu ve Suudi Arabistan’ın enerji jeopolitiği ile finansal gücünün birleşmesi bölgedeki güç dinamiğini tamamen değiştirmiştir" sözleriyle süreci aktardı.

CAYDIRICILIK HATTI VE İSTİKRARIN İNŞASI

Anlaşmanın askeri boyutunu ve bölge üzerindeki etkilerini yorumlayan Prof. Dr. Zakir Avşar, "Burada esas mesele bir caydırıcılık inşası ve bir savunma hattının gerçekleştirilmesidir; eğer bir saldırı olursa üç ülke birlikte hareket edecekler" dedi. Türkiye’nin son yıllardaki "istikrarlaştırıcı güç" rolünün bu anlaşmayla askeri bir boyuta taşındığını vurgulayan Avşar, "İstikrarlaştırıcı gücün artık bir askeri boyutu da kendiliğinden gelişti; sadece barış diplomasisi veya yumuşak güç enstrümanları değil, artık sert gücün de daha mükemmel bir şekilde izharı bu savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde dünyayla paylaşılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

SİYONİST İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞINA KARŞI DURUŞ

Bölgedeki krizlerin ana kaynağına yönelik sert eleştirilerde bulunan Mehmet Bozkuş, "Siyonist devlet İsrail, Amerika ve İran arasındaki bu savaş nedeniyle bölge ülkelerinin yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyacı ortaya çıktı" dedi. Bozkuş, bu yeni güç doktrininin İsrail’in bölgedeki etkinliğini azaltacağını savunarak, "İsrail burada artık eskisi gibi etkinliği ve yetkinliği ne olacak sorularını, Irak ve Suriye topraklarında ve Lübnan topraklarındaki toprak bütünlüğünü savunan bir Türkiye doktriniyle beraber etkisiz hale geleceğinin farkındadır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Zakir Avşar ise saldırgan yapıların bölgeyi istikrarsızlaştırmasına karşı bu birlikteliğin bir cevap olduğunu belirterek, "Saldırgan yapıya karşı istikrar kurucu bir iradenin yansıması olarak karşımıza böyle bir birliktelik çıkıyor" şeklinde konuştu.

SURİYE’NİN GELECEĞİ VE DOĞAL GAZ POTANSİYELİ

Anlaşmanın Suriye ve Akdeniz jeopolitiği üzerindeki etkilerine değinen Mehmet Bozkuş, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Bozkuş, "Suriye kıyılarında tespit edilmiş olan 128,5 trilyon metreküplük doğal gaz eğer bugün işletmeye alınırsa, dünyada üçüncü büyük doğal gaz rezervine sahip olacak bir Suriye’den bahsediyoruz" diyerek bölgenin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Türkiye ve Suriye’nin birlikte hareket etmesinin, Batı’nın bölgedeki "kirli işlerini" korumak için kurduğu yapıları sarsacağını belirten Bozkuş, "Yeni Suriye’nin istikrarlı bir yönetimle birleştirilmesi ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber Suriye’nin ekonomik olarak huzura kavuşması, İsrail’in elinin kolunun kırılması anlamına gelecektir" sözlerini kullandı.

İTTİFAK GENİŞLİYOR: KATILIMCI ÜLKELER YOLDA MI?

Mekke Anlaşması’nın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu ifade eden uzmanlar, Ürdün, Katar, Kuveyt, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin de bu sürece dahil olabileceğini öngörüyor. Mehmet Bozkuş, bölge ülkelerinin artık kendi kaderlerini tayin etme noktasına geldiğini belirterek, "Katar saldırısıyla beraber bölge ülkeleri, birilerine teslim ettikleri askeri üslerin aslında kendilerini korumadığı gerçeğini bu savaşta en üst perdeden gördüler" dedi. Prof. Dr. Zakir Avşar ise Filistin Devleti’nin de bu pakt içerisinde yer almasının İsrail’in saldırılarını dizginleyebileceğini söyleyerek, "Filistin’in de inşallah böyle bir anlaşma kapsamı içerisinde yer alması durumunda biraz daha elinin rahatlayacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.