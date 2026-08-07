CANLI İslam dünyasında yeni dönem! Üç ülke "Mekke Anlaşması" için masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle birlikte gözler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki temaslara çevrildi. Bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve caydırıcılık başlıkları hangi adımları beraberinde getirecek? Üç ülke arasındaki olası savunma mekanizması bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek? Uzman isimler kritik başlıkları A Haber ekranlarında değerlendirecek.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik ve savunma iş birliğinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında üç ülkenin "Mekke Anlaşması" olarak adlandırılan savunma anlaşmasını bugün imzalayacağı belirtildi.
Anlaşmayla karşılıklı savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi; askeri koordinasyon, ortak eğitim ve tatbikat alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Bölgedeki güvenlik gelişmelerinin de ele alınacağı temasların merkezinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma iş birliği yer alıyor.
Peki "Mekke Anlaşması" bölgesel güvenlik denkleminde neyi değiştirecek? Üçlü savunma mekanizmasının kapsamı ne olacak? Uzman isimler anlaşmanın askeri, siyasi ve stratejik boyutlarını A Haber ekranlarında değerlendiriyor.
CANLI ANLATIM
ÜÇLÜ GÜÇ BİRLEŞTİ: NÜKLEER CAYDIRICILIK VE SERT GÜÇ DEVREDE
Anlaşmanın jeopolitik önemine dikkat çeken Stratejist Mehmet Bozkuş, "Yapılan bu anlaşmayla beraber bölgede hem yeni bir jeopolitik güç yapılanması hem ekopolitik yapılanma hem de stratejik bir caydırıcılıkla beraber stratejik bir yeni bağımsızlık doktrininden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Bozkuş, bölgede şimdiye kadar kimliksel, mezhepsel ve dini krizleri tetikleyen ülkelere karşı bu anlaşmanın yeni bir güvenlik merkezi oluşturacağını belirterek, "Bu üç ülkenin nükleer caydırıcılık noktası, Türkiye’nin 25 yıldır ulaştığı istikrarlı yönetim ve diplomatik gücü, Pakistan’ın konvansiyonel ordusu ve Suudi Arabistan’ın enerji jeopolitiği ile finansal gücünün birleşmesi bölgedeki güç dinamiğini tamamen değiştirmiştir" sözleriyle süreci aktardı.
CAYDIRICILIK HATTI VE İSTİKRARIN İNŞASI
Anlaşmanın askeri boyutunu ve bölge üzerindeki etkilerini yorumlayan Prof. Dr. Zakir Avşar, "Burada esas mesele bir caydırıcılık inşası ve bir savunma hattının gerçekleştirilmesidir; eğer bir saldırı olursa üç ülke birlikte hareket edecekler" dedi. Türkiye’nin son yıllardaki "istikrarlaştırıcı güç" rolünün bu anlaşmayla askeri bir boyuta taşındığını vurgulayan Avşar, "İstikrarlaştırıcı gücün artık bir askeri boyutu da kendiliğinden gelişti; sadece barış diplomasisi veya yumuşak güç enstrümanları değil, artık sert gücün de daha mükemmel bir şekilde izharı bu savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde dünyayla paylaşılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
SİYONİST İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞINA KARŞI DURUŞ
Bölgedeki krizlerin ana kaynağına yönelik sert eleştirilerde bulunan Mehmet Bozkuş, "Siyonist devlet İsrail, Amerika ve İran arasındaki bu savaş nedeniyle bölge ülkelerinin yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyacı ortaya çıktı" dedi. Bozkuş, bu yeni güç doktrininin İsrail’in bölgedeki etkinliğini azaltacağını savunarak, "İsrail burada artık eskisi gibi etkinliği ve yetkinliği ne olacak sorularını, Irak ve Suriye topraklarında ve Lübnan topraklarındaki toprak bütünlüğünü savunan bir Türkiye doktriniyle beraber etkisiz hale geleceğinin farkındadır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Zakir Avşar ise saldırgan yapıların bölgeyi istikrarsızlaştırmasına karşı bu birlikteliğin bir cevap olduğunu belirterek, "Saldırgan yapıya karşı istikrar kurucu bir iradenin yansıması olarak karşımıza böyle bir birliktelik çıkıyor" şeklinde konuştu.
SURİYE’NİN GELECEĞİ VE DOĞAL GAZ POTANSİYELİ
Anlaşmanın Suriye ve Akdeniz jeopolitiği üzerindeki etkilerine değinen Mehmet Bozkuş, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Bozkuş, "Suriye kıyılarında tespit edilmiş olan 128,5 trilyon metreküplük doğal gaz eğer bugün işletmeye alınırsa, dünyada üçüncü büyük doğal gaz rezervine sahip olacak bir Suriye’den bahsediyoruz" diyerek bölgenin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Türkiye ve Suriye’nin birlikte hareket etmesinin, Batı’nın bölgedeki "kirli işlerini" korumak için kurduğu yapıları sarsacağını belirten Bozkuş, "Yeni Suriye’nin istikrarlı bir yönetimle birleştirilmesi ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber Suriye’nin ekonomik olarak huzura kavuşması, İsrail’in elinin kolunun kırılması anlamına gelecektir" sözlerini kullandı.
İTTİFAK GENİŞLİYOR: KATILIMCI ÜLKELER YOLDA MI?
Mekke Anlaşması’nın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu ifade eden uzmanlar, Ürdün, Katar, Kuveyt, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin de bu sürece dahil olabileceğini öngörüyor. Mehmet Bozkuş, bölge ülkelerinin artık kendi kaderlerini tayin etme noktasına geldiğini belirterek, "Katar saldırısıyla beraber bölge ülkeleri, birilerine teslim ettikleri askeri üslerin aslında kendilerini korumadığı gerçeğini bu savaşta en üst perdeden gördüler" dedi. Prof. Dr. Zakir Avşar ise Filistin Devleti’nin de bu pakt içerisinde yer almasının İsrail’in saldırılarını dizginleyebileceğini söyleyerek, "Filistin’in de inşallah böyle bir anlaşma kapsamı içerisinde yer alması durumunda biraz daha elinin rahatlayacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.
"PAKİSTAN'IN NÜKLEER GÜCÜ TÜRKİYE İÇİN DE BİR GÜVENLİK ŞEMSİYESİDİR"
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun konuğu olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Mekke Anlaşması'nın bölgedeki stratejik önemini değerlendirdi. Müderrisoğlu, "Bu tarih itibarıyla açıklanması sürpriz sayılabilir ama hazırlığı yapılan, altyapısı kurulan ve Türkiye'nin de pozisyon tanımlamaya çalıştığı bir sürecin özetidir. Pakistan ve Suudi Arabistan arasında zaten ikili bir güvenlik anlaşması vardı ve Pakistan'ın bölgede ciddi bir askeri varlığı söz konusuydu. Türkiye’nin bu sürece dahil olması, bölgesel güvenliği caydırıcılık esasına oturtma hamlesidir." ifadelerini kullandı. Anlaşmanın niteliğine dikkat çeken Müderrisoğlu, "Mekke Ortak Güvenlik ve Savunma Anlaşması, özellikle savunma caydırıcılık perspektifine oturmuş durumda. Herhangi bir saldırı planlamasının örgütü veya anlaşması olmayacak, tamamen savunma amaçlı olacak." sözleriyle anlaşmanın kapsamını aktardı.
BİR ÜLKEYE SALDIRI TÜMÜNE YAPILMIŞ SAYILACAK
Anlaşmanın NATO'nun meşhur 4. ve 5. maddelerine benzer bir yapı sunduğunu belirten Okan Müderrisoğlu, "Pakistan tarafı açıkladığı için daha rahat konuşabiliyoruz; bir ülkeye yapılmış saldırı tümüne yapılmış kabul edilecek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, NATO’daki gibi bir istişare mekanizmasının öngörülmesidir. Taraflardan biri saldırıya uğradığında diğerlerinin nasıl pozisyon alacağı, askeri mi yoksa lojistik destek mi vereceği ülkelerin iradesine bırakılıyor. Bu durum mutlak bir zorunluluktan ziyade, caydırıcılığı içerecek bir iş birliğidir." dedi. Ortak askeri mekanizmaların kurulacağını ifade eden Müderrisoğlu, "Ortak askeri tatbikatlar, personel değişimi, askeri eğitim, terörle mücadele, istihbarat paylaşımı ve deniz yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gibi alt mekanizmalar kurulacak. Bu bir çerçeve metindir ve içi uygulama dokümanlarıyla doldurulacaktır." ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN'IN NÜKLEER GÜCÜ VE GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
İttifakın en dikkat çekici noktalarından biri olan nükleer kapasiteye değinen Okan Müderrisoğlu, "Pakistan, Müslüman dünyası içinde nükleer güce sahip tek ülke. Bu durum nükleer caydırıcılık noktasında Türkiye ve Suudi Arabistan için de bir teminata dönüşmüş durumda. Bugün nükleer caydırıcılık konusunu hiç hafife almamak gerekiyor. Türkiye'nin bu anlaşmayla Pakistan yoluyla bu nükleer güvenlik şemsiyesinin bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi. Bölgesel tehditlere karşı ülkelerin kendi iradeleriyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Müderrisoğlu, "İran-İsrail-ABD geriliminde görüyoruz ki ABD’nin koruması bir yere kadar. Ülkeler artık bölgesel güvenliği kendi iş birlikleriyle sağlamak zorunda. Suudi Arabistan'ın enerji tesislerine yapılan saldırılar ve bölgedeki karmaşık tehdit ortamı, böyle bir güvenlik şemsiyesini zorunlu kılmıştır." sözleriyle durumu özetledi.
ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİ VE STRATEJİK HAMLELER
Anlaşmanın ekonomik ve enerji boyutunu da değerlendiren Müderrisoğlu, Türkiye'nin enerji politikalarındaki başarısına atıfta bulundu. Müderrisoğlu, "Özellikle Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde yüksek motivasyon kazanan Milli Enerji Politikası sayesinde Türkiye, bugün farklı kaynaklardan enerji temin ederek arz güvenliği noktasında sıkıntı yaşamayan nadir ülkelerden biridir. Türkiye bir enerji hub’ı, yani kesişim noktasıdır. Bu anlaşma ile enerji yollarının güvenliği de garanti altına alınmış oluyor." dedi. Görevi devralan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın performansına da değinen Müderrisoğlu, "Alparslan Bayraktar ve ekibinin bu bayrağı bir üst aşamaya taşıma çabası da not edilmelidir." ifadelerini kullandı.
"MEKKE ANLAŞMASI İSLAM DÜNYASININ YENİ GÜVENLİK DENKLEMİDİR!"
A Haber canlı yayınında tarihi gelişmeyi değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, anlaşmaya verilen ismin ve imza konumunun derin bir mesaj taşıdığını belirterek, "Anlaşma Cidde’de imzalanıyor ancak Mekke’ye son derece yakın bir noktadayız. Mekke, İslam birliği ve tüm Müslümanlar açısından Kâbe’yi barındıran en kutsal simgedir. Dolayısıyla anlaşmaya bu ismin verilmesinin çok büyük bir sembolik anlamı var. Ayrıca Cidde’nin Kızıldeniz kıyısında bulunması, Kızıldeniz’de oluşturulmak istenen yeni güvenlik denklemine de doğrudan işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
DIŞA BAĞIMLILIK BİTİYOR: ORTAK YATIRIMLAR VE MİLLİ PARA DÖNEMİ
Bölge ülkelerinin artık kendi güvenliklerini sağlamak adına ABD ve Batı bağımlılığından sıyrıldığını ifade eden Faruk Erdem, "Bölge ülkeleri son yaşanan süreçlerde dış güçlere güvenerek güvenlik tesis edilemeyeceğini açıkça gördü. Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki liderliği, bu ittifakın kurulmasında anahtar rol oynadı. Bu pakt sadece bir savunma sözleşmesi değil; savunma sanayiinde milli projelere ortak yatırımlar yapılması, enerjide iş birliği ve ticarette petro-dolar yerine milli paraların kullanılması gibi devrim niteliğinde adımları da barındırıyor. Bölgesel zenginliklerin yine bölge ülkelerinin huzuru için kullanılması hedefleniyor" şeklinde konuştu.