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Memur ve emeklisine enflasyon farkı: Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Memur ve emeklisine enflasyon farkı: Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Milyonlarca memur ve emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı, bugün saat 10.00’da açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi beklentisine göre memur ve memur emeklisi zammının yaklaşık yüzde 13,75'e ulaşması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan beş aylık veriler memurlar için yüzde 12,41'lik artışı garanti ederken, ekonomistlerin haziran enflasyonu tahminleri toplam zam oranının yüzde 13,57 ile yüzde 13,93 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Böylece en düşük memur maaşının 70 bin lira sınırını aşması bekleniyor.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

BEŞ AYLIK ENFLASYON MEMUR ZAMMININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oranla;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61 zammı şimdiden hak etti.
  • Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümleriyle birlikte yüzde 12,41 oranındaki artışı garantiledi.

Temmuz zammının kesin oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA 70 BİN TL EŞİĞİ AŞILIYOR

AA anketine katılan 17 ekonomistin ortalama haziran enflasyonu beklentisi yüzde 1,04 oldu. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,14, toplu sözleşme zammı dahil toplam artış ise yüzde 13,57 olarak hesaplanacak.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23.564 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31.540 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.288 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası anketinde zam oranı yüzde 13,93

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde yer aldı. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 18,19'a ulaşacak.

Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,48 olacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 13,93'e çıkacak.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23.638 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31.640 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.511 TL'ye yükselecek.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

MAAŞLARINDA MESLEKLERE GÖRE YENİ HESAP

Haziran enflasyonuna ilişkin iki beklentiye göre polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında farklı artış tabloları oluşuyor. Yüzde 13,57'lik senaryoda öğretmen maaşı 83.324 TL'ye, polis memuru maaşı 92.692 TL'ye, uzman doktor maaşı ise 170.839 TL'ye çıkıyor.

Yüzde 13,93'lük senaryoda ise öğretmen maaşı 83.588 TL, polis memuru maaşı 92.986 TL, uzman doktor maaşı 171.380 TL olarak hesaplanıyor. Kesin maaşlar, TÜİK'in haziran enflasyonunu açıklamasının ardından netleşecek.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

İşte iki farklı zam senaryosuna göre memur ve memur emeklileri için meslek meslek tahmini maaş tablosu...

Meslek Derece/Kademe Mevcut Maaş (TL) %13,57 Zamlı Maaş (TL) %13,93 Zamlı Maaş (TL)
Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4 94.384 107.191 107.531
Memur (Üniv. Mez.) 9/1 64.397 73.135 73.367
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.240 92.532
Öğretmen 1/4 73.368 83.324 83.588
Başkomiser 3/1 89.214 101.320 101.641
Polis Memuru 8/1 81.617 92.692 92.986
Uzman Doktor 1/4 150.426 170.838 171.380
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 74.770 84.916 85.185
Mühendis 1/4 96.211 109.266 109.613
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1 66.870 75.944 76.185
Profesör 1/4 135.089 153.420 153.906
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.858 103.184
Vaiz 1/4 76.653 87.054 87.330
Avukat - 90.000 102.213 102.537

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

Memur Emeklisi Meslek Derece Mevcut Maaş (TL) %13,57 Zamlı Maaş (TL) %13,93 Zamlı Maaş (TL)
Müsteşar 1/1 98.784 112.188 112.544
Genel Müdür 1/1 87.541 99.420 99.735
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 39.698 39.824
Memur (Lisans) 1/4 27.584 31.327 31.426
Öğretmen 1/4 41.321 46.928 47.077
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 65.881 66.090
Başkomiser 1/4 42.175 47.898 48.049
Polis Memuru 1/4 41.484 47.113 47.262
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.928 47.077
Mühendis 1/4 42.013 47.714 47.865
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 34.009 34.117
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 68.721 68.939
Profesör 1/4 70.904 80.525 80.780
İmam-Hatip - 41.321 46.928 47.077
Avukat 1/4 41.321 46.928 47.077

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