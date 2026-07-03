Memur ve emeklisine enflasyon farkı: Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...
Milyonlarca memur ve emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı, bugün saat 10.00’da açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi beklentisine göre memur ve memur emeklisi zammının yaklaşık yüzde 13,75'e ulaşması bekleniyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan beş aylık veriler memurlar için yüzde 12,41'lik artışı garanti ederken, ekonomistlerin haziran enflasyonu tahminleri toplam zam oranının yüzde 13,57 ile yüzde 13,93 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Böylece en düşük memur maaşının 70 bin lira sınırını aşması bekleniyor.
BEŞ AYLIK ENFLASYON MEMUR ZAMMININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ
TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oranla;
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61 zammı şimdiden hak etti.
- Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümleriyle birlikte yüzde 12,41 oranındaki artışı garantiledi.
Temmuz zammının kesin oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA 70 BİN TL EŞİĞİ AŞILIYOR
AA anketine katılan 17 ekonomistin ortalama haziran enflasyonu beklentisi yüzde 1,04 oldu. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,14, toplu sözleşme zammı dahil toplam artış ise yüzde 13,57 olarak hesaplanacak.
Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23.564 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31.540 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.288 TL'ye yükselecek.
Merkez Bankası anketinde zam oranı yüzde 13,93
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde yer aldı. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 18,19'a ulaşacak.
Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,48 olacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 13,93'e çıkacak.
Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23.638 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31.640 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.511 TL'ye yükselecek.
MAAŞLARINDA MESLEKLERE GÖRE YENİ HESAP
Haziran enflasyonuna ilişkin iki beklentiye göre polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında farklı artış tabloları oluşuyor. Yüzde 13,57'lik senaryoda öğretmen maaşı 83.324 TL'ye, polis memuru maaşı 92.692 TL'ye, uzman doktor maaşı ise 170.839 TL'ye çıkıyor.
Yüzde 13,93'lük senaryoda ise öğretmen maaşı 83.588 TL, polis memuru maaşı 92.986 TL, uzman doktor maaşı 171.380 TL olarak hesaplanıyor. Kesin maaşlar, TÜİK'in haziran enflasyonunu açıklamasının ardından netleşecek.
İşte iki farklı zam senaryosuna göre memur ve memur emeklileri için meslek meslek tahmini maaş tablosu...
|Meslek
|Derece/Kademe
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,57 Zamlı Maaş (TL)
|%13,93 Zamlı Maaş (TL)
|Şube Müdürü (Üniv. Mez.)
|1/4
|94.384
|107.191
|107.531
|Memur (Üniv. Mez.)
|9/1
|64.397
|73.135
|73.367
|Uzman Öğretmen
|1/4
|81.219
|92.240
|92.532
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|83.324
|83.588
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|101.320
|101.641
|Polis Memuru
|8/1
|81.617
|92.692
|92.986
|Uzman Doktor
|1/4
|150.426
|170.838
|171.380
|Hemşire (Üniv. Mez.)
|5/1
|74.770
|84.916
|85.185
|Mühendis
|1/4
|96.211
|109.266
|109.613
|Teknisyen (Lise Mez.)
|11/1
|66.870
|75.944
|76.185
|Profesör
|1/4
|135.089
|153.420
|153.906
|Araştırma Görevlisi
|7/1
|90.568
|102.858
|103.184
|Vaiz
|1/4
|76.653
|87.054
|87.330
|Avukat
|-
|90.000
|102.213
|102.537
|Memur Emeklisi Meslek
|Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,57 Zamlı Maaş (TL)
|%13,93 Zamlı Maaş (TL)
|Müsteşar
|1/1
|98.784
|112.188
|112.544
|Genel Müdür
|1/1
|87.541
|99.420
|99.735
|Şube Müdürü (Lisans)
|1/4
|34.955
|39.698
|39.824
|Memur (Lisans)
|1/4
|27.584
|31.327
|31.426
|Öğretmen
|1/4
|41.321
|46.928
|47.077
|Kaymakam 1. Sınıf
|1/4
|58.010
|65.881
|66.090
|Başkomiser
|1/4
|42.175
|47.898
|48.049
|Polis Memuru
|1/4
|41.484
|47.113
|47.262
|Hemşire (Lisans)
|1/4
|41.321
|46.928
|47.077
|Mühendis
|1/4
|42.013
|47.714
|47.865
|Teknisyen (Lise)
|1/4
|29.946
|34.009
|34.117
|Pratisyen Hekim
|1/4
|60.510
|68.721
|68.939
|Profesör
|1/4
|70.904
|80.525
|80.780
|İmam-Hatip
|-
|41.321
|46.928
|47.077
|Avukat
|1/4
|41.321
|46.928
|47.077