Memur ve emeklisine enflasyon farkı: Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan beş aylık veriler memurlar için yüzde 12,41'lik artışı garanti ederken, ekonomistlerin haziran enflasyonu tahminleri toplam zam oranının yüzde 13,57 ile yüzde 13,93 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Böylece en düşük memur maaşının 70 bin lira sınırını aşması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oranla;

(Foto: A Haber)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA 70 BİN TL EŞİĞİ AŞILIYOR

AA anketine katılan 17 ekonomistin ortalama haziran enflasyonu beklentisi yüzde 1,04 oldu. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,14, toplu sözleşme zammı dahil toplam artış ise yüzde 13,57 olarak hesaplanacak.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23.564 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31.540 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.288 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası anketinde zam oranı yüzde 13,93

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde yer aldı. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 18,19'a ulaşacak.

Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,48 olacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 13,93'e çıkacak.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23.638 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31.640 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.511 TL'ye yükselecek.