Ucuz tatilde büyük tuzak! Sahte ilanlarla hesapları boşalttılar

IBAN hesaplarına yapılan transferler sonrasında da dolandırıcılar anında ortadan kayboluyor. Vatandaşın telefonlarını engelleyen hatta o hattı kapatan dolandırıcılar, eş zamanlı olarak ilan platformlarındaki sahte ilanlarını da kaldırıyor. Dolandırıldığını anlayan vatandaş platformu aradığında ise böyle bir ilanın olmadığını ve platform üzerinden ödeme yapılmadığı için herhangi bir destek sağlanamayacağı yanıtıyla karşı karşıya kalıyor.

TÜM PARADAN OLUYORLAR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, online platformların dolandırıcılara da kapı araladığını söyledi. Akdoğan, "Eğer arada bir emlakçı yoksa ya da mülk sahibi ile tanışılmıyor, mülkü görme fırsatı olmuyor ve sadece internet üzerinden sezonluk kiralama yapılıyorsa ödemenin de platform üzerinden yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki komisyon ücretinden kaçarken ya da yüzde 10-20 indirim alacağım derken vatandaş tüm parasından olabiliyor" dedi.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılık ihtimallerini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Akdoğan, mülk sahibinin tanınmadığı noktada asla IBAN ile ödeme yapılmamasını tavsiye etti.