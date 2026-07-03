TOKİ 500 bin konutta kura zamanı! Yüzyılın projesinde ikinci aşama

FİYATLAR DENGELENECEK 500 bin sosyal konut için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmuş olmak. Bunun için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 2 yılda bu başarı hikayesini yazan devlet, bugüne kadar 1 milyon 767 bin konutu teslim eden irade, inşallah 500 bin konutu da vatandaşımıza en güzel haliyle, en sağlam haliyle teslim edecektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin sosyal konut projesiyle konut ve kira fiyatlarının dengeleneceğini, vatandaşların uygun koşullarda sağlam yapılara kavuşacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Büyükşehirlerdeki bu konut fiyatlarının, kira fiyatlarının artışıyla ilgili somut bir irade gerçekleştirmek adına 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Ve yine deprem bölgesinde 500 bini aşkın konutun inşasıyla birlikte aslında piyasaya yeni konutlar sunduk. Akabinde de biz şunu gördük; bugün deprem bölgesinde 5-6 bin liraya kiralık ev bulabiliyorsunuz" diye konuştu.