Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? Ev sahibi ve kiracılar dikkat: iş yeri, dükkan, konut...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Temmuz 2026 kira artış oranı da netleşti. Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal zam tavanı, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi doğrultusunda kesinlik kazanırken, yeni dönemde uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.

Kira artış oranı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi üzerinden hesaplanırken, haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte Temmuz ayında uygulanacak yasal zam tavanı da kesinleşti. Böylece hem kiracılar hem de mülk sahipleri, yeni döneme ilişkin kira hesaplamalarını netleşen oran üzerinden yapabilecek.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! Temmuz ayında uygulanacak kira zam oranının hesaplanmasında esas alınacak haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,99 oranında, yıllık ise yüzde 32,11 oranında arttı. Temmuz ayı kira zam oranı da yüzde 32,03 oldu. Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış sınırını belirledi.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR? Mevcut uygulamada kira artışları, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak hesaplanıyor. Ev sahibi, kira sözleşmesinin yenilenmesi sırasında bu oranı aşan bir zam talebinde bulunamıyor. Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira piyasası açısından yakından takip ediliyor.