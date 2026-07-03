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Gözler TÜİK'teydi! Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gözler TÜİK'teydi! Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz ayı zam maratonu sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarındaki yılın ikinci yarısına ait artış oranlarını nihai hale getirdi.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2026

Haziran 2026 Haziran 2025 Haziran 2024
Bir önceki aya göre değişim oranı 0,99 1,37 1,64
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 17,76 16,67 24,73
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 32,11 35,05 71,60
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 32,03 43,23 65,07

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2026

Gözler TÜİK'teydi! Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı - 1

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %35,45 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %35,45 artış, ulaştırmada %31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Haziran 2026

Gözler TÜİK'teydi! Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı - 2

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TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Haziran 2026

Gözler TÜİK'teydi! Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı - 3

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %31,18 arttı, aylık %1,66 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2026

Değişim oranları (%)
Grup Kapsam Bir önceki
aya göre		 Bir önceki
yılın Aralık
ayına göre		 Bir önceki
yılın aynı
ayına göre		 On iki aylık
ortalamalara
göre		 Endeks
A Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,48 18,00 33,51 33,71 131,01
B İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,66 16,84 31,18 31,49 129,41
C Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,46 16,56 29,84 31,05 128,65
D İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,41 17,34 31,88 32,08 129,97
E Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 0,92 17,86 32,01 32,08 130,04
F Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 0,79 16,73 30,45 30,93 128,70
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