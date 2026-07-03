En düşük emekli aylığı 23.552 TL mi olacak? Kanun teklifi Meclis’te
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı kesinleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda milyonlarca emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışı netleşirken, en düşük emekli maaşının ulaşacağı seviye de belli oldu. Öte yandan AK Parti, taban aylığın 23.552 TL'ye çıkarılması için TBMM'ye teklif sundu.
Temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur maaş zamları, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kesinleşti. Açıklanan verilere göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99, 6 aylık enflasyon ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 13,52 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık zam oranı belli oldu. Emeklilerinin kök aylıkları açıklanan zam oranı kadar artırılacak.
Buna göre en düşük emekli maaşının ise 23 bin 552 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Ancak bu tutarın uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından oluşan farklar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
AK PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ
AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini, TBMM'ye sundu. Teklif yasalaşırsa taban aylığın 23.552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.
KİM NE KADAR ALACAK?
|MEVCUT (₺)
|ZAM ORANI (%)
|ZAMLI (₺)
|20.000
|% 17.76
|23.552
|21.000
|% 17.76
|24.730
|22.000
|% 17.76
|25.907
|23.000
|% 17.76
|27.085
|24.000
|% 17.76
|28.262
|25.000
|% 17.76
|29.440
|26.000
|% 17.76
|30.618
|27.000
|% 17.76
|31.795
|28.000
|% 17.76
|32.973
|29.000
|% 17.76
|34.150
|30.000
|% 17.76
|35.328