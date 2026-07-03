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En düşük emekli aylığı 23.552 TL mi olacak? Kanun teklifi Meclis’te

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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En düşük emekli aylığı 23.552 TL mi olacak? Kanun teklifi Meclis’te

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı kesinleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda milyonlarca emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışı netleşirken, en düşük emekli maaşının ulaşacağı seviye de belli oldu. Öte yandan AK Parti, taban aylığın 23.552 TL'ye çıkarılması için TBMM'ye teklif sundu.

Temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur maaş zamları, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kesinleşti. Açıklanan verilere göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99, 6 aylık enflasyon ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 13,52 oldu.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık zam oranı belli oldu. Emeklilerinin kök aylıkları açıklanan zam oranı kadar artırılacak.

Buna göre en düşük emekli maaşının ise 23 bin 552 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Ancak bu tutarın uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından oluşan farklar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

AK PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ

AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini, TBMM'ye sundu. Teklif yasalaşırsa taban aylığın 23.552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

Ahaber

En düşük emekli aylığı 23.552 TL mi olacak? Kanun teklifi Meclis’te - 1

KİM NE KADAR ALACAK?

MEVCUT (₺) ZAM ORANI (%) ZAMLI (₺)
20.000 % 17.76 23.552
21.000 % 17.76 24.730
22.000 % 17.76 25.907
23.000 % 17.76 27.085
24.000 % 17.76 28.262
25.000 % 17.76 29.440
26.000 % 17.76 30.618
27.000 % 17.76 31.795
28.000 % 17.76 32.973
29.000 % 17.76 34.150
30.000 % 17.76 35.328

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.99 oldu. Böylece yılın ilk altı ayındaki enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı belli oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13,52 seviyesinde gerçekleşti.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

En düşük emekli maaşında yapılacak artışın uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenleme 17 Temmuz'a kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı tutarı doğrudan hesaplarında görecek. Düzenlemenin daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girmesi halinde ise ilk etapta mevcut tutar ödenecek, oluşan maaş farkı daha sonra ayrıca emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SSK emeklilerinin zamlı kök aylıkları ve ek ödemeleri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

Tarih Yapılacak İşlem
1-5 Temmuz Memur emeklilerine aylık ödemeleri yapılacak. Zam farkları ise ay içerisinde ayrıca hesaplara yatırılacak.
3 Temmuz Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Böylece memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zam oranları belli oldu.
15 Temmuz Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.
17-26 Temmuz SSK emeklilerine 6 aylık enflasyon oranına göre artırılan maaşları ödenecek.
25-28 Temmuz Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatırılacak.
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