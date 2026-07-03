En düşük emekli aylığı 23.552 TL mi olacak? Kanun teklifi Meclis’te

Temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur maaş zamları, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kesinleşti. Açıklanan verilere göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99, 6 aylık enflasyon ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 13,52 oldu.