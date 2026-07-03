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Sosyal yardım ödemelerine temmuz zammı: Engelli maaşı, dul ve 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal yardım ödemelerine temmuz zammı: Engelli maaşı, dul ve 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar netleşecek. Evde bakım yardımı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplanacak. İlk beş aylık enflasyon verileri ise zam beklentisinin yönünü ortaya koydu.

Temmuz 2026 maaş artışları yalnızca memur ve emeklileri değil, milyonlarca sosyal yardım hak sahibini de etkileyecek. TÜİK'in açıkladığı ilk beş aylık enflasyon verilerine göre memur maaş katsayısında oluşan artış, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve SED ödemelerinde yeni tutarların hesaplanmasını sağladı. Kesin zam oranları ve sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları, TÜİK'in bugün saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

İLK 5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.

Bu tabloya göre;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 16,61 oldu.
  • Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu.
  • Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı artışının yaklaşık yüzde 12,41 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu oran, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan çok sayıda sosyal yardım ödemesine de yansıyacak.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ ZAM ORANINI ARTIRABİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde;

  • 6 aylık enflasyon yüzde 18,38,
  • memur enflasyon farkı yüzde 6,65,
  • memur ve memur emeklilerine uygulanacak toplam zam ise yaklaşık yüzde 14,11 düzeyine çıkması tahmin ediliyor.

Kesin zam oranı, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

TEMMUZDA SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Evde bakım yardımı, engelli aylıkları, çocuk yardımları, dul ve 65 yaş aylığı ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılıyor. Temmuz ayında uygulanacak memur zam oranı kesinleşmesiyle sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları da resmiyet kazanacak.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNDE BEKLENEN YENİ TUTARLAR NE KADAR OLACAK?

Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar, yılın ilk beş aylık enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haziran ayı enflasyon beklentisi dikkate alınarak hesaplanan tahmini rakamları içeriyor.

Haziran ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal yardım ödemelerinde oluşması öngörülen tutarlar ise şöyle:

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

Sosyal yardım / ödeme kalemi

Mevcut tutar

%12,41 artış (5 aylık)

%14,11 artış (6 aylık beklenti)

En düşük memur maaşı

61.890 TL

69.571 TL

70.605 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

27.772 TL

31.218 TL

31.689 TL

Çalışmayan eş aile yardımı

3.154,63 TL

3.546,13 TL

3.602,90 TL

Çocuk yardımı (0-6 yaş)

693,94 TL

780,06 TL

792,55 TL

Çocuk yardımı (6 yaş üzeri)

346,97 TL

390,03 TL

395,79 TL

Toplu sözleşme ikramiyesi

982,22 TL

1.104,15 TL

1.120,80 TL

Kıdem tazminatı tavanı

64.948 TL

73.008 TL

74.104 TL

65 yaş aylığı

6.393 TL

7.186 TL

7.295 TL

Engelli aylığı (%70 ve üzeri)

7.655 TL

8.605 TL

8.735 TL

Evde bakım desteği

13.878 TL

15.601 TL

15.836 TL

SED (Yükseköğrenim)

11.867 TL

13.340 TL

13.542 TL

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