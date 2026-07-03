Sosyal yardım ödemelerine temmuz zammı: Engelli maaşı, dul ve 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 maaş artışları yalnızca memur ve emeklileri değil, milyonlarca sosyal yardım hak sahibini de etkileyecek. TÜİK'in açıkladığı ilk beş aylık enflasyon verilerine göre memur maaş katsayısında oluşan artış, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve SED ödemelerinde yeni tutarların hesaplanmasını sağladı. Kesin zam oranları ve sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları, TÜİK'in bugün saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.

(Foto: A Haber)

İLK 5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.

Bu tabloya göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 16,61 oldu.

oldu. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu.

enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı artışının yaklaşık yüzde 12,41 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu oran, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan çok sayıda sosyal yardım ödemesine de yansıyacak.