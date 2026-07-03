Sosyal yardım ödemelerine temmuz zammı: Engelli maaşı, dul ve 65 yaş aylığı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar netleşecek. Evde bakım yardımı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplanacak. İlk beş aylık enflasyon verileri ise zam beklentisinin yönünü ortaya koydu.
Temmuz 2026 maaş artışları yalnızca memur ve emeklileri değil, milyonlarca sosyal yardım hak sahibini de etkileyecek. TÜİK'in açıkladığı ilk beş aylık enflasyon verilerine göre memur maaş katsayısında oluşan artış, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve SED ödemelerinde yeni tutarların hesaplanmasını sağladı. Kesin zam oranları ve sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları, TÜİK'in bugün saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
İLK 5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.
Bu tabloya göre;
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 16,61 oldu.
- Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu.
- Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı artışının yaklaşık yüzde 12,41 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu oran, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan çok sayıda sosyal yardım ödemesine de yansıyacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ ZAM ORANINI ARTIRABİLİR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde;
- 6 aylık enflasyon yüzde 18,38,
- memur enflasyon farkı yüzde 6,65,
- memur ve memur emeklilerine uygulanacak toplam zam ise yaklaşık yüzde 14,11 düzeyine çıkması tahmin ediliyor.
Kesin zam oranı, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.