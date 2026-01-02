İş dünyasının patronlarından 2026 mesajı: Önümüzde uzun bir yol var

ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR

81 yıllık geçmişlerinde dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var. Türkiye Yüzyılı'nda da büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar ülkemize ve topluma değer katmak için çok kıymetli bir yol yürüdük. Ancak, biliyoruz ki önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var. 2025'te sınırlarımızı aşan yatırımlarımız, uluslararası alanda ses getiren projelerimiz ve toplumsal faydayı önceleyen çalışmalarımızla yoğun ve verimli bir dönemi yaşadık. 2026'da da ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."