İş dünyasının patronlarından 2026 mesajı: Önümüzde uzun bir yol var
"Türk iş dünyası, 2026’yı 'dengeleme ve atılım' yılı olarak kodladı. Enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret eden sektör liderleri, ekonomide istikrarın korunacağı görüşünde birleşti. İş dünyasının ortak parolası ise net: 'Türkiye için üretim ve yatırım maratonuna hız kesmeden devam edeceğiz.'"
Küresel ekonomik ve politik sıkıntılara rağmen iş dünyasının önde gelen temsilcileri 2026 yılına umutlu girdi. Faaliyetleriyle Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına en büyük katkıyı sunan grupların patronları, yeni yıl için güven mesajı verdi. Uygulanmakta olan ekonomik programın olumlu sonuçlarının somut bir şekilde hissedilmeye başladığını söyleyen iş insanları, SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Enflasyondaki bu düşüş eğiliminin, 2026'da da devam etmesini bekliyoruz. Bu da Merkez Bankamıza kısa vadeli faizleri düşürmek için ek alan sağlayacaktır. Enflasyon ve faiz oranlarındaki kademeli gerileme, yatırım ortamında istikrar ve ihracat pazarlarında toparlanma ile birlikte, ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz. Yaşanan düşüşle birlikte faizler de daha düşük seviyelere inecek ve bu durum 2026'da üretimi destekleyerek ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da büyük bir azimle çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR
81 yıllık geçmişlerinde dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var. Türkiye Yüzyılı'nda da büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar ülkemize ve topluma değer katmak için çok kıymetli bir yol yürüdük. Ancak, biliyoruz ki önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var. 2025'te sınırlarımızı aşan yatırımlarımız, uluslararası alanda ses getiren projelerimiz ve toplumsal faydayı önceleyen çalışmalarımızla yoğun ve verimli bir dönemi yaşadık. 2026'da da ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."
EKONOMİK PROGRAM DOĞRU YOLDA
2026 yılının Haziran 2024'ten bu yana atılan makroekonomik adımların olumlu etkilerinin net bir şekilde görülmeye başlanacağı bir yıl olacağını söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Enflasyondaki düşüş eğilimi bu yıl da devam edecek" dedi. Enflasyonun yüzde 70 üzeri düzeylerden yüzde 30'lu seviyelere kadar gerilemiş olmasının, makro ekonomik programın doğru yolda olduğunun nihai göstergesi olduğunu ifade eden Eczacıbaşı, "Enflasyondaki bu düşüş eğiliminin, 2026'da da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu da Merkez Bankamıza kısa vadeli faizleri düşürmek için ek alan sağlayacaktır. Enflasyon ve faiz oranlarındaki kademeli gerileme, yatırım ortamında istikrar ve ihracat pazarlarında toparlanma ile birlikte, ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE KÜRESEL ÖLÇEKTE İDDİALI ADIMLAR ATTI
LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye'nin inşaattan enerjiye, turizmden modern altyapıya kadar pek çok stratejik alanda, küresel ölçekte iddialı adımlar attığını söyledi. Türk iş dünyasının son 40 yılda kaydettiği olağanüstü ilerlemeye dikkat çeken Özdemir, "İnşaattan enerjiye, turizmden modern altyapıya kadar pek çok stratejik alanda Türkiye, küresel ölçekte iddialı adımlar attı. Hayata geçirilen bu büyük yatırımlar, yalnızca yaşam standartlarını yükseltmekle kalmadı, Türk özel sektörünün ve girişimciliğinin, uluslararası arenada saygın bir güç olarak tanınmasının da temellerini attı" dedi. Özdemir, "Bugün gururla Afrika'dan Avrupa'ya uzanan oldukça geniş bir coğrafyada, Türk şirketlerinin imzasını taşıyan vizyoner projelerini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİK CANLANMAYA KATKI
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, enflasyondaki düşüşle birlikte faizlerin de daha düşük seviyelere ineceğini ve bu durumun 2026'da üretimi destekleyerek ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Dünya ekonomisinin, belirsizliklerin etkisi altında girdiğini söyleyen Tosyalı, "Bu koşullar altında Türkiye ekonomisi istediği büyüme dinamiklerini yakalayamasa da yüzde 3'ler civarında bir büyüme patikasında ilerliyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte faizler de daha düşük seviyelere inecek ve bu durum 2026'da üretimi destekleyerek ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Tosyalı olarak önümüzdeki 5 yılda dünyanın ilk 20 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
ÜRETİMDE YERLİLEŞME ÖNEMLİ
Türkiye'nin üretim kabiliyetini güçlendirmekle yükümlü bir sanayi grubu olduklarını ifade eden Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Ülkemizin üretim gücünü, küresel rekabette öne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Cengiz, şunları kaydetti: "Ülkemizin üretim kabiliyetini güçlendirmeyi kendine görev edinmiş büyük bir sanayi grubuyuz. 44 bini aşkın çalışanımızla ülkemiz için üretmeye, katma değer yaratmaya ve küresel rekabette Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyoruz. 2026'da korumacılık politikalarının daha fazla önem kazanmasıyla birlikte üretimde yerlileşme ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi küresel ekonominin ana gündemini oluşturacak. Ülkelerin küresel şoklara karşı daha dayanıklı üretim ağları kurması, ithalata bağımlılığı azaltırken milli katma değeri artıracak. Türkiye'nin enerji ve hammadde başta olmak üzere stratejik alanlarda arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yatırımlarımızı artırıyoruz. İstihdam ve yerel kalkınmayı önceliklendireceğiz."
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ
Bu topraklara değer katmave ülkemizin güçlenmesine katkı sunma sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyleyen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, "Anadolu'nun her köşesinden ilham alan bir grup olarak; inandığımız temel değerler, ilk günkü heyecanıyla bize yol göstermeye devam ediyor: Ülkemize güvenmek, insana yatırım yapmak ve geleceğe umutla bakmak" dedi. Şahenk, şunları kaydetti: "Grup olarak bu yolculukta ülkemizin taşıyıcı güçlerinden biri olmayı, ekonomik değer yaratırken toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi önemsiyoruz. Türkiye daha güçlü bir geleceğe yürürken, biz de üzerimize düşen payı kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz."
YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik programla birlikte enflasyonun gerilediği ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükseldiği bir trend yakalandığını söyleyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "2026 yılına girerken bu kazanımları kalıcı hale getirmeyi ve doğrudan yabancı yatırımı ivmelendirmeyi hedeflemeliyiz" diye konuştu. Murat Özyeğin, beklentileriyle ilgili olarak şunları dile getirdi: "2025 yılının ilk yarısını temkinli bir bütçe disipliniyle geçirdik, ikinci yarıda ise sınırlı bir toparlanma eğilimi gördük ve sürdürülebilir bir büyüme grafiğiyle devam ettirdik. 2025 grup olarak yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımı devreye aldık. 2026'da da yurt içi, yurt dışı yatırımlara devam edeceğiz; odağımızda yenilenebilir enerji, dijital finans çözümleri ve perakende markalarımızın uluslararası ölçeklenmesi bulunuyor."
UYGUN FİNANSMAN KOŞULLARI
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "2026'da ise ekonomik istikrarın güçlendiği, özellikle uluslararası ilişkilerde yaşanacak normalleşmelerin küresel ticareti destekleyeceği bir yıl bekliyoruz. Buna karşılık ABD-Çin eksenindeki gelişmeler ticari dengeler üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek" dedi. Türkiye ekonomisinin ise 2025'te ılımlı bir büyüme sergilediğini söyleyen Zorlu, "Para politikasındaki kararlılıkla birlikte enflasyon ve faiz oranlarında kademeli bir iyileşme sağlandı. Bu eğiilmin 2026'da da devam etmesiyle finansman koşullarında daha elverişli bir ortam oluşmasını bekliyoruz. Uluslararası tahminlerle uyumlu şekilde, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3-3.5 aralığında büyümesini öngörüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
DENGE YENİDEN TESİS EDİLECEK
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "2026'ya girerken, küresel ekonomide temkinli de olsa toparlanma eğilimi gözlemliyoruz. Özellikle sanayi üretimi, istihdam ve ihracat rakamları açısından yeniden bir denge sürecine girileceğini öngörüyorum" dedi. Türkiye ekonomisinin de bu dönüşümün merkezinde yer aldığını söyleyen Kibar, şunları kaydetti: "Son iki yılda uygulanan para ve maliye politikalarıyla fiyat istikrarının sağlanması, üretim ve ihracatın yeniden ivme kazanması açısından önemli bir eşikteyiz. Enflasyonun düşme eğilimine girmesiyle üretim maliyetleri üzerindeki baskının azalmasının, sanayi için önemli bir rahatlama sağlayacağı kanaatindeyim."
YENİ YILA İYİMSER OLARAK BAKIYORUZ
Türkiye ekonomisi açısından yeni yıla iyimserlikle baktıklarını söyleyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Küresel belirsizliklerhalen devam etse de ülkemizin üretim gücü, ihracat performansı ve girişimci yapısıyla büyümesini sürdürecek potansiyele sahip olduğuna yürekten inanıyoruz. İşimizi büyütürken bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara ve insanımıza sunma anlayışını kendimize rehber ediniyoruz. 2026 yılında da sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu toplumsal fayda ekseninde sürdüreceğiz" diye konuştu.
