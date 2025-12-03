03 Aralık 2025, Çarşamba
Kariyer meslek gruplarına ek zam yolda! 34 bin kişiyi kapsayacak

03.12.2025
Son yıllarda hekimler, kaymakamlar ve hakim-savcılara ek maaş artışı yapılırken, kariyer meslek mensupları 2011’den bu yana artış alamadı. Bu kişilere yönelik yeni düzenleme, 2026 Bütçe Kanunu kapsamında hayata geçirilecek. Düşük maaşlar nedeniyle başvuruların azaldığı ve çalışanların özel sektöre yöneldiği meslek grubunda, yaklaşık 34 bin 200 kişiyi kapsayan ve farklı oranlarda ek maaş artışı yapılması planlanıyor.

Son yıllarda hekimler, kaymakamlar, hakim ve savcılar gibi bazı kamu görevlilerine ek maaş artışları yapılırken, kariyer meslek mensupları 2011'den bu yana ilave bir artıştan yararlanamadı.

MAĞDURİYET ÇÖZÜLECEK

Uzun süredir dile getirilen bu mağduriyet, 2026 Bütçe Kanunu kapsamında ele alınarak çözüm yoluna gidilecek.

ZORLU YOLLARDAN GEÇİYORLAR

Kariyer meslek mensupları; KPSS A Grubu üzerinden yapılan sıralama, yazılı ve sözlü sınavlar, en az üç yıllık yetiştirilme süreci, uzmanlık tezi ve yeterlilik sınavı gibi zorlu aşamalardan geçerek uzman ve müfettiş kadrolarına atanıyor. Mesleğe girişten itibaren teori, mevzuat, uygulama, analitik düşünme ve temsil kabiliyeti gibi alanlarda kapsamlı eğitim alıyor; birçok kurumda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütüyorlar. Ayrıca kamu yönetiminin üst kademe yönetici pozisyonları büyük ölçüde bu personel arasından seçiliyor.

DÜŞÜK MAAŞLAR NEDENİYLE ÖZEL SEKTÖRE GEÇİŞ ARTTI

Ancak nitelikleri ve sorumlulukları yüksek olmasına rağmen, düşük maaşlar nedeniyle hem bu kadrolara başvurular azalmış hem de yetişmiş personelin özel sektöre geçişi artmış durumda. Kamu kurumlarında kritik seviyeye ulaşan bu kayıpların önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlandı.

34 BİN 200 KİŞİ İÇİN DÜZENLEME

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tüm parti gruplarının imzasıyla kabul edilerek 2026 Bütçe Kanunu'na eklenen düzenleme, yaklaşık 34 bin 200 kişiyi kapsıyor. Bu personelin yüzde 80'ini kariyer meslek mensupları, geri kalanını ise çoğunluğu yine bu meslekten gelen yöneticiler oluşturuyor.

EK MAAŞ ARTIŞI YAPILACAK

Düzenleme ile kariyer meslek personeline ve onların bağlı yöneticilerine, görevlerinin niteliği, hiyerarşi ve özel sektöre geçiş riskleri dikkate alınarak değişen oranlarda ek maaş artışı yapılması öngörülüyor. Bu artışın amacı, nitelikli personelin kamuda kalmasını sağlamak, disiplinli meslek yapısını korumak ve diğer mesleklerle oluşan maaş dengesizliğini gidermek.

