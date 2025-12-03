Kariyer meslek gruplarına ek zam yolda! 34 bin kişiyi kapsayacak

ZORLU YOLLARDAN GEÇİYORLAR

Kariyer meslek mensupları; KPSS A Grubu üzerinden yapılan sıralama, yazılı ve sözlü sınavlar, en az üç yıllık yetiştirilme süreci, uzmanlık tezi ve yeterlilik sınavı gibi zorlu aşamalardan geçerek uzman ve müfettiş kadrolarına atanıyor. Mesleğe girişten itibaren teori, mevzuat, uygulama, analitik düşünme ve temsil kabiliyeti gibi alanlarda kapsamlı eğitim alıyor; birçok kurumda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütüyorlar. Ayrıca kamu yönetiminin üst kademe yönetici pozisyonları büyük ölçüde bu personel arasından seçiliyor.

DÜŞÜK MAAŞLAR NEDENİYLE ÖZEL SEKTÖRE GEÇİŞ ARTTI

Ancak nitelikleri ve sorumlulukları yüksek olmasına rağmen, düşük maaşlar nedeniyle hem bu kadrolara başvurular azalmış hem de yetişmiş personelin özel sektöre geçişi artmış durumda. Kamu kurumlarında kritik seviyeye ulaşan bu kayıpların önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlandı.