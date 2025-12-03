03 Aralık 2025, Çarşamba
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 18:17 Güncelleme: 03.12.2025 18:21
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Komisyon saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak.

