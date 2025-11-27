TOKİ 500 bin konut kampanyasına başvuran kişi sayısı belli oldu
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
"HAKSIZ VE YERSİZ KONUT KİRALARINI VE FİYATLARINI EN AŞAĞI SEVİYELERE ÇEKECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilgi giderek büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye başvuran vatandaşların sayısını açıkladı.
TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildiren Bakan Kurum Kurum, 81 ilde 1615 şantiyede, 410 bin yuva, park, bahçe, cami, okul ve sosyal donatının inşasını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NE REKOR BAŞVURU
Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi'ne de değinerek, şunları kaydetti:
"Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki 5 milyon 314 bin kardeşimiz projemize müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır. İlk kuramızı 29 Aralık'ta çekeceğiz. Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını Mart 2027'de sahiplerine sunacağız. Projemiz, 1,5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak ve hem ekonomimize katkı sağlayacak hem üretimimizi ve istihdamımızı artırıp yüzbinlerce kardeşimize iş imkanı sunacak. Bu projeyle milletimizin canına tak eden haksız ve yersiz konut kiralarını ve fiyatlarını en aşağı seviyelere çekeceğiz."
19 ARALIK SON TARİH!
Sosyal konut başvuruları 10 Kasım'da başladı. Şartları karşılayan vatandaşlar, 19 Aralık'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubelerinden; 18 Aralık'a kadar ise e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru için 5 bin TL ödenmesi gerekiyor. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hak sahibi olamayanların başvuru ücreti iade edilecek.
